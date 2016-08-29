В таком случае -вагоны валют.Пжста
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 14 чер, 2018 11:03
Додано: Чет 14 чер, 2018 11:14
Привет из Днепра-10
К 12.05 котировки доллара на межбанке начали потихоньку сжимать спред, снижая офера: 26,24/26,26 UAH/USD. Очевидно, держатели СКВ убедившись в том, что выше курс СКВ не пойдет, постепенно инициировали продажи.
На 12.07 столичные валютчики-оптовики рапортовали о заметном подорожании доллара (26,12/26,20 UAH/USD, евро – 30,80/31,00 UAH/EUR), сопровождаемом прогнозированным отсутствием реальной торговли.
По состоянию на 12.11 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о паузе в торговле, которая вполне ожидаемо возникла при столь высокой курсовой динамике: 26,12/26,22 UAH/USD, евро – 30,90/31,10 UAH/EUR, рубль 0,414/0,420 UAH/RUB.
Около 12.18 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют выросли, отвечая на настроения межбанка : 26,12-14/26,20-22 UAH/USD, евро – 31,00/31,12-15 UAH/EUR, рубль 0,410/0,420 UAH/RUB. В отличие от рынком других городов, в Днепре идет двусторонняя торговля валютами. В основном в паре доллар-гривня.
Дата: 14 июня 2018 г. на 11.55
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 26,12/26,25 UAH/USD
€ – 30,85/31,20 UAH/EUR
RUB – 0,414/0,420 UAH/RUB
US
Додано: Чет 14 чер, 2018 11:14
с утра вверх
страну пока не догнали, местами разные курсы
26.05-26.08/26.13-26.17
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
Додано: Чет 14 чер, 2018 11:29
Re: Валютный рынок в контексте
у кого какие мисли? кратковременная вспышка? на пару дней?
Пиво отпускается только членам профсоюза.
Додано: Чет 14 чер, 2018 11:35
Re: Валютный рынок в контексте
Блин, только ливанул зеленого, а тут рост
Евро так и не откупил на 30.5
А до июля времени уже немного...
"Мы не знаем, это живые люди или выдуманные" © Рожкова
Додано: Чет 14 чер, 2018 11:38
... то старт, чи фаль-старт?
Доброго дня!
..... і знову, на валютну арену виходить Долярчик!
....у нас лиє, як з відра! - хоч це зовсім не перешкоджає росту доляра!
....то це вже стартанули, чи так, просто хвилька постригти баранів з Рівного, яким тут часто ввижаються мої клони?
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Чет 14 чер, 2018 11:46
Додано: Чет 14 чер, 2018 11:47
Пиво отпускается только членам профсоюза.
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