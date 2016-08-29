Федеральная резервная система США повысила процентную ставку до 1,75–2% Федеральная резервная система (ФРС) США в среду, 13 июня, приняла решение повысить процентную ставку по федеральным кредитным средствам на 25 базисных пунктов, до 1,75-2%. Такое решение было принято по результатам двухдневного заседания Федерального комитета по открытому рынку (FOMC). В комитете считают, что повышение ставки будет способствовать увеличению экономической активности. "Состояние денежно-кредитной политики остается приемлемым, поддерживая таким образом хорошие условия на рынке труда и устойчивое возвращение к инфляции в 2%", — заявили в FOMC. Регулятор заявил, что намерен еще дважды повысить ставку в 2018 году. Напомним, это уже второе повышение ключевой ставки в этом году. В марте ФРС также повысила ставку на 0,25 п.п. ФРС последовательно повышает базовую ставку с конца 2015 года. До этого она семь лет держалась на минимальном уровне.
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.