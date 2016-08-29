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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 14 чер, 2018 16:22
Libo написав:
Если бы я был верховным, то
я бы
....може, вам би податись в політику? - а там дивитесь, під вашим командуванням, через рік-два, вже й до наших пенсів вишикуються в чергу польські дупомої
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Долярчик
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