RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5135513651375138

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 785
1. Нет сбережений в валюте
11%
83
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
109
5. более 75%
62%
490
Всього голосів : 785
Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 20:51

  дядя Caша написав:
  tea написав:
  холява написав:так как у нас на форуме другой командующий , который не щадит никого.

Червоні букви з"явились.треба ховатись.


1. У нас длинные руки...

2. У Якова Васильевича есть возможность курсового люфта - с начала текущего года средневзвешенный курс доллара на МБ понизился на 6,92% Многое прояснится к финишу августа.

US



....как послание к евреям ....
холява
2
 
Повідомлень: 1814
З нами з: 27.09.12
Подякував: 1369 раз.
Подякували: 1274 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 21:12

Re: Валютный рынок в контексте

Простите , забыл объяснить.

Все читали , но мало кто знает о чем писали .
холява
2
 
Повідомлень: 1814
З нами з: 27.09.12
Подякував: 1369 раз.
Подякували: 1274 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 21:16

  tea написав:https://i0.wp.com/s2.1pic.org/files/2018/06/13/45e56fd163843aa56122.jpg


Меркель и Макрон приедут на финал, если конечно их сборные доберутся до финала.
Трамп точно не приедет, обо Панама вставила гегемона, и вышла вместо США в финал.
freeze
4
 
Повідомлень: 7763
З нами з: 02.07.14
Подякував: 2162 раз.
Подякували: 2990 раз.
 
Профіль
11
1
Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 21:33

  холява написав:
  tea написав:Червоні букви з"явились.треба ховатись.

Та , да .....
Ну, а что по гривне ?
Думаете к осени какой курс к доллару будет ?
Я думаю , что не смогут они упустить шанс швырануть доллародержателей .

В понеділок в мене складуться всі пазли і спробую детально розписати.
Практично всі цифри,які мене цікавили,вже є.Залишилось два момента.Перший може бути сьогодні вночі - чи підуть ЗСУ в наступ.Якщо не підуть,то до понеділка чекаю на один показник - обсяг купленої валюти НБУ за тиждень.
tea
 
Повідомлень: 14341
З нами з: 15.11.08
Подякував: 154 раз.
Подякували: 1703 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 21:43

  freeze написав:
  tea написав:https://i0.wp.com/s2.1pic.org/files/2018/06/13/45e56fd163843aa56122.jpg


Меркель

:mrgreen:
https://i1.wp.com/s2.1pic.org/files/201 ... 9d9e62.jpg

https://i2.wp.com/s2.1pic.org/files/201 ... a4123c.jpg
tea
 
Повідомлень: 14341
З нами з: 15.11.08
Подякував: 154 раз.
Подякували: 1703 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 21:53

  freeze написав:
  tea написав:https://i0.wp.com/s2.1pic.org/files/2018/06/13/45e56fd163843aa56122.jpg


Меркель и Макрон приедут на финал

В моєму повідомленні ключове інше.Зверніть увагу,що на матчі-відкритті будуть т.зв.президенти невизнаних Абхазії і Півд.Осетії і не буде т.зв.лідерів невизнаних Луганди і Донбабве.А хто ж Путіну за пивом бігатиме? :mrgreen:
tea
 
Повідомлень: 14341
З нами з: 15.11.08
Подякував: 154 раз.
Подякували: 1703 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 22:37

  холява написав:Простите , забыл объяснить.
Все читали , но мало кто знает о чем писали .

:mrgreen:

http://newsoboz.org/static/img/a/9/a918 ... 22x240.jpg
tea
 
Повідомлень: 14341
З нами з: 15.11.08
Подякував: 154 раз.
Подякували: 1703 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 23:28

  tea написав:Завтра починається ЧС-18.
Якщо ЗСУ сьогодні вночі не підуть у широкомасщтабний наступ на Лугандонію,то значить Верховний Головнокомандувач не наважився дати наказ,щоб скористатись ситуацією і звільнити Донбас військовим шляхом.
Значить акцент зроблено на дипломатичні шляхи вирішення конфлікту,тобто на введення миротворців.А питання з миротворцями зависне на роки.

Он просто ждёт когда ты займёшь передовые позиции в готовности к атаке, так сразу и отдаст приказ.
komp
1
 
Повідомлень: 7671
З нами з: 08.11.07
Подякував: 1689 раз.
Подякували: 2884 раз.
 
Профіль
1
1
1
  #<1 ... 5135513651375138
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: imlex і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1230, 1231, 1232
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
12316 1346608
Переглянути останнє повідомлення
Сер 13 чер, 2018 22:20
artist_007
Валютный рынок в мире 1 ... 626, 627, 628
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6274 1327459
Переглянути останнє повідомлення
Сер 13 чер, 2018 12:26
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 37498
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.