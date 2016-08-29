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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 14 чер, 2018 00:32
холява написав:
Простите , забыл объяснить.
Все читали , но мало кто знает о чем писали .
Если тут на ветке из Лада сделали то,что сделали, то можно читать эту ветку только для того,чтобы сделать наоборот-кстати,безпроигрышный вариант-пробуйте!
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Додано: Чет 14 чер, 2018 00:34
tea написав: холява написав: tea написав:
Червоні букви з"явились.треба ховатись.
Та , да .....Ну, а что по гривне ?
Думаете к осени какой курс к доллару будет ?
Я думаю , что не смогут они упустить шанс швырануть доллародержателей .
В понеділок в мене складуться всі пазли і спробую детально розписати.
Практично всі цифри,які мене цікавили,вже є.Залишилось два момента.Перший може бути сьогодні вночі - чи підуть ЗСУ в наступ.Якщо не підуть,то до понеділка чекаю на один показник - обсяг купленої валюти НБУ за тиждень.
Чай,хорошь загонять ! Бред какой-то!
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Додано: Чет 14 чер, 2018 00:48
tea написав: freeze написав: tea написав:
https://i0.wp.com/s2.1pic.org/files/2018/06/13/45e56fd163843aa56122.jpg
Меркель и Макрон приедут на финал
В моєму повідомленні ключове інше.Зверніть увагу,що на матчі-відкритті будуть т.зв.президенти невизнаних Абхазії і Півд.Осетії і не буде т.зв.лідерів невизнаних Луганди і Донбабве.А хто ж Путіну за пивом бігатиме?
Ніхто нікуди ніхто не піде. Максимум село/хутір відібють або якусь невеличку місцину щоб покращити тактично свої позиції.
Якщо маєте знайомих, що є в зоні дії ООС/АТО поговоріть про ситуацію на передовій і зрозумієте чому широкого наступу не буде.
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Львівський БатяР
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