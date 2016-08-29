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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5136513751385139

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 785
1. Нет сбережений в валюте
11%
83
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
109
5. более 75%
62%
490
Всього голосів : 785
Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 00:32

  холява написав:Простите , забыл объяснить.

Все читали , но мало кто знает о чем писали .

Если тут на ветке из Лада сделали то,что сделали, то можно читать эту ветку только для того,чтобы сделать наоборот-кстати,безпроигрышный вариант-пробуйте!
sinus
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 00:34

  tea написав:
  холява написав:
  tea написав:Червоні букви з"явились.треба ховатись.

Та , да .....
Ну, а что по гривне ?
Думаете к осени какой курс к доллару будет ?
Я думаю , что не смогут они упустить шанс швырануть доллародержателей .

В понеділок в мене складуться всі пазли і спробую детально розписати.
Практично всі цифри,які мене цікавили,вже є.Залишилось два момента.Перший може бути сьогодні вночі - чи підуть ЗСУ в наступ.Якщо не підуть,то до понеділка чекаю на один показник - обсяг купленої валюти НБУ за тиждень.

Чай,хорошь загонять ! Бред какой-то!
sinus
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 00:48

  tea написав:
  freeze написав:
  tea написав:https://i0.wp.com/s2.1pic.org/files/2018/06/13/45e56fd163843aa56122.jpg


Меркель и Макрон приедут на финал

В моєму повідомленні ключове інше.Зверніть увагу,що на матчі-відкритті будуть т.зв.президенти невизнаних Абхазії і Півд.Осетії і не буде т.зв.лідерів невизнаних Луганди і Донбабве.А хто ж Путіну за пивом бігатиме? :mrgreen:

Ніхто нікуди ніхто не піде. Максимум село/хутір відібють або якусь невеличку місцину щоб покращити тактично свої позиції.
Якщо маєте знайомих, що є в зоні дії ООС/АТО поговоріть про ситуацію на передовій і зрозумієте чому широкого наступу не буде.
Львівський БатяР
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 07:14

  Позитивчик написав:Всі мовчать, як риби, а по факту, ми підросли на готівці за день на 7-8коп.!
Що, завтра йдемо на /15-20?
Пока серъёзные дяди не затарятся подешёвке непотрибом-никакого глобального роста-просто качелька!
bub-har
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 07:49

  Львівський БатяР написав:
  tea написав:В моєму повідомленні ключове інше.Зверніть увагу,що на матчі-відкритті будуть т.зв.президенти невизнаних Абхазії і Півд.Осетії і не буде т.зв.лідерів невизнаних Луганди і Донбабве.А хто ж Путіну за пивом бігатиме? :mrgreen:

Ніхто нікуди ніхто не піде. Максимум село/хутір відібють або якусь невеличку місцину щоб покращити тактично свої позиції.
Якщо маєте знайомих, що є в зоні дії ООС/АТО поговоріть про ситуацію на передовій і зрозумієте чому широкого наступу не буде.

Доброго ранку.Та вже зрозумів,що вирішили не йти.Ні так ні.
tea
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 08:29

  Позитивчик написав:Всі мовчать, як риби, а по факту, ми підросли на готівці за день на 7-8коп.!
Що, завтра йдемо на /15-20?

Капец! Рост 7 коп в середине месяца! Это же сенсация!!! :D Чего все молчат???

  bub-har написав: Пока серъёзные дяди не затарятся подешёвке непотрибом-никакого глобального роста-просто качелька!

Ага, стандартные сказки будеттолькодорожателей)) Что мешает "недядям" сделать то же самое? Наверное, отсутствие гривны, потраченной в январе-феврале во время загона? :) Потому и рассказывают всякие сказки,чтобы не так обидно было.

+1 млрд это, конечно, хорошо, но после такого кидка с АК судом сотрудничество с МВФ может снова стать под угрозу... Или затянуться до тех пор, пока все исправят.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
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