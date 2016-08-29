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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 13 чер, 2018 20:51
дядя Caша написав:
1. У нас длинные руки...2. У Якова Васильевича есть возможность курсового люфта - с начала текущего года средневзвешенный курс доллара на МБ понизился на 6,92% Многое прояснится к финишу августа.
tea написав: холява написав:
так как у нас на форуме другой командующий , который не щадит никого.
Червоні букви з"явились.треба ховатись.
US
....как послание к евреям ....
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Додано: Сер 13 чер, 2018 21:12
Простите , забыл объяснить.
Все читали , но мало кто знает о чем писали .
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Додано: Сер 13 чер, 2018 21:16
tea написав:
https://i0.wp.com/s2.1pic.org/files/2018/06/13/45e56fd163843aa56122.jpg
Меркель и Макрон приедут на финал, если конечно их сборные доберутся до финала.
Трамп точно не приедет, обо Панама вставила гегемона, и вышла вместо США в финал.
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Додано: Сер 13 чер, 2018 21:33
холява написав: tea написав:
Червоні букви з"явились.треба ховатись.
Та , да .....Ну, а что по гривне ?
Думаете к осени какой курс к доллару будет ?
Я думаю , что не смогут они упустить шанс швырануть доллародержателей .
В понеділок в мене складуться всі пазли і спробую детально розписати.
Практично всі цифри,які мене цікавили,вже є.Залишилось два момента.Перший може бути сьогодні вночі - чи підуть ЗСУ в наступ.Якщо не підуть,то до понеділка чекаю на один показник - обсяг купленої валюти НБУ за тиждень.
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Додано: Сер 13 чер, 2018 21:43
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Додано: Сер 13 чер, 2018 21:53
freeze написав: tea написав:
https://i0.wp.com/s2.1pic.org/files/2018/06/13/45e56fd163843aa56122.jpg
Меркель и Макрон приедут на финал
В моєму повідомленні ключове інше.Зверніть увагу,що на матчі-відкритті будуть т.зв.президенти невизнаних Абхазії і Півд.Осетії і не буде т.зв.лідерів невизнаних Луганди і Донбабве.А хто ж Путіну за пивом бігатиме?
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