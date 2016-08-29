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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 13 чер, 2018 20:16
tea написав:
Завтра починається ЧС-18.
Якщо ЗСУ сьогодні вночі не підуть у широкомасщтабний наступ на Лугандонію,то значить Верховний Головнокомандувач не наважився дати наказ,щоб скористатись ситуацією і звільнити Донбас військовим шляхом.
Значить акцент зроблено на дипломатичні шляхи вирішення конфлікту,тобто на введення миротворців.А питання з миротворцями зависне на роки.
Добрый Вечер .
Всем, наилучшие пожелания, Здоровья.
Как раз Россия проводит военные учения в Западном округе .
Аж до Орловской области ....
Чай , Вы что, совсем " ОПАТРИОТИЛИСЬ" , чтобы страну ввергать в авантюру , к тому же заранее проигранную ?
Вы хороший и добрый человек , и должны понимать и знать психологию психопата.
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холява
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Додано: Сер 13 чер, 2018 20:16
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Додано: Сер 13 чер, 2018 20:19
Вкладчик1234 написав: Дядюшка Скрудж написав:
Сегодня ходил в обменку подкупить доллар, увидел на продажу 26.15 грн. Жаба задавила брать, шесть дней назад брал по 26.10 грн., не стал брать, повернулся и ушел. Сегодня на наличный рынок вышли какие-то левые люди с крупными закупками доллара. С чем это связано? Может, что-то знают? Неужели власть решила начать наступление на Донбассе, чего я больше всего боялся, так как экспортеры зажмут валюту и доллар начнет свое шествие вверх?
А что тут знать или думать?
Очевидно, что сейчас годовое дно по доллару. И можно как выиграть 5-15коп, так и проиграть.
Видно кто-то решил не ждать, пока жареная птица клюнет в одно место.
В июле уже будут откупаться почти все желающие покататься на валютных горках.
И похоже, что ежегодные циклы сместились на месяц раньше.
Вобщем ничего удивительного
Я так понял, что не стоит продлевать гривнедепо на август, в июле перекинуться в доллар, зафиксировать прибыль и радоваться, хотя до июля еще далеко... Эти копейки туда-сюда уже роли не играют, а то пытаясь ловить самое дно можно пролететь мимо кассы.
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Дядюшка Скрудж
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Додано: Сер 13 чер, 2018 20:29
ЧАЙ
Я боюсь говорить о "Головнокомандувача",так как у нас на форуме другой командующий , который не щадит никого.
Что думаете по гривне ?
Удержит ли пан Смолий, с его опытом, нацвалюту или не сможет ?
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холява
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Додано: Сер 13 чер, 2018 20:32
холява написав:
так как у нас на форуме другой командующий , который не щадит никого.
Червоні букви з"явились.треба ховатись.
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tea
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Додано: Сер 13 чер, 2018 20:35
холява написав:
ЧАЙ
Что думаете по гривне ?
Згоден з зеленими буквами.(повідомлення о 17.34)
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Додано: Сер 13 чер, 2018 20:38
tea написав: холява написав:
так как у нас на форуме другой командующий , который не щадит никого.
Червоні букви з"явились.треба ховатись.
Та , да .....
Ну, а что по гривне ?
Думаете к осени какой курс к доллару будет ?
Я думаю , что не смогут они упустить шанс швырануть доллародержателей .
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холява
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Додано: Сер 13 чер, 2018 20:43
Вышло заявление FOMC Федрезерва.
Полагаю, наиболее важные (для доллара в первую очередь) следующие пункты.
- Экономическая активность в США растет крепким темпом (ранее определяли рост как умеренный);
- Из заявления убрано, что ФРС ожидает, что ставки будут ниже нейтральной ставки в течение некоторого периода времени;
- ФРС наметила более агрессивный темп повышения ставок до 2019 г.;
- ФРС понизила прогноз по уровню безработицы на 2018 г. до 3,5%;
- Медианный прогноз членов FOMC – 4 повышения ставки в 2018 г.;
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