RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5135513651375138>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 785
1. Нет сбережений в валюте
11%
83
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
109
5. более 75%
62%
490
Всього голосів : 785
Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 20:16

  tea написав:Завтра починається ЧС-18.
Якщо ЗСУ сьогодні вночі не підуть у широкомасщтабний наступ на Лугандонію,то значить Верховний Головнокомандувач не наважився дати наказ,щоб скористатись ситуацією і звільнити Донбас військовим шляхом.
Значить акцент зроблено на дипломатичні шляхи вирішення конфлікту,тобто на введення миротворців.А питання з миротворцями зависне на роки.


Добрый Вечер .
Всем, наилучшие пожелания, Здоровья.

Как раз Россия проводит военные учения в Западном округе .
Аж до Орловской области ....
Чай , Вы что, совсем " ОПАТРИОТИЛИСЬ" , чтобы страну ввергать в авантюру , к тому же заранее проигранную ?
Вы хороший и добрый человек , и должны понимать и знать психологию психопата.
холява
2
 
Повідомлень: 1814
З нами з: 27.09.12
Подякував: 1369 раз.
Подякували: 1274 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 20:16

https://i0.wp.com/s2.1pic.org/files/201 ... a56122.jpg
tea
 
Повідомлень: 14338
З нами з: 15.11.08
Подякував: 154 раз.
Подякували: 1703 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 20:19

  Вкладчик1234 написав:
  Дядюшка Скрудж написав:Сегодня ходил в обменку подкупить доллар, увидел на продажу 26.15 грн. Жаба задавила брать, шесть дней назад брал по 26.10 грн., не стал брать, повернулся и ушел. Сегодня на наличный рынок вышли какие-то левые люди с крупными закупками доллара. С чем это связано? Может, что-то знают? Неужели власть решила начать наступление на Донбассе, чего я больше всего боялся, так как экспортеры зажмут валюту и доллар начнет свое шествие вверх?

А что тут знать или думать?
Очевидно, что сейчас годовое дно по доллару. И можно как выиграть 5-15коп, так и проиграть.
Видно кто-то решил не ждать, пока жареная птица клюнет в одно место.
В июле уже будут откупаться почти все желающие покататься на валютных горках.
И похоже, что ежегодные циклы сместились на месяц раньше.
Вобщем ничего удивительного

Я так понял, что не стоит продлевать гривнедепо на август, в июле перекинуться в доллар, зафиксировать прибыль и радоваться, хотя до июля еще далеко... Эти копейки туда-сюда уже роли не играют, а то пытаясь ловить самое дно можно пролететь мимо кассы.
Дядюшка Скрудж
 
Повідомлень: 17
З нами з: 02.06.18
Подякував: 22 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 20:25

  daryaby807 написав:я писал о покупке 300 евро в банке......если это не о валюте - извините


Извинить не могу. :D

US
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 64689
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3926 раз.
Подякували: 7319 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 20:29

Re: Валютный рынок в контексте

ЧАЙ

Я боюсь говорить о "Головнокомандувача",так как у нас на форуме другой командующий , который не щадит никого.
Что думаете по гривне ?
Удержит ли пан Смолий, с его опытом, нацвалюту или не сможет ?
холява
2
 
Повідомлень: 1814
З нами з: 27.09.12
Подякував: 1369 раз.
Подякували: 1274 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 20:32

  холява написав:так как у нас на форуме другой командующий , который не щадит никого.

Червоні букви з"явились.треба ховатись.
tea
 
Повідомлень: 14338
З нами з: 15.11.08
Подякував: 154 раз.
Подякували: 1703 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 20:35

  холява написав:ЧАЙ
Что думаете по гривне ?

Згоден з зеленими буквами.(повідомлення о 17.34) :mrgreen:
tea
 
Повідомлень: 14338
З нами з: 15.11.08
Подякував: 154 раз.
Подякували: 1703 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 20:38

  tea написав:
  холява написав:так как у нас на форуме другой командующий , который не щадит никого.

Червоні букви з"явились.треба ховатись.

Та , да .....
Ну, а что по гривне ?
Думаете к осени какой курс к доллару будет ?
Я думаю , что не смогут они упустить шанс швырануть доллародержателей .
холява
2
 
Повідомлень: 1814
З нами з: 27.09.12
Подякував: 1369 раз.
Подякували: 1274 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 20:43

Вышло заявление FOMC Федрезерва.
Полагаю, наиболее важные (для доллара в первую очередь) следующие пункты.

- Экономическая активность в США растет крепким темпом (ранее определяли рост как умеренный);
- Из заявления убрано, что ФРС ожидает, что ставки будут ниже нейтральной ставки в течение некоторого периода времени;
- ФРС наметила более агрессивный темп повышения ставок до 2019 г.;
- ФРС понизила прогноз по уровню безработицы на 2018 г. до 3,5%;
- Медианный прогноз членов FOMC – 4 повышения ставки в 2018 г.;

US
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 64689
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3926 раз.
Подякували: 7319 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 20:47

  tea написав:
  холява написав:так как у нас на форуме другой командующий , который не щадит никого.

Червоні букви з"явились.треба ховатись.


1. У нас длинные руки...

2. У Якова Васильевича есть возможность курсового люфта - с начала текущего года средневзвешенный курс доллара на МБ понизился на 6,92% Многое прояснится к финишу августа.

US
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 64689
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3926 раз.
Подякували: 7319 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5135513651375138>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1230, 1231, 1232
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
12315 1346368
Переглянути останнє повідомлення
Сер 13 чер, 2018 22:12
Zebra
Валютный рынок в мире 1 ... 626, 627, 628
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6274 1327428
Переглянути останнє повідомлення
Сер 13 чер, 2018 12:26
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 37496
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.