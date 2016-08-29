Ожидаем козней от НБУ, который только и думает о том, как развести на курсе мелких сезонных спекулянтов
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 14 чер, 2018 12:35
Re: Валютный рынок в контексте
Додано: Чет 14 чер, 2018 12:40
...у которых не хватило грошей на отпуск в приличном месте.
US
Додано: Чет 14 чер, 2018 13:08
дядя Caша
а тем кто 10 лет на форуме памятные подарки полагаются?
Пиво отпускается только членам профсоюза.
Додано: Чет 14 чер, 2018 13:13
Хай гривню штампують. Тоді побiжимо
Додано: Чет 14 чер, 2018 13:15
Благодарю за итоги, все понятно. Сидим пока на депо.
Додано: Чет 14 чер, 2018 13:43
сірий
Бувають випадки коли без попиту на валюту йде штучний ріст ,необов"язково великий об"єм гривні повинен піти на попит,це більш до запланованоі девальваціі такі діі,які спостерігались в минулому я маю на увазI безготiвковий доляр . Готiвка в той час йде «бараном» слiдом , накручуючи попит вiд населення , та вистрелю€ вище МБ, тобто головним показником € безготiявка , яка пiд регулюванням НБУ да€ напрямок в планi укрiплення,чи девальвацIi гривнI.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Чет 14 чер, 2018 14:25, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Чет 14 чер, 2018 13:45
сглазили
Bloomberg: гривня лидирует по темпам укрепления к доллару
Гривня возглавила список валют, которые наиболее укрепились к доллару по итогам первого полугодия 2018 года.
По данным агентства, с начала года украинская национальная валюта укрепилась к доллару на 7,7%, обойдя грузинский лари и колумбийское песо.
Как отмечает издание, такая тенденция наблюдается несмотря на проблемы в экономике, военные конфликт на востоке Украины, высокий уровень коррупции и отсутствие международной финансовой поддержки.
По словам заместителя председателя Нацбанка Олега Чурия, основной задачей для укрепления валюты является предотвращение зависимости от краткосрочного капитала для финансирования дефицита текущего счета.
Он также отметил, что регулятор сможет смягчить денежно-кредитную политику, только увидит устойчивую тенденцию к снижению инфляции.
Додано: Чет 14 чер, 2018 14:17
Re: Валютный рынок в контексте
....то що, МБ робить трапмлін? - і завтра ще буде продовження, а з понеділка, напевно в теплі долини
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
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