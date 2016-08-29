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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5141514251435144

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 785
1. Нет сбережений в валюте
11%
83
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
109
5. более 75%
62%
490
Всього голосів : 785
Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 18:15

  Libo написав:
  tea написав:може бути сьогодні вночі - чи підуть ЗСУ в наступ.


Если бы я был верховным, то приказ на наступление я бы отдал одновременно со свистком арбитра о начале сегодняшнего матча и чемпионата.

Вночі ефективніше починати.Але вже не почали.А тенденція на першій лінії оборони невесела,некомплект 60-70%.До зими буде ще більше.Рядовий на першій лінії отримує 15 тис.грн.Навіть якщо в наступному році в бюджеті передбачать підвищення зарплати на 1 лінії оборони вдвічі,тобто до 30 тис.для рядового,некомплект навіть до кінця 2019 року не закрити.
А введення миротворців Путін може відтягувати скільки сам захоче.Погляньте на Мінські домовленості,їм вже більше трьох років,а не виконаний жодний серйозний пункт,починаючи з першого - обмін заручників всіх на всіх.
tea
 
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