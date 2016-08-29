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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5138513951405141>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 785
1. Нет сбережений в валюте
11%
83
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
109
5. более 75%
62%
490
Всього голосів : 785
Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 09:39

Привет из Днепра-4

Около 10.31 котировки доллара на межбанке возобновили медленный путь наверх, поднявшись к указанному часу до 26,16/26,17 UAH/USD.

Дата: 14 июня 2018 г.

Рынок наличных Киева 10.28

Мелкий опт «неформал»

$ 26,07-09/26,12-15 UAH/USD
EUR 30,80/31,00 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 14 июня стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.

Дата: 14 июня 2018 г. на 10.37
рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 26,08/26,18 UAH/USD
€ 30,85/31,00 UAH/EUR
RUB – 0,413/0,418 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги четверга в условиях преобладания оптового (до $10,0 тыс.) клиентского «приноса».

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 09:40

Федеральная резервная система США повысила процентную ставку

Федеральная резервная система США повысила процентную ставку до 1,75–2% :( :x :cry:
Федеральная резервная система (ФРС) США в среду, 13 июня, приняла решение повысить процентную ставку по федеральным кредитным средствам на 25 базисных пунктов, до 1,75-2%. Такое решение было принято по результатам двухдневного заседания Федерального комитета по открытому рынку (FOMC).
В комитете считают, что повышение ставки будет способствовать увеличению экономической активности.
"Состояние денежно-кредитной политики остается приемлемым, поддерживая таким образом хорошие условия на рынке труда и устойчивое возвращение к инфляции в 2%", — заявили в FOMC.
Регулятор заявил, что намерен еще дважды повысить ставку в 2018 году. :shock:
Напомним, это уже второе повышение клю​чевой ставки в этом году. В марте ФРС также повысила ставку на 0,25 п.п. ФРС последовательно повышает базовую ставку с конца 2015 года. До этого она семь лет держалась на минимальном уровне.
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 09:48

Привет из Днепра-5

По состоянию на 10.44 придерживающие доллар экспортеры обеспечили его рост к 26,19/26,20 UAH/USD. «Продавцы держат валюту, пытаясь нажиться», - констатировал наш гуру.

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дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 09:56

Привет из Днепра-6

К 10.53 доллар на межбанке взлетел к 26,20/26,22 UAH/USD, сопровождаясь мизерными оборотами состоявшихся сделок. «Пока рост, по сути, на голом энтузиазме», - заметил наш консультант.

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дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 10:12

Привет из Днепра-7

C 11.00, с появлением на рынке системных игроков, рост курса доллара приостановился на отметке 26,20/26,22 UAH/USD, обороты оставляют желать лучшего.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 10:12

  дядя Caша написав:Привет из Днепра-6

К 10.53 доллар на межбанке взлетел к 26,20/26,22 UAH/USD, сопровождаясь мизерными оборотами состоявшихся сделок. «Пока рост, по сути, на голом энтузиазме», - заметил наш консультант.

US

Круто. И всего-то за час.... На каких новостях так прыгнули.Если нет фундамента еще быстрее спустимся.
сірий
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 10:16

  сірий написав:Круто. И всего-то за час.... На каких новостях так прыгнули.Если нет фундамента еще быстрее спустимся.


Я вам могу фундамента три вагона написать.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 10:23

Привет из Днепра-8

Пауза в росте «американца» была недолгой, и уже с 11.18 доллар возобновил «восхождение», оказавшись на цифре 26,21/26,23 UAH/USD.

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дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 10:46

Привет из Днепра-9

Дополуденное подорожание безналичного доллара на межбанке с паузами относительной стабильности сопровождалось признаками остановки расширения гривневой ликвидности, о чем дали понять не тронувшиеся с уровня 15,00/16,25% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.

Отметим, что это отсутствие динамики пребывает в относительном согласии с некоторым снижением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

Тем временем, на рынке безналичного «американца» новая остановка роста на более высоком, 26,24/26,27 UAH/USD, уровне по состоянию на 11.36 Киева. Текущее состояние ликвидности состоявшихся сделок заметно отстает от предыдущей сессии.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 10:51

  zzzzzz написав:Я вам могу фундамента три вагона написать.

Будьте добры, если Вас не затруднит
s_y_nc
 
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