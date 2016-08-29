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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5139514051415142

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 785
1. Нет сбережений в валюте
11%
83
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
109
5. более 75%
62%
490
Всього голосів : 785
Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 12:35

Re: Валютный рынок в контексте

  kharkov_val написав:простите, я не в курсе, а что ожидаем в июле?

Ожидаем козней от НБУ, который только и думает о том, как развести на курсе мелких сезонных спекулянтов :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 12:40

  Сибарит написав:
  kharkov_val написав:простите, я не в курсе, а что ожидаем в июле?

Ожидаем козней от НБУ, который только и думает о том, как развести на курсе мелких сезонных спекулянтов :)


...у которых не хватило грошей на отпуск в приличном месте. :roll:

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 13:08

дядя Caша
а тем кто 10 лет на форуме памятные подарки полагаются? :roll:
Пиво отпускается только членам профсоюза.
http://kurs.kharkov.com/
kharkov_val
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 13:13

  Перес де Куэльяр написав:Доброго дня панове .Щось всі мовчать .Нема думок? Є останній час проблеми НБУ з відкупом лишньоі зелені на МБ ,тому гойдати почали трохи вище вгору на 10коп.,аби пожвавити ринок на сиротських об"ємах .Якщо є заплановане пересування коридору коливань ,то побачимо з подальших дій НБУ, хоча на мій погляд ще зарано для повноцінного росту доляра,я гадаю що ріст доляра почнеться з середини липня. На ЧР ,що виникло ,як ми пам"ятаємо Роза виставила курс продажу /20? та тримала весь день ,коли ринок торгувався /10 в цей час Дніпро малює фейкові чотири заявки на купівлю $777. 777 цим добавив обьем на попит ,до цього часу все було спокійно ,тому заганяють добре .Це моя думка,в кого інша ,будьласка.

Хай гривню штампують. Тоді побiжимо :mrgreen:
сірий
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 13:15

  дядя Caша написав:
  Сибарит написав:
  kharkov_val написав:простите, я не в курсе, а что ожидаем в июле?

Ожидаем козней от НБУ, который только и думает о том, как развести на курсе мелких сезонных спекулянтов :)


...у которых не хватило грошей на отпуск в приличном месте. :roll:

US

Благодарю за итоги, все понятно. Сидим пока на депо. :D
сірий
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