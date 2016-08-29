Курс гривни бьет все рекорды: что и почему происходит с долларом в Украине



Курс доллара в Украине за первую половину 2018-го упал на 7,5%, а гривня по динамике роста обогнала грузинский лари и колумбийский песо. Аналитики прогнозируют: запас укрепления еще не исчерпан. Согласно позитивным прогнозам, уже в ближайшие месяцы американская валюта может подешеветь до 25-25,5 грн.



Стремительный рост гривни

Еще в январе доллар в Украине продавался по 28,87 грн, а уже в марте курс опустился ниже отметки в 26 грн. С того момента гривня стабильно "плавает" около 26-26,3 грн/$. Так, если в январе $1000 можно было купить примерно за 28 тыс. грн, то сейчас за такой же объем валюты придется заплатить примерно 26,2 тыс. грн. За первую половину года национальная валюта выросла на 7,5%, побив мировой рекорд. Второе и третье место соответственно заняли грузинская и колумбийскую валюты.



Как видно на инфографике, начиная с марта, то есть уже около трех месяцев, гривня держится в достаточно узком коридоре, без значительных скачков и падений. Более того, НБУ вынужден выходить на внутренний валютный рынок и скупать доллары для того, чтобы сгладить укрепление. Так, еще в 2015-м регулятор отпустил курс в "свободное плавание". Мол, стоимость доллара должен определять рынок, а не Нацбанк. С того момента НБУ всего лишь собирает отчеты по совершенным сделкам и определяет средний курс.



Правда, регулятор должен реагировать на значительную разницу между спросом и предложением, чтобы сгладить падение или рост, но не сдерживать их. Так, если на валютном рынке снизился спрос на доллары, но при этом предложение увеличивается, Национальный банк скупает доллары, пополняя золотовалютные резервы. Если же спрос на рынке растет, а предложение невысокое, то НБУ наоборот – продает валюту, поддерживая гривню.



Так, с начала года резервы Национального банка в иностранной валюте выросли с 15,3 до 16 млрд долларов. Для сравнения, долларовые резервы Польши – более 100 млрд. Стоит учитывать, что Украина тратит резервы не только для сглаживания курсовых колебаний, но и на погашение, обслуживание внешних долгов.



Причин для укрепления гривни несколько. С одной стороны – благоприятная ситуация на внешних рынках, а с другой – стабилизация в Украине. Так, на мировых рынках цены на сырье стабильно высокие, в результате экспорт приносит больше валюты. С другой стороны, относительно стабильная политическая и экономическая ситуации способствуют умеренному спросу на внутреннем рынке.



Также, как предполагают в Нацбанке, в пользу гривни сыграло и повышение ставок по облигациям внутреннего госзайма (ОВГЗ). Так, после повышения учетной ставки выросла и доходность ОВГЗ. Иностранцы продают доллары, покупают гривни и инвестируют их в ОВГЗ. Это дает возможность увеличить предложение валюты на рынке.



Что будет дальше: два сценария

Позитивный. Условия: ситуация на мировых рынках останется стабильной, цены на сырье не будут падать, сотрудничество с МВФ продолжится, Федеральная резервная система(ФРС) США не будет повторно повышать свою ставку. Большинство опрошенных OBOZREVATEL аналитиков и банкиров такой сценарий называют "базовым". Вероятнее всего, до конца лета в Украине будет продолжаться укрепление национальной валюты. Главная цель – преодолеть психологическую отметку в 26 грн/$. Как рассказывает аналитик Андрей Шевчишин, в таком случае курс доллара может опуститься и до 25,5 грн.



Негативный. Условия: сотрудничество с МВФ замораживается, цены на мировых рынках падают, ФРС в очередной раз повышает ставки. В таком случае в Украине может значительно сократиться приток валюты, что приведет к ускорению девальвации. В этом году резервов НБУ хватит на то, чтобы смягчить падение, однако уже в 2019-м валюты может не хватить. Как уже писал OBOZREVATEL, в следующем году Украине понадобится как минимум $18 млрд, в том числе из-за необходимости возвращать внешние долги.



В таком случае уже в ближайшее время, как спрогнозировал аналитик Андерс Аслунд, курс может обвалиться до 30 грн/$. Такая угроза существует, однако и в правительстве, и в Национальном банке заявляют, что сотрудничество с МВФ продолжат, а ситуацию удержат.