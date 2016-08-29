Додано: Чет 14 чер, 2018 12:33

Привет из Днепра-11



В четверг торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,090/26,105 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки смены настроения на рынке гривневого ресурса, где наметилось сжатие ликвидности.

Об этом поведал немного, с уровня 57 586,5 млн. грн. к отметке 56 400,2 млн. грн. «похудевший» гривневый «навес» на транзитных и коррсчетах НБУ к утру четверга.

Это дает основание рассчитывать как минимум, на замедление роста курса доллара на межбанке .



Меж тем, довольно рано, в 10.08 Киева, выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара продемонстрировали рост: 26,15/26,17 UAH/USD. «Утро началось ростом», - заметил наш консультант.



Добавим, что состоявшееся размещение регулятором накануне своих депозитных сертификатов на сумму 3,552 млрд. грн. мало помогло, не снизив давление гривневого «навеса» на рынок доллара.



К 10.19 котировки безналичного «американца» сузили спред до цифры 26,155/26,165 UAH/USD установившимся равновесием спроса и предложения.



Около 10.31 котировки доллара на межбанке возобновили медленный путь наверх, поднявшись к указанному часу до 26,16/26,17 UAH/USD.



По состоянию на 10.44 придерживающие доллар экспортеры обеспечили его рост к 26,19/26,20 UAH/USD. «Продавцы держат валюту, пытаясь нажиться», - констатировал наш гуру.



К 10.53 доллар на межбанке взлетел к 26,20/26,22 UAH/USD, сопровождаясь мизерными оборотами состоявшихся сделок. «Пока рост, по сути, на голом энтузиазме», - заметил наш консультант.



C 11.00, с появлением на рынке системных игроков, рост курса доллара приостановился на отметке 26,20/26,22 UAH/USD, обороты оставляют желать лучшего.



Пауза в росте «американца» была недолгой, и уже с 11.18 доллар возобновил «восхождение», оказавшись на цифре 26,21/26,23 UAH/USD.



Дополуденное подорожание безналичного доллара на межбанке с паузами относительной стабильности сопровождалось признаками остановки расширения гривневой ликвидности, о чем дали понять не тронувшиеся с уровня 15,00/16,25% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.



Отметим, что это отсутствие динамики пребывает в относительном согласии с некоторым снижением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



Тем временем, на рынке безналичного «американца» новая остановка роста на более высоком, 26,24/26,27 UAH/USD, уровне по состоянию на 11.36 Киева. Текущее состояние ликвидности состоявшихся сделок заметно отстает от предыдущей сессии.



К 12.05 котировки доллара на межбанке начали потихоньку сжимать спред, снижая офера: 26,24/26,26 UAH/USD. Очевидно, держатели СКВ убедившись в том, что выше курс СКВ не пойдет, постепенно инициировали продажи.



Около 13.00 Киева на фоне несколько выросших цен (26,25/26,27 UAH/USD) доллара на межбанке , межбанковский рынок и его участники ушли на обеденный перерыв.



Дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром четверга (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 14 июня с уровней: доллар – 26,00/26,25 UAH/USD, евро – 30,50/31,00 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,430 UAH/RUB.



По сравнению с открытием среды, доллар по спросу и по предложению прибавил по 10,0 коп.



Евро по сравнению с открытием 13 июня по обеим позициям прибавил по 10,0 коп.



Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 13 июня по спросу понизился на 20 пунктов, по предложению не претерпел изменений.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг повысилось до отметки $1,1792, поднявшись до $1,1806 на закрытии азиатской сессии форекса и снова опустившись до $1,1804 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 13 июня показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,10/26,15 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос и предложение прибавили по 5,0 коп.); евро – 30,80/31,05 UAH/EUR (по сравнению с открытием 13 июня спрос вырос на 5,0 коп., офера прибавили 10,0 коп.); рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменились).



На открытии торгов 14 июня в розничном сегменте наблюдался зыбкий баланс спроса и оферов. Прошли единичные сделки, обороты «очень низкие».



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в четверг показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,10/26,15 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос и предложение прибавили по 5,0 коп.); евро – 30,80/31,05 UAH/EUR (по сравнению с открытием 13 июня спрос вырос на 5,0 коп., офера прибавили 10,0 коп.); рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменились).



На старте торгов 14 июня в оптовом сегменте рынка из-за очень редких сделок достоверно определить настроение рынка не представляется возможным.



На 12.07 столичные валютчики-оптовики рапортовали о заметном подорожании доллара (26,12/26,20 UAH/USD, евро – 30,80/31,00 UAH/EUR), сопровождаемом прогнозированным отсутствием реальной торговли.



По состоянию на 12.11 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о паузе в торговле, которая вполне ожидаемо возникла при столь высокой курсовой динамике: 26,12/26,22 UAH/USD, евро – 30,90/31,10 UAH/EUR, рубль 0,414/0,420 UAH/RUB.



Около 12.18 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют выросли, отвечая на настроения межбанка : 26,12-14/26,20-22 UAH/USD, евро – 31,00/31,12-15 UAH/EUR, рубль 0,410/0,420 UAH/RUB. В отличие от рынком других городов, в Днепре идет двусторонняя торговля валютами. В основном в паре доллар-гривня.



Ревизией цен местным дилерам удалось сохранить баланс спроса и предложения. На моменте рынок «очень вялый» и «низколиквидный».



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в четверг в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 14 июня по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 26,06/26,17 UAH/USD, евро – 30,77/31,07 UAH/EUR, рубль 0,412/0,417 UAH/RUB, Киев опт 26,07-09/26,12-15 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 26,07-09/26,12-15 UAH/USD, евро (опт) 30,80/31,00 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 30,80/31,00 UAH/EUR; Хмельницкий – 26,05/26,18 UAH/USD, евро – 30,65/30,90 UAH/EUR, рубль - 0,405/0,415 RUB/USD, Одесса – опт 26,08/26,13 UAH/USD, розница – 26,05/26,17 UAH/USD; Запорожье – 26,08/26,18 UAH/USD; евро – 30,85/31,00 UAH/EUR, рубль - 0,413/0,418 RUB/USD.





Как показал анализ состава активно скупавших валюту на отечественном валютном межбанке, среди этих игроков подавляющее большинство составили…нерезиденты.

Мы не исключаем, что «пролетевшие» мимо недавнего провального аукциона Минфина по размещению изрядного ассортимента ОВГЗ «варяги» могли направить освободившиеся гривневые средства на валютный межбанк, где их уже поджидали «придерживавшие» валюту экспортеры. Совместными усилиями досрочно открывшие новый сезон репатриации нерезиденты с проявившими откровенную жадность держателями СКВ, заметно подняли цену безналичного «американца».



Это предположение подтверждается несколькими фактами. Во-первых, как известно, во время скупки доллара на межбанке нерезиденты дисциплинированно исполняют приказ сюзерена из-за рубежа, не считаясь с действующими ценами.



Во-вторых, поэтапный рост цены безналичного доллара, вероятно связан с перерывами в покупках «варягов», которые, возможно, консультировались с «зарубежной мамой», или временной терминацией спроса рассчитывали на уступки продавцов доллара.



В-третьих, импортерам выходить с приобретением СКВ для закрытия июньских контрактов еще рановато.



Таким образом, выросший к четвергу приток экспортной выручки из-за рубежа, часть которой подлежала обязательной продаже на межбанке, нашла своего «благодарного» покупателя к радости экспортеров, воспользовавшихся активностью нерезидентов, досрочно репатриирующих свободные активы на родину.



Под впечатлением «бычьего» тренда на рынке безналичного доллара наличный рынок тоже пошел вверх по паре доллар-гривня, вослед за которой подорожал и евронал.



Интересно отметить, что в большинстве центров валютообменного бизнеса, за исключением Днепра, динамичное подорожание «американца» спровоцировало резкий спад торговой активности.



Если наше предположение о составе главных виновников состоявшегося в четверг «курсового залета» безналичного доллара верно, эта вспышка «бычьего» энтузиазма не затянется надолго, вернув валютный межбанк в режим очень ограниченной курсовой динамики. При этом, думается, действующие по состоянию на четверг цены доллара вероятнее всего немного просядут, реализуя известный с раннего времени алгоритм «два шага вверх – один вниз», сопровождаясь закономерным снижением из-за старта отпускного сезона ликвидности торгов.



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