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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5138513951405141

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 785
1. Нет сбережений в валюте
11%
83
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
109
5. более 75%
62%
490
Всього голосів : 785
Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 11:03

  s_y_nc написав:
  zzzzzz написав:Я вам могу фундамента три вагона написать.

Будьте добры, если Вас не затруднит

В таком случае -вагоны валют.Пжста
сірий
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 11:14

Привет из Днепра-10

К 12.05 котировки доллара на межбанке начали потихоньку сжимать спред, снижая офера: 26,24/26,26 UAH/USD. Очевидно, держатели СКВ убедившись в том, что выше курс СКВ не пойдет, постепенно инициировали продажи.

На 12.07 столичные валютчики-оптовики рапортовали о заметном подорожании доллара (26,12/26,20 UAH/USD, евро – 30,80/31,00 UAH/EUR), сопровождаемом прогнозированным отсутствием реальной торговли.

По состоянию на 12.11 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о паузе в торговле, которая вполне ожидаемо возникла при столь высокой курсовой динамике: 26,12/26,22 UAH/USD, евро – 30,90/31,10 UAH/EUR, рубль 0,414/0,420 UAH/RUB.

Около 12.18 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют выросли, отвечая на настроения межбанка : 26,12-14/26,20-22 UAH/USD, евро – 31,00/31,12-15 UAH/EUR, рубль 0,410/0,420 UAH/RUB. В отличие от рынком других городов, в Днепре идет двусторонняя торговля валютами. В основном в паре доллар-гривня.

Дата: 14 июня 2018 г. на 11.55

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 26,12/26,25 UAH/USD
€ – 30,85/31,20 UAH/EUR
RUB – 0,414/0,420 UAH/RUB

US
дядя Caша
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Нострадамус Jr
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 11:14

с утра вверх
страну пока не догнали, местами разные курсы
26.05-26.08/26.13-26.17
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 11:29

Re: Валютный рынок в контексте

у кого какие мисли? кратковременная вспышка? на пару дней?
Пиво отпускается только членам профсоюза.
http://kurs.kharkov.com/
kharkov_val
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 11:35

Re: Валютный рынок в контексте

Блин, только ливанул зеленого, а тут рост :(
Евро так и не откупил на 30.5
А до июля времени уже немного...
"Мы не знаем, это живые люди или выдуманные" © Рожкова
Proofy
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 11:38

... то старт, чи фаль-старт?

Доброго дня!
..... і знову, на валютну арену виходить Долярчик! :D
....у нас лиє, як з відра! - хоч це зовсім не перешкоджає росту доляра!
....то це вже стартанули, чи так, просто хвилька постригти баранів з Рівного, яким тут часто ввижаються мої клони? :mrgreen:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 11:39

Если нет видимой причины, значит "фальш "-взлет перед падением.
сірий
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 11:46

  kharkov_val написав:у кого какие мисли? кратковременная вспышка? на пару дней?

вроде недавно у Ахметова было 10 ярдов дивов...
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 11:47

  Proofy написав:А до июля времени уже немного...

простите, я не в курсе, а что ожидаем в июле? :roll:
Пиво отпускается только членам профсоюза.
http://kurs.kharkov.com/
kharkov_val
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 11:53

Re: Валютный рынок в контексте

Доброго дня панове .Щось всі мовчать .Нема думок? Є останній час проблеми НБУ з відкупом лишньоі зелені на МБ ,тому гойдати почали трохи вище вгору на 10коп.,аби пожвавити ринок на сиротських об"ємах .Якщо є заплановане пересування коридору коливань ,то побачимо з подальших дій НБУ, хоча на мій погляд ще зарано для повноцінного росту доляра,я гадаю що ріст доляра почнеться з середини липня. На ЧР ,що виникло ,як ми пам"ятаємо Роза виставила курс продажу /20? та тримала весь день ,коли ринок торгувався /10 в цей час Дніпро малює фейкові чотири заявки на купівлю $777. 777 цим добавив обьем на попит ,до цього часу все було спокійно ,тому заганяють добре .Це моя думка,в кого інша ,будьласка.
Перес де Куэльяр
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  #<1 ... 5138513951405141
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