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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5141514251435144

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 785
1. Нет сбережений в валюте
11%
83
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
109
5. более 75%
62%
490
Всього голосів : 785
Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 16:22

Re: Валютный рынок в контексте

  Libo написав:Если бы я был верховным, то

я бы

....може, вам би податись в політику? - а там дивитесь, під вашим командуванням, через рік-два, вже й до наших пенсів вишикуються в чергу польські дупомої :mrgreen:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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