Та , да ..... Ну, а что по гривне ? Думаете к осени какой курс к доллару будет ? Я думаю , что не смогут они упустить шанс швырануть доллародержателей .
В понеділок в мене складуться всі пазли і спробую детально розписати. Практично всі цифри,які мене цікавили,вже є.Залишилось два момента.Перший може бути сьогодні вночі - чи підуть ЗСУ в наступ.Якщо не підуть,то до понеділка чекаю на один показник - обсяг купленої валюти НБУ за тиждень.
В моєму повідомленні ключове інше.Зверніть увагу,що на матчі-відкритті будуть т.зв.президенти невизнаних Абхазії і Півд.Осетії і не буде т.зв.лідерів невизнаних Луганди і Донбабве.А хто ж Путіну за пивом бігатиме?
tea написав:Завтра починається ЧС-18. Якщо ЗСУ сьогодні вночі не підуть у широкомасщтабний наступ на Лугандонію,то значить Верховний Головнокомандувач не наважився дати наказ,щоб скористатись ситуацією і звільнити Донбас військовим шляхом. Значить акцент зроблено на дипломатичні шляхи вирішення конфлікту,тобто на введення миротворців.А питання з миротворцями зависне на роки.
Он просто ждёт когда ты займёшь передовые позиции в готовности к атаке, так сразу и отдаст приказ.