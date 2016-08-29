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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 14 чер, 2018 12:35
kharkov_val написав:
простите, я не в курсе, а что ожидаем в июле?
Ожидаем козней от НБУ, который только и думает о том, как развести на курсе мелких сезонных спекулянтов
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Додано: Чет 14 чер, 2018 12:40
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Додано: Чет 14 чер, 2018 13:13
Перес де Куэльяр написав:
Доброго дня панове .Щось всі мовчать .Нема думок? Є останній час проблеми НБУ з відкупом лишньоі зелені на МБ ,тому гойдати почали трохи вище вгору на 10коп.,аби пожвавити ринок на сиротських об"ємах .Якщо є заплановане пересування коридору коливань ,то побачимо з подальших дій НБУ, хоча на мій погляд ще зарано для повноцінного росту доляра,я гадаю що ріст доляра почнеться з середини липня. На ЧР ,що виникло ,як ми пам"ятаємо Роза виставила курс продажу /20? та тримала весь день ,коли ринок торгувався /10 в цей час Дніпро малює фейкові чотири заявки на купівлю $777. 777 цим добавив обьем на попит ,до цього часу все було спокійно ,тому заганяють добре .Це моя думка,в кого інша ,будьласка.
Хай гривню штампують. Тоді побiжимо
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