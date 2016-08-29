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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5140514151425143

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 785
1. Нет сбережений в валюте
11%
83
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
109
5. более 75%
62%
490
Всього голосів : 785
Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 14:38

ЧР доляр на моментI почав трохи знижуватись .

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 14:39

  Долярчик написав:....то що, МБ робить трапмлін? - і завтра ще буде продовження, а з понеділка, напевно в теплі долини :wink:


кто как, а я решил пока не тариться - подержу гривни ещё немного
с учётом растрат в июне и отпуска в Украине в июле не так много и менять (чуть больше сотни тыщ) :)
Vitalych-new
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 14:39

Re: Валютный рынок в контексте

Евро шокирован таким решением европейского регулятора: казалось бы, подготовив рынки (комментариями Прата) к ужесточению риторики, к тому чтобы услышать время завершения количественного смягчения, ЕЦБ вопреки всему продлил программу до конца года, правда, заверил, что это последнее продление. Разумеется, евро рухнул.
Человек быстро сходит с ума в толпе, а приходит в себя медленно и в одиночестве
tehno-teplo
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 14:42

Re: Валютный рынок в контексте

Курс гривни бьет все рекорды: что и почему происходит с долларом в Украине

Курс доллара в Украине за первую половину 2018-го упал на 7,5%, а гривня по динамике роста обогнала грузинский лари и колумбийский песо. Аналитики прогнозируют: запас укрепления еще не исчерпан. Согласно позитивным прогнозам, уже в ближайшие месяцы американская валюта может подешеветь до 25-25,5 грн.

Стремительный рост гривни
Еще в январе доллар в Украине продавался по 28,87 грн, а уже в марте курс опустился ниже отметки в 26 грн. С того момента гривня стабильно "плавает" около 26-26,3 грн/$. Так, если в январе $1000 можно было купить примерно за 28 тыс. грн, то сейчас за такой же объем валюты придется заплатить примерно 26,2 тыс. грн. За первую половину года национальная валюта выросла на 7,5%, побив мировой рекорд. Второе и третье место соответственно заняли грузинская и колумбийскую валюты.

Как видно на инфографике, начиная с марта, то есть уже около трех месяцев, гривня держится в достаточно узком коридоре, без значительных скачков и падений. Более того, НБУ вынужден выходить на внутренний валютный рынок и скупать доллары для того, чтобы сгладить укрепление. Так, еще в 2015-м регулятор отпустил курс в "свободное плавание". Мол, стоимость доллара должен определять рынок, а не Нацбанк. С того момента НБУ всего лишь собирает отчеты по совершенным сделкам и определяет средний курс.

Правда, регулятор должен реагировать на значительную разницу между спросом и предложением, чтобы сгладить падение или рост, но не сдерживать их. Так, если на валютном рынке снизился спрос на доллары, но при этом предложение увеличивается, Национальный банк скупает доллары, пополняя золотовалютные резервы. Если же спрос на рынке растет, а предложение невысокое, то НБУ наоборот – продает валюту, поддерживая гривню.

Так, с начала года резервы Национального банка в иностранной валюте выросли с 15,3 до 16 млрд долларов. Для сравнения, долларовые резервы Польши – более 100 млрд. Стоит учитывать, что Украина тратит резервы не только для сглаживания курсовых колебаний, но и на погашение, обслуживание внешних долгов.

Причин для укрепления гривни несколько. С одной стороны – благоприятная ситуация на внешних рынках, а с другой – стабилизация в Украине. Так, на мировых рынках цены на сырье стабильно высокие, в результате экспорт приносит больше валюты. С другой стороны, относительно стабильная политическая и экономическая ситуации способствуют умеренному спросу на внутреннем рынке.

Также, как предполагают в Нацбанке, в пользу гривни сыграло и повышение ставок по облигациям внутреннего госзайма (ОВГЗ). Так, после повышения учетной ставки выросла и доходность ОВГЗ. Иностранцы продают доллары, покупают гривни и инвестируют их в ОВГЗ. Это дает возможность увеличить предложение валюты на рынке.

Что будет дальше: два сценария
Позитивный. Условия: ситуация на мировых рынках останется стабильной, цены на сырье не будут падать, сотрудничество с МВФ продолжится, Федеральная резервная система(ФРС) США не будет повторно повышать свою ставку. Большинство опрошенных OBOZREVATEL аналитиков и банкиров такой сценарий называют "базовым". Вероятнее всего, до конца лета в Украине будет продолжаться укрепление национальной валюты. Главная цель – преодолеть психологическую отметку в 26 грн/$. Как рассказывает аналитик Андрей Шевчишин, в таком случае курс доллара может опуститься и до 25,5 грн.

Негативный. Условия: сотрудничество с МВФ замораживается, цены на мировых рынках падают, ФРС в очередной раз повышает ставки. В таком случае в Украине может значительно сократиться приток валюты, что приведет к ускорению девальвации. В этом году резервов НБУ хватит на то, чтобы смягчить падение, однако уже в 2019-м валюты может не хватить. Как уже писал OBOZREVATEL, в следующем году Украине понадобится как минимум $18 млрд, в том числе из-за необходимости возвращать внешние долги.

В таком случае уже в ближайшее время, как спрогнозировал аналитик Андерс Аслунд, курс может обвалиться до 30 грн/$. Такая угроза существует, однако и в правительстве, и в Национальном банке заявляют, что сотрудничество с МВФ продолжат, а ситуацию удержат.
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 15:21

  Mazay256 написав:ЕЦБ заявил о завершении программы QE, евро резко вниз


Евро вниз, потому что у ЕЦБ не хватило решимости одномоментно свернуть QE. ЕЦБ продлил программу до конца года, хотя пообещал, что это последнее продление. Разумеется, евро рухнул. Ситуация напоминает поведение "сердобольного" хозяина щенка, никак не решающегося купировать цуцыку хвост за один раз, а делает это по кусочкам, дожидаясь заживления раны от предыдущей "операции". :twisted:

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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 15:22

  tehno-teplo написав:Евро шокирован таким решением европейского регулятора: казалось бы, подготовив рынки (комментариями Прата) к ужесточению риторики, к тому чтобы услышать время завершения количественного смягчения, ЕЦБ вопреки всему продлил программу до конца года, правда, заверил, что это последнее продление. Разумеется, евро рухнул.

Розвели європатріотів, немов котят :D Але хто в лонг, не прогадає, гадаю ;)
Ihor Pavlovycz
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 15:26

  Ihor Pavlovycz написав:
  tehno-teplo написав:Евро шокирован таким решением европейского регулятора: казалось бы, подготовив рынки (комментариями Прата) к ужесточению риторики, к тому чтобы услышать время завершения количественного смягчения, ЕЦБ вопреки всему продлил программу до конца года, правда, заверил, что это последнее продление. Разумеется, евро рухнул.

Розвели європатріотів, немов котят :D Але хто в лонг, не прогадає, гадаю ;)


Возможно. Хотя долларовый пылесос Казначейства США может оказаться мощнее европейского.

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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 15:31

  tea написав:може бути сьогодні вночі - чи підуть ЗСУ в наступ.


Если бы я был верховным, то приказ на наступление я бы отдал одновременно со свистком арбитра о начале сегодняшнего матча и чемпионата. Вся руссишешвайния, включая старшего русского свина, в пьяном угаре перед теликами, на стадионе, по кабакам... Пида-рашка сутки пьяна и недееспособна. При любом исходе матча.
Генеральное не генеральное, а вот намесить за сутки на Донбассе этого русского г. можно хорошо.
Удачи сегодня саудитам и украинской артиллерии!
В яблочко одним и другим.
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 15:52

  Libo написав:
  tea написав:може бути сьогодні вночі - чи підуть ЗСУ в наступ.


Если бы я был верховным, то приказ на наступление я бы отдал одновременно со свистком арбитра о начале сегодняшнего матча и чемпионата. :

если бы да кабы во рту выросли грибы.... Есть команда от европейских партнеров- на время чемпионата сидеть тихо!! и ТОЧКА.
Пиво отпускается только членам профсоюза.
http://kurs.kharkov.com/
kharkov_val
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 16:10

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся в среду относительно доллара на 3,67 коп., на торгах в четверг упал на 9,55 коп., оказавшись на уровне 26,2197 UAH/USD.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 14 июня с уровней предыдущего закрытия 26,14/26,16 UAH/USD «виртуально», без сделок.

Около 10.08, выйдя в реальную сферу, доллар инициировал рост, начав с отметки 26,15/26,17 UAH/USD и лишь однажды прервавшись (с 10.50 до 11.18 цена «американца» «зацепилась» за отметку 26,20/26,22 UAH/USD), продолжал его до 11.37, завершив ралли цифрой 26,24/26,27 UAH/USD.
Эти уровни цен оставались действующими до 15.45, когда появившиеся продажи инициировали поэтапное снижение курса СКВ до 26,23/26,26 UAH/USD.

Доллар обосновался на этой отметке, не покидая ее до самого закрытия торгов, этими же курсами завершилась сессия валютного межбанка в четверг.

Большинство сделок на межбанке 14 июня, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,2197 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 6,58% с 28,0672 UAH/USD до 26,2197 UAH/USD.

Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.

На Depo рынке 14 июня гривня overnight котировалась банками по 15,00/16,25% годовых (с 12.10 Киева - 15,00/16,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.

Безналичный доллар на торгах 14 июня, сохранив «бычий» тренд вырос в цене по следующим причинам.

Во-первых, как известно, во вторник Минфин провел аукцион по размещению гривневых ОВГЗ в широком ассортименте с временем обращения бумаг от 2-х месяцев до 3-х лет. Мероприятие провалилось: удалось привлечь лишь 1,25 млрд. грн. и $234,3 млн. Потенциальных инвесторов, среди которых было много нерезидентов, не устроила доходность казенных бумаг. Спустя сутки, получив команду с Запада,
нерезиденты инициировали конвертацию «непристроенной» на аукционе гривни в СКВ, скупая доллар на межбанке.

Во-вторых, к четвергу, как известно, приток экспортной выручки из-за рубежа достигает своего апогея, 50% которого надо обязательно продать на межбанке .
Воспользовавшись агрессивным спросом «варягов», экспортеры не постеснялись завысить цену доллара. Заметим, что покупки даже по запредельным ценам не прекращались, что характерно для нерезидентов. Кроме того, «скоропостижность» рано стартовавшего ралли, прекратившегося в 11.37, также подтверждает «вину» «варягов» в нынешнем росте доллара.

Динамика остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ, понизившихся к утру 14-го с уровня 57 586,5 млн. грн. к отметке 56 400,2 млн. грн. хорошо согласуется с вышеприведенными результатами аукциона от 12 июня.

Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 14 июня заметно повысились, имея для этого следующие основания.

Во-первых, указано выше, нерезидентам требовалось конвертировать изрядный объем свободной гривни в сжатые сроки.

Во-вторых, к четвергу приток экспортной СКВ достиг максимума, обеспечивая агрессивный спрос «варягов» достаточным предложением.


Дата: 14 июня 2018 г. 17.00

Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:

$ - 26,14/26,20 UAH/USD (с утра – 26,10/26,15 UAH/USD, к полудню - 26,12-14/26,20-22 UAH/USD)
€ – 30,80/31,10 UAH/EUR (с утра – 30,80/31,05 UAH/EUR, к полудню - 31,00/30,12-15 UAH/EUR)
RUB – 0,410/0,420 UAH/RUB (с утра - 0,410/0,418 UAH/RUB, к полудню - 0,410/0,420 UAH/RUB)

Рынок наличных Днепра начал торги среды в условиях равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня на фоне очень низких оборотов.

По мере роста клиентского спроса, спровоцированного «бычьим» трендом межбанка, дилеры для сохранения сбалансированности рынка, были вынуждены повышать цены обеих позиций в паре доллар-гривня.

Около 12.18 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют выросли, отвечая на настроения межбанка : 26,12-14/26,20-22 UAH/USD, евро – 31,00/31,12-15 UAH/EUR, рубль 0,410/0,420 UAH/RUB. В отличие от рынком других городов, в Днепре идет двусторонняя торговля валютами. В основном в паре доллар-гривня.

После обеда на рынке Днепра котировки в паре доллар-гривня немного выросли из-за ставшего более активным клиентского спроса, а также в рамках мероприятий по выравниванию рынка.

Равновесие спроса и предложения удалось сохранить, и это не выручило обороты наличного рынка Днепра– заслужив по итогам дня «твердую четверку», ликвидность констатировала улучшение показателей предыдущей сессии.







Дата: 14 июня 2018 г.

17.25 рынок Запорожья, опт:

$ - 26,16/26,22 UAH/USD (с утра - 26,08/26,18 UAH/USD, к полудню – 26,12/26,22 UAH/USDD)
€ – 30,80/31,10 UAH/EUR (с утра – 30,85/31,00 UAH/EUR, к полудню - 30,90/31,10 UAH/EUR)
RUB – 0,415/0,419 UAH/RUB (с утра - 0,413/0,418 UAH/RUB, к полудню 0,414/0,420 UAH/RUB).

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги четверга в условиях преобладания оптового (до $10,0 тыс.) клиентского «приноса».

В период до полудня на рынке города местные дилеры констатировали постепенное затухание торговой активности, характерное для динамичного роста действующих цен.

По состоянию на 12.11 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о паузе в торговле, которая вполне ожидаемо возникла при столь высокой курсовой динамике: 26,12/26,22 UAH/USD, евро – 30,90/31,10 UAH/EUR, рубль 0,414/0,420 UAH/RUB.

После обеда на местном рынке возобновился спрос, перекашивая рынок в свою сторону. Запорожцы пытались вернуть в торговлю баланс, изрядно поднимая более значимые биды, однако реанимировать клиентский «принос» даже столь высокими ценами, им не удалось. В результате итоговое доминирование спроса и «трйока» за ликвидность. Как и накануне.

Дата: 14 июня 2018 г. на 17.00

Рынок Харькова, неформальный опт

$ - 26,12/26,22 UAH/USD (с утра - 26,06/26,17 UAH/USD, к полудню - 26,12/26,25 UAH/USD)
€ – 30,85/31,20 UAH/EUR (с утра – 30,77/31,07 UAH/EUR, к полудню - 30,85/31,20 UAH/EUR)
RUB 0,414/0,420 UAH/RUB (с утра - 0,412/0,417 UAH/RUB, к полудню - 0,414/0,420 UAH/RUB)

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