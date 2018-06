Додано: П'ят 15 чер, 2018 00:41

Libo написав: tea написав: може бути сьогодні вночі - чи підуть ЗСУ в наступ. може бути сьогодні вночі - чи підуть ЗСУ в наступ.



Если бы я был верховным, то приказ на наступление я бы отдал одновременно со свистком арбитра о начале сегодняшнего матча и чемпионата. Вся руссишешвайния, включая старшего русского свина, в пьяном угаре перед теликами, на стадионе, по кабакам... Пида-рашка сутки пьяна и недееспособна. При любом исходе матча.

Генеральное не генеральное, а вот намесить за сутки на Донбассе этого русского г. можно хорошо.

Удачи сегодня саудитам и украинской артиллерии!

В яблочко одним и другим.

Если бы я был верховным, то приказ на наступление я бы отдал одновременно со свистком арбитра о начале сегодняшнего матча и чемпионата. Вся руссишешвайния, включая старшего русского свина, в пьяном угаре перед теликами, на стадионе, по кабакам... Пида-рашка сутки пьяна и недееспособна. При любом исходе матча.Генеральное не генеральное, а вот намесить за сутки на Донбассе этого русского г. можно хорошо.Удачи сегодня саудитам и украинской артиллерии!В яблочко одним и другим.

Занадто бадьоро. Без боротьби з агентурою всі зусилля будуть марними. От для "затравки" про Дебальцеве.

https://censor.net.ua/resonance/373487/sdacha_logvinovo_9_fevralya_2015_goda_povorotnyyi_moment_debaltsevskoyi_operatsii

Аналогічно по Зеленопіллю, Шахтарську, Красному Лучу і т.і. Фактично розслідувати навіть не треба: елементарно встановити ланцюг передачі команд/наказів/розпоряджень, і агент вимальовується. Занадто бадьоро. Без боротьби з агентурою всі зусилля будуть марними. От для "затравки" про Дебальцеве.Аналогічно по Зеленопіллю, Шахтарську, Красному Лучу і т.і. Фактично розслідувати навіть не треба: елементарно встановити ланцюг передачі команд/наказів/розпоряджень, і агент вимальовується.

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell