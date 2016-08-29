Вночі ефективніше починати.Але вже не почали.А тенденція на першій лінії оборони невесела,некомплект 60-70%.До зими буде ще більше.Рядовий на першій лінії отримує 15 тис.грн.Навіть якщо в наступному році в бюджеті передбачать підвищення зарплати на 1 лінії оборони вдвічі,тобто до 30 тис.для рядового,некомплект навіть до кінця 2019 року не закрити.
А введення миротворців Путін може відтягувати скільки сам захоче.Погляньте на Мінські домовленості,їм вже більше трьох років,а не виконаний жодний серйозний пункт,починаючи з першого - обмін заручників всіх на всіх.