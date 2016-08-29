tea написав:В моєму повідомленні ключове інше.Зверніть увагу,що на матчі-відкритті будуть т.зв.президенти невизнаних Абхазії і Півд.Осетії і не буде т.зв.лідерів невизнаних Луганди і Донбабве.А хто ж Путіну за пивом бігатиме?
Ніхто нікуди ніхто не піде. Максимум село/хутір відібють або якусь невеличку місцину щоб покращити тактично свої позиції. Якщо маєте знайомих, що є в зоні дії ООС/АТО поговоріть про ситуацію на передовій і зрозумієте чому широкого наступу не буде.
Доброго ранку.Та вже зрозумів,що вирішили не йти.Ні так ні.
Позитивчик написав:Всі мовчать, як риби, а по факту, ми підросли на готівці за день на 7-8коп.! Що, завтра йдемо на /15-20?
Капец! Рост 7 коп в середине месяца! Это же сенсация!!! Чего все молчат???
bub-har написав: Пока серъёзные дяди не затарятся подешёвке непотрибом-никакого глобального роста-просто качелька!
Ага, стандартные сказки будеттолькодорожателей)) Что мешает "недядям" сделать то же самое? Наверное, отсутствие гривны, потраченной в январе-феврале во время загона? Потому и рассказывают всякие сказки,чтобы не так обидно было.
+1 млрд это, конечно, хорошо, но после такого кидка с АК судом сотрудничество с МВФ может снова стать под угрозу... Или затянуться до тех пор, пока все исправят.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели. Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Позитивчик написав:Всі мовчать, як риби, а по факту, ми підросли на готівці за день на 7-8коп.! Що, завтра йдемо на /15-20?
Капец! Рост 7 коп в середине месяца! Это же сенсация!!! Чего все молчат???
bub-har написав: Пока серъёзные дяди не затарятся подешёвке непотрибом-никакого глобального роста-просто качелька!
Ага, стандартные сказки будеттолькодорожателей)) Что мешает "недядям" сделать то же самое? Наверное, отсутствие гривны, потраченной в январе-феврале во время загона? Потому и рассказывают всякие сказки,чтобы не так обидно было.
+1 млрд это, конечно, хорошо, но после такого кидка с АК судом сотрудничество с МВФ может снова стать под угрозу... Или затянуться до тех пор, пока все исправят.
"Ми такого не вимагали": Венеціанка відмежувалася від скандальної норми закону про антикорсуд У Венеціанській комісії Ради Європи не наполягали на включенні в закон про Антикорупційний суд суперечливої норми про те, щоби справи проти корупціонерів, які вже спрямовані до суду, не підлягали апеляції у новоствореному Вищому антикорупційному суді (ВАС). У Страсбурзі досі чекають на офіційний переклад закону англійською, що дозволить визначити детальнішу позицію щодо конкретних норм. https://www.eurointegration.com.ua/news ... 3/7083087/
Аномалия в Антикоррупционном суде: как это случилось, кто виноват и как исправить Скандальная правка в закон про Антикоррупционный суд, которая позволит фигурантам десятков уголовных дел НАБУ воспользоваться услугами родных и коррумпированных апелляционных судей – это чистое шулерство. https://blogs.pravda.com.ua/authors/nay ... 2dd7d81d1/
Кажете, що не треба хвилюватись, що підросли на пару копійок? Ну ні, так ні, хвилюватись - не будемо)) Просто, от зараз проїзджаю повз обмінки і бачу, що сьогодні можна здати долар по тій ціні, що вчора зранку, ще можна було його купити!
Alex2006 написав:Что мешает "недядям" сделать то же самое? Наверное, отсутствие гривны
Наверное маринуют гришу и в час х она появляется просто из воздуха! Не верю в рывок непотриба в верх тем более в разгар лета! p.s. Это не относится к зимним аленям,которые гребут непотриб по максимальному курсу!P.S2 Сколько можно говорить,что пуйло там что-то готовит? Оно сидит запуганное и ни куда оно не пойдёт,разве что только в одном направлении,которе ему указали в мире!
В четверг торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,090/26,105 UAH/USD виртуально, без сделок.
Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки смены настроения на рынке гривневого ресурса, где наметилось сжатие ликвидности. Об этом поведал немного, с уровня 57 586,5 млн. грн. к отметке 56 400,2 млн. грн. «похудевший» гривневый «навес» на транзитных и коррсчетах НБУ к утру четверга. Это дает основание рассчитывать как минимум, на замедление роста курса доллара на межбанке .
Рынок наличных Днепра утром четверга (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием». Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 14 июня с уровней: доллар – 26,00/26,25 UAH/USD, евро – 30,50/31,00 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,430 UAH/RUB.
По сравнению с открытием среды, доллар по спросу и по предложению прибавил по 10,0 коп.
Евро по сравнению с открытием 13 июня по обеим позициям прибавил по 10,0 коп.
Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 13 июня по спросу понизился на 20 пунктов, по предложению не претерпел изменений.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг повысилось до отметки $1,1792, поднявшись до $1,1806 на закрытии азиатской сессии форекса и снова опустившись до $1,1804 на открытии торгов в Европе.
Позитивчик написав:Всі мовчать, як риби, а по факту, ми підросли на готівці за день на 7-8коп.! Що, завтра йдемо на /15-20?
Капец! Рост 7 коп в середине месяца! Это же сенсация!!! Чего все молчат???
bub-har написав: Пока серъёзные дяди не затарятся подешёвке непотрибом-никакого глобального роста-просто качелька!
Ага, стандартные сказки будеттолькодорожателей)) Что мешает "недядям" сделать то же самое? Наверное, отсутствие гривны, потраченной в январе-феврале во время загона? Потому и рассказывают всякие сказки,чтобы не так обидно было.
+1 млрд это, конечно, хорошо, но после такого кидка с АК судом сотрудничество с МВФ может снова стать под угрозу... Или затянуться до тех пор, пока все исправят.
"Ми такого не вимагали": Венеціанка відмежувалася від скандальної норми закону про антикорсуд У Венеціанській комісії Ради Європи не наполягали на включенні в закон про Антикорупційний суд суперечливої норми про те, щоби справи проти корупціонерів, які вже спрямовані до суду, не підлягали апеляції у новоствореному Вищому антикорупційному суді (ВАС). У Страсбурзі досі чекають на офіційний переклад закону англійською, що дозволить визначити детальнішу позицію щодо конкретних норм. https://www.eurointegration.com.ua/news ... 3/7083087/
Аномалия в Антикоррупционном суде: как это случилось, кто виноват и как исправить Скандальная правка в закон про Антикоррупционный суд, которая позволит фигурантам десятков уголовных дел НАБУ воспользоваться услугами родных и коррумпированных апелляционных судей – это чистое шулерство. https://blogs.pravda.com.ua/authors/nay ... 2dd7d81d1/
1. Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия заявляет, что норма об апелляции в законе "О Высшем антикоррупционном суде" согласована с Венецианской комиссией, сообщает пресс-служба парламента.
"При подготовке законопроекта ко второму чтению комитет согласился с рекомендациями экспертов Венецианской комиссии, в своем Заключении (пункт 35) обращали внимание на целесообразности того, чтобы дела, которые находятся на рассмотрении на момент начала работы Высшего Антикоррупционного суда, продолжали рассматривать суды, где они на тот момент слушаются", - говорится в сообщении.
Как отмечается, в противном случае, передача дел привела бы к перегрузке судей Высшего антикоррупционного суда, учитывая значительное количество дел, которые рассматриваются в судах первой и апелляционной инстанций до момента создания Высшего антикоррупционного суда.
Кроме того, комитет принял во внимание, что в соответствии с принятой в первом чтении редакцией законопроекта Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда будет судом апелляционной инстанции только в отношении судебных решений Высшего антикоррупционного суда.
Также в комитете категорически опровергают обвинения общественных организаций по "не зачитыванию председателем комитета поправок относительно апелляционного рассмотрения дел Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в судах общей юрисдикции, а не в новосозданном Высшем антикоррупционном суде, а появления такой правки за час до голосования".
Согласно сообщению комитета, эта правка была отражена в подготовленном на рассмотрении ВР сравнительной таблице к законопроекту и не была поставлена в подтверждение при рассмотрении законопроекта в сессионном зале, оставшись в его окончательной редакции.
В связи с этим, было проведено технико-юридическую обработку ее редакции, в результате которого были обнаружены логические и терминологические несогласованности некоторых положений Уголовно-процессуального кодекса в редакции законопроекта.
В частности, в редакции законопроекта осталась норма о том, что суды апелляционной инстанции (кроме Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда) прекращают принимать к рассмотрению апелляционные жалобы по уголовным производствам в отношении преступлений, отнесенных этим кодексом к подсудности Высшего антикоррупционного суда.
В комитете подчеркнули, что в случае если бы такие положения были оставлены в законопроекте, то возникала бы ситуация, при которой исключалась возможность подать апелляционные жалобы на судебные решения, принятые судами первой инстанции, поскольку, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда в понимании и определении закона является апелляционным судом в отношении судебных решений Высшего антикоррупционного суда, а остальные суды апелляционной инстанции прекращают принимать к рассмотрению апелляционные жалобы со дня начала работы Высшего антикоррупционного суда.
Таким образом, такие формулировки положений законопроекта могли привести к грубому нарушению Конституции Украины, которая гарантирует каждому обеспечения права на апелляционный пересмотр дела.
С целью недопущения таких неблагоприятных последствий как нарушение Конституции Украины и возможных негативных для Украины решений Европейского суда по правам человека, были необходимы доработки указанных положений.
В связи с этим, и для достижения правой определенности были уточнены и юридически правильно изложены пункт 20-2 раздела X и "Переходные положения" КПК, о чем председатель комитета объявил на заседании Верховной Рады Украины 6 июня 2018 за день до голосования за закон в целом.
2. Не путайся под ногами со своими провокациями. надоел!
Меж тем, довольно рано, в 10.08 Киева, выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара продемонстрировали рост: 26,15/26,17 UAH/USD. «Утро началось ростом», - заметил наш консультант.
Добавим, что состоявшееся размещение регулятором накануне своих депозитных сертификатов на сумму 3,552 млрд. грн. мало помогло, не снизив давление гривневого «навеса» на рынок доллара.
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 13 июня показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,10/26,15 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос и предложение прибавили по 5,0 коп.); евро – 30,80/31,05 UAH/EUR (по сравнению с открытием 13 июня спрос вырос на 5,0 коп., офера прибавили 10,0 коп.); рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменились).
На открытии торгов 14 июня в розничном сегменте наблюдался зыбкий баланс спроса и оферов. Прошли единичные сделки, обороты «очень низкие».
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в четверг показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,10/26,15 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос и предложение прибавили по 5,0 коп.); евро – 30,80/31,05 UAH/EUR (по сравнению с открытием 13 июня спрос вырос на 5,0 коп., офера прибавили 10,0 коп.); рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменились).
На старте торгов 14 июня в оптовом сегменте рынка из-за очень редких сделок достоверно определить настроение рынка не представляется возможным.