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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5140514151425143>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 785
1. Нет сбережений в валюте
11%
83
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
109
5. более 75%
62%
490
Всього голосів : 785
Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 12:35

Re: Валютный рынок в контексте

  kharkov_val написав:простите, я не в курсе, а что ожидаем в июле?

Ожидаем козней от НБУ, который только и думает о том, как развести на курсе мелких сезонных спекулянтов :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 12:40

  Сибарит написав:
  kharkov_val написав:простите, я не в курсе, а что ожидаем в июле?

Ожидаем козней от НБУ, который только и думает о том, как развести на курсе мелких сезонных спекулянтов :)


...у которых не хватило грошей на отпуск в приличном месте. :roll:

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 13:08

дядя Caша
а тем кто 10 лет на форуме памятные подарки полагаются? :roll:
Пиво отпускается только членам профсоюза.
http://kurs.kharkov.com/
kharkov_val
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 13:13

  Перес де Куэльяр написав:Доброго дня панове .Щось всі мовчать .Нема думок? Є останній час проблеми НБУ з відкупом лишньоі зелені на МБ ,тому гойдати почали трохи вище вгору на 10коп.,аби пожвавити ринок на сиротських об"ємах .Якщо є заплановане пересування коридору коливань ,то побачимо з подальших дій НБУ, хоча на мій погляд ще зарано для повноцінного росту доляра,я гадаю що ріст доляра почнеться з середини липня. На ЧР ,що виникло ,як ми пам"ятаємо Роза виставила курс продажу /20? та тримала весь день ,коли ринок торгувався /10 в цей час Дніпро малює фейкові чотири заявки на купівлю $777. 777 цим добавив обьем на попит ,до цього часу все було спокійно ,тому заганяють добре .Це моя думка,в кого інша ,будьласка.

Хай гривню штампують. Тоді побiжимо :mrgreen:
сірий
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 13:15

  дядя Caша написав:
  Сибарит написав:
  kharkov_val написав:простите, я не в курсе, а что ожидаем в июле?

Ожидаем козней от НБУ, который только и думает о том, как развести на курсе мелких сезонных спекулянтов :)


...у которых не хватило грошей на отпуск в приличном месте. :roll:

US

Благодарю за итоги, все понятно. Сидим пока на депо. :D
сірий
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 13:38

Запорожье повы в обед 26,12-26,24, слил под тему на чёрном по 26,15
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 13:43

сірий
Хай гривню штампують. Тоді побiжимо :mrgreen:
Бувають випадки коли без попиту на валюту йде штучний ріст ,необов"язково великий об"єм гривні повинен піти на попит,це більш до запланованоі девальваціі такі діі,які спостерігались в минулому я маю на увазI безготiвковий доляр . Готiвка в той час йде «бараном» слiдом , накручуючи попит вiд населення , та вистрелю€ вище МБ, тобто головним показником € безготiявка , яка пiд регулюванням НБУ да€ напрямок в планi укрiплення,чи девальвацIi гривнI.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Чет 14 чер, 2018 14:25, всього редагувалось 2 разів.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 13:45

сглазили

Bloomberg: гривня лидирует по темпам укрепления к доллару
Гривня возглавила список валют, которые наиболее укрепились к доллару по итогам первого полугодия 2018 года.
По данным агентства, с начала года украинская национальная валюта укрепилась к доллару на 7,7%, обойдя грузинский лари и колумбийское песо.
Как отмечает издание, такая тенденция наблюдается несмотря на проблемы в экономике, военные конфликт на востоке Украины, высокий уровень коррупции и отсутствие международной финансовой поддержки.
По словам заместителя председателя Нацбанка Олега Чурия, основной задачей для укрепления валюты является предотвращение зависимости от краткосрочного капитала для финансирования дефицита текущего счета.
Он также отметил, что регулятор сможет смягчить денежно-кредитную политику, только увидит устойчивую тенденцию к снижению инфляции.
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 14:17

Re: Валютный рынок в контексте

....то що, МБ робить трапмлін? - і завтра ще буде продовження, а з понеділка, напевно в теплі долини :wink:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 14:38

ЕЦБ заявил о завершении программы QE, евро резко вниз
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