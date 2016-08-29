ЧР доляр на моментI почав трохи знижуватись .
*Відправлено з Чату
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 14 чер, 2018 14:38
ЧР доляр на моментI почав трохи знижуватись .
*Відправлено з Чату
Додано: Чет 14 чер, 2018 14:39
Додано: Чет 14 чер, 2018 14:39
Re: Валютный рынок в контексте
Евро шокирован таким решением европейского регулятора: казалось бы, подготовив рынки (комментариями Прата) к ужесточению риторики, к тому чтобы услышать время завершения количественного смягчения, ЕЦБ вопреки всему продлил программу до конца года, правда, заверил, что это последнее продление. Разумеется, евро рухнул.
Человек быстро сходит с ума в толпе, а приходит в себя медленно и в одиночестве
Додано: Чет 14 чер, 2018 14:42
Re: Валютный рынок в контексте
Додано: Чет 14 чер, 2018 15:21
Евро вниз, потому что у ЕЦБ не хватило решимости одномоментно свернуть QE. ЕЦБ продлил программу до конца года, хотя пообещал, что это последнее продление. Разумеется, евро рухнул. Ситуация напоминает поведение "сердобольного" хозяина щенка, никак не решающегося купировать цуцыку хвост за один раз, а делает это по кусочкам, дожидаясь заживления раны от предыдущей "операции".
US
Додано: Чет 14 чер, 2018 15:22
Розвели європатріотів, немов котят Але хто в лонг, не прогадає, гадаю
Додано: Чет 14 чер, 2018 15:26
Возможно. Хотя долларовый пылесос Казначейства США может оказаться мощнее европейского.
US
Додано: Чет 14 чер, 2018 15:31
Если бы я был верховным, то приказ на наступление я бы отдал одновременно со свистком арбитра о начале сегодняшнего матча и чемпионата. Вся руссишешвайния, включая старшего русского свина, в пьяном угаре перед теликами, на стадионе, по кабакам... Пида-рашка сутки пьяна и недееспособна. При любом исходе матча.
Генеральное не генеральное, а вот намесить за сутки на Донбассе этого русского г. можно хорошо.
Удачи сегодня саудитам и украинской артиллерии!
В яблочко одним и другим.
Додано: Чет 14 чер, 2018 15:52
если бы да кабы во рту выросли грибы.... Есть команда от европейских партнеров- на время чемпионата сидеть тихо!! и ТОЧКА.
Пиво отпускается только членам профсоюза.
Додано: Чет 14 чер, 2018 16:10
Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся в среду относительно доллара на 3,67 коп., на торгах в четверг упал на 9,55 коп., оказавшись на уровне 26,2197 UAH/USD.
Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 14 июня с уровней предыдущего закрытия 26,14/26,16 UAH/USD «виртуально», без сделок.
Около 10.08, выйдя в реальную сферу, доллар инициировал рост, начав с отметки 26,15/26,17 UAH/USD и лишь однажды прервавшись (с 10.50 до 11.18 цена «американца» «зацепилась» за отметку 26,20/26,22 UAH/USD), продолжал его до 11.37, завершив ралли цифрой 26,24/26,27 UAH/USD.
Эти уровни цен оставались действующими до 15.45, когда появившиеся продажи инициировали поэтапное снижение курса СКВ до 26,23/26,26 UAH/USD.
Доллар обосновался на этой отметке, не покидая ее до самого закрытия торгов, этими же курсами завершилась сессия валютного межбанка в четверг.
Большинство сделок на межбанке 14 июня, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,2197 UAH/USD.
С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 6,58% с 28,0672 UAH/USD до 26,2197 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.
На Depo рынке 14 июня гривня overnight котировалась банками по 15,00/16,25% годовых (с 12.10 Киева - 15,00/16,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.
Безналичный доллар на торгах 14 июня, сохранив «бычий» тренд вырос в цене по следующим причинам.
Во-первых, как известно, во вторник Минфин провел аукцион по размещению гривневых ОВГЗ в широком ассортименте с временем обращения бумаг от 2-х месяцев до 3-х лет. Мероприятие провалилось: удалось привлечь лишь 1,25 млрд. грн. и $234,3 млн. Потенциальных инвесторов, среди которых было много нерезидентов, не устроила доходность казенных бумаг. Спустя сутки, получив команду с Запада,
нерезиденты инициировали конвертацию «непристроенной» на аукционе гривни в СКВ, скупая доллар на межбанке.
Во-вторых, к четвергу, как известно, приток экспортной выручки из-за рубежа достигает своего апогея, 50% которого надо обязательно продать на межбанке .
Воспользовавшись агрессивным спросом «варягов», экспортеры не постеснялись завысить цену доллара. Заметим, что покупки даже по запредельным ценам не прекращались, что характерно для нерезидентов. Кроме того, «скоропостижность» рано стартовавшего ралли, прекратившегося в 11.37, также подтверждает «вину» «варягов» в нынешнем росте доллара.
Динамика остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ, понизившихся к утру 14-го с уровня 57 586,5 млн. грн. к отметке 56 400,2 млн. грн. хорошо согласуется с вышеприведенными результатами аукциона от 12 июня.
Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 14 июня заметно повысились, имея для этого следующие основания.
Во-первых, указано выше, нерезидентам требовалось конвертировать изрядный объем свободной гривни в сжатые сроки.
Во-вторых, к четвергу приток экспортной СКВ достиг максимума, обеспечивая агрессивный спрос «варягов» достаточным предложением.
Дата: 14 июня 2018 г. 17.00
Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:
$ - 26,14/26,20 UAH/USD (с утра – 26,10/26,15 UAH/USD, к полудню - 26,12-14/26,20-22 UAH/USD)
€ – 30,80/31,10 UAH/EUR (с утра – 30,80/31,05 UAH/EUR, к полудню - 31,00/30,12-15 UAH/EUR)
RUB – 0,410/0,420 UAH/RUB (с утра - 0,410/0,418 UAH/RUB, к полудню - 0,410/0,420 UAH/RUB)
Рынок наличных Днепра начал торги среды в условиях равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня на фоне очень низких оборотов.
По мере роста клиентского спроса, спровоцированного «бычьим» трендом межбанка, дилеры для сохранения сбалансированности рынка, были вынуждены повышать цены обеих позиций в паре доллар-гривня.
Около 12.18 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют выросли, отвечая на настроения межбанка : 26,12-14/26,20-22 UAH/USD, евро – 31,00/31,12-15 UAH/EUR, рубль 0,410/0,420 UAH/RUB. В отличие от рынком других городов, в Днепре идет двусторонняя торговля валютами. В основном в паре доллар-гривня.
После обеда на рынке Днепра котировки в паре доллар-гривня немного выросли из-за ставшего более активным клиентского спроса, а также в рамках мероприятий по выравниванию рынка.
Равновесие спроса и предложения удалось сохранить, и это не выручило обороты наличного рынка Днепра– заслужив по итогам дня «твердую четверку», ликвидность констатировала улучшение показателей предыдущей сессии.
Дата: 14 июня 2018 г.
17.25 рынок Запорожья, опт:
$ - 26,16/26,22 UAH/USD (с утра - 26,08/26,18 UAH/USD, к полудню – 26,12/26,22 UAH/USDD)
€ – 30,80/31,10 UAH/EUR (с утра – 30,85/31,00 UAH/EUR, к полудню - 30,90/31,10 UAH/EUR)
RUB – 0,415/0,419 UAH/RUB (с утра - 0,413/0,418 UAH/RUB, к полудню 0,414/0,420 UAH/RUB).
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги четверга в условиях преобладания оптового (до $10,0 тыс.) клиентского «приноса».
В период до полудня на рынке города местные дилеры констатировали постепенное затухание торговой активности, характерное для динамичного роста действующих цен.
По состоянию на 12.11 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о паузе в торговле, которая вполне ожидаемо возникла при столь высокой курсовой динамике: 26,12/26,22 UAH/USD, евро – 30,90/31,10 UAH/EUR, рубль 0,414/0,420 UAH/RUB.
После обеда на местном рынке возобновился спрос, перекашивая рынок в свою сторону. Запорожцы пытались вернуть в торговлю баланс, изрядно поднимая более значимые биды, однако реанимировать клиентский «принос» даже столь высокими ценами, им не удалось. В результате итоговое доминирование спроса и «трйока» за ликвидность. Как и накануне.
Дата: 14 июня 2018 г. на 17.00
Рынок Харькова, неформальный опт
$ - 26,12/26,22 UAH/USD (с утра - 26,06/26,17 UAH/USD, к полудню - 26,12/26,25 UAH/USD)
€ – 30,85/31,20 UAH/EUR (с утра – 30,77/31,07 UAH/EUR, к полудню - 30,85/31,20 UAH/EUR)
RUB 0,414/0,420 UAH/RUB (с утра - 0,412/0,417 UAH/RUB, к полудню - 0,414/0,420 UAH/RUB)
|