Додано: Чет 14 чер, 2018 20:18

Вечерний обзор. Кстати, вечера по-прежнему не торопятся баловать нас добротой.



Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ, понизившийся в среду относительно доллара на 3,67 коп., на торгах в четверг упал на 9,55 коп., оказавшись на уровне 26,2197 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА стартовала 14 июня с уровней предыдущего закрытия 26,14/26,16 UAH/USD «виртуально», без сделок.



Около 10.08, выйдя в реальную сферу, доллар инициировал рост, начав с отметки 26,15/26,17 UAH/USD и лишь однажды прервавшись (с 10.50 до 11.18 цена «американца» «зацепилась» за отметку 26,20/26,22 UAH/USD), продолжал его до 11.37, завершив ралли цифрой 26,24/26,27 UAH/USD.

Эти уровни цен оставались действующими до 15.45, когда появившиеся продажи инициировали поэтапное снижение курса СКВ до 26,23/26,26 UAH/USD.



Доллар обосновался на этой отметке, не покидая ее до самого закрытия торгов, этими же курсами завершилась сессия ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА в четверг.



Большинство сделок на межбанке 14 июня, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,2197 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на МЕЖБАНКЕ повысился на 6,58% с 28,0672 UAH/USD до 26,2197 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на МЕЖБАНКЕ снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 14 июня гривня overnight котировалась банками по 15,00/16,25% годовых (с 12.10 Киева - 15,00/16,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 14 июня, сохранив «бычий» тренд вырос в цене по следующим причинам.



Во-первых, как известно, во вторник Минфин провел аукцион по размещению гривневых ОВГЗ в широком ассортименте с временем обращения бумаг от 2-х месяцев до 3-х лет. Мероприятие провалилось: удалось привлечь лишь 1,25 млрд. грн. и $234,3 млн. Потенциальных инвесторов, среди которых было много нерезидентов, не устроила доходность казенных бумаг. Спустя сутки, получив команду с Запада,

нерезиденты инициировали конвертацию «непристроенной» на аукционе гривни в СКВ, скупая доллар на межбанке.



Во-вторых, к четвергу, как известно, приток экспортной выручки из-за рубежа достигает своего апогея, 50% которого надо обязательно продать на МЕЖБАНКЕ .

Воспользовавшись агрессивным спросом «варягов», экспортеры не постеснялись завысить цену доллара. Заметим, что покупки даже по запредельным ценам не прекращались, что характерно для нерезидентов. Кроме того, «скоропостижность» рано стартовавшего ралли, прекратившегося в 11.37, также подтверждает «вину» «варягов» в нынешнем росте доллара.



Динамика остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ, понизившихся к утру 14-го с уровня 57 586,5 млн. грн. к отметке 56 400,2 млн. грн. хорошо согласуется с вышеприведенными результатами аукциона от 12 июня.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 14 июня повысились на $9,8 млн., имея для этого следующие основания.



Во-первых, указано выше, нерезидентам требовалось конвертировать изрядный объем свободной гривни в сжатые сроки.



Во-вторых, к четвергу приток экспортной СКВ достиг максимума, обеспечивая агрессивный спрос «варягов» достаточным предложением.



Анонсированное выше повышение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.



По сравнению с средой, 13 июня, в четверг, 14-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) повысился со $185,4 млн. к отметке $203,8 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «тяжелее», поднявшись со $154,1 млн. к $163,9 млн.



О наиболее вероятных причинах роста ликвидности торгов безналичным долларом в четверг мы сообщили выше.



Наличный «неформальный» рынок в большинстве системных центров валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса и Крыжополь) в течение 14 июня констатировал динамичный рост в паре доллар-гривня. Причина очевидна – встревоженные агрессивностью «зеленых быков» на межбанке клиенты начали вести себя сообразно, а дилеры «от греха» поднимали действующие цены «американца».

Рост курс в наличной паре евро-гривня был нивелирован обвалом пары евро-доллар на мировом рынке forex из-за разочарования тамошних трейдеров «нерешительностью» клерков Евроцентробанка.



Возвращаясь к теме внутридневной динамики наличной пары доллар-гривня, нелишне подчеркнуть очевидный синхронизм терминации ралли со сценарием для «зеленого» безнала на валютном межбанке. Главными участниками внутридневного заметного подорожания безналичной СКВ в четверг стали нерезиденты, приняв решение о внеочередном сезоне репатриации дивидендов и по обыкновению провели скупку СКВ в жатые сроки, стартовав с самого открытия сессии и завершив около 11.27 Киева. Примерно в том же временном диапазоне рос в цене наличный доллар, прекратив это делать сразу пополудни. Это дает основание считать «бычий» тренд на рынке «зеленого» безнала основным источником и поводом для внутридневного роста цен на наличный доллар.



Как всегда, отличилось Запорожье, дилеры наличного рынка которого не прекратили повышать цены «американца» в обед, а продолжали его до самого финиша сессии, акцентировав рост в более значимых бидах. Причина этого затянувшегося ралли в наличной паре доллар-гривня у запорожцев очевидна – жесткое преобладание клиентского спроса на доллар, которое местные дилеры безуспешно пытались выровнять опережающим ростом бидов.



Подавляющее большинство рынков вышеперечисленных городов завершили сессию 14 июня в балансе спрос/предложение, прекратив, как мы указывали выше, поднимать действующие цены доллара уже с обеда.

За исключением рынка столицы, дилеры которого были вынуждены констатировать регресс на участке ликвидности, валютчики остальных городов рапортовали о некотором прогрессе на участке ликвидности, который мы связываем с итоговым равновесием спроса и предложения, а также со снижением уровня волатильности после обеда четверга, когда на межбанке прекратился тамошний рост «американца».



В течение четверга позиция «спрос» наличного «неформального» доллара выросла на 4,0-8,0 коп. (лидировал в росте рынок Запорожья), офера прибавили 4,0-5,0 коп.



По сравнению с закрытием среды биды наличного «неформального» «американца» выросли на 4,0-8,0 коп.(лидировал в росте рынок Запорожья), офера прибавили 5,0-8,0 коп.(наиболее заметно позиция «предложение» выросла в столице).



Как и накануне, кроме агрессивности «зеленых быков» на межбанке, у восходящего тренда на рынке наличного доллара было еще, как минимум, две причины.



Первый нам хорошо известен: дилеры опережающим ростом курса пытались сохранить клиентский «принос». Как известно, при первых признаках динамичного повышения курса держатели СКВ начинают «придержку» валюты, которая «завтра будет дороже», становясь невольными участниками ралли.

Во-вторых, наличный рынок, достаточно долго пребывавший в комфортных условиях относительной стабильности, «расслабился», и ставший более жестким «бычий» тренд в паре доллар-гривня с «трепетом», зачастую перестраховываясь, стараясь не «попасть на курсе» и завышая действующие «рабочие» цены. Как известно, подобная перестраховка зачастую приводит к потерям в ликвидности. Нынче большинство участников наличного рынка сумели вовремя (сразу после полудня) остановиться в росте, обеспечив себе приличную итоговую ликвидность.



В первую очередь, полагаю, это касается наличных рынков рынка Днепра, Харькова и Одессы, дилеры которых по итогам четверга констатировали рост оборотов.

Как и прежде, думаем, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра в целом отражает общую картину понедельника на украинском рынке наличных.



Впрочем, по порядку.



Торги 14 июня в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 26,14/26,20 UAH/USD, евро – 30,80/31,10 UAH/EUR, рубль – 0,410/0,420 UAH/RUB.



Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги четверга в условиях равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня на фоне очень низких оборотов.



По мере роста клиентского спроса, спровоцированного «бычьим» трендом межбанка, дилеры для сохранения сбалансированности рынка, были вынуждены повышать цены обеих позиций в паре доллар-гривня.



Около 12.18 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют выросли, отвечая на настроения межбанка: 26,12-14/26,20-22 UAH/USD, евро – 31,00/31,12-15 UAH/EUR, рубль 0,410/0,420 UAH/RUB. В отличие от рынком других городов, в Днепре идет двусторонняя торговля валютами. В основном в паре доллар-гривня.



После обеда на рынке Днепра котировки в паре доллар-гривня немного выросли из-за ставшего более активным клиентского спроса, а также в рамках мероприятий по выравниванию рынка.



Равновесие спроса и предложения удалось сохранить, и это выручило обороты наличного рынка Днепра – заслужив по итогам дня «четверку с плюсом», ликвидность мелкооптового и розничного рынка Днепра констатировала улучшение показателей предыдущей сессии.



В течение четверга биды наличного «неформального» розничного доллара выросли на 4,0 коп., офера прибавили 5,0 коп.



Меж тем, по сравнению с закрытием среды биды наличного розничного «неформального» доллара в Днепре выросли на 6,0 коп., позиция «предложение» прибавила 5,0 коп.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги четверга в котором завершились уровнями 26,14/26,20 UAH/USD.



До полудня оптовая наличная пара доллар-гривня в Днепре работалась в балансе спроса и предложения, сопровождаясь ростом обеих позиций с акцентированием в менее значимых оферах. Оптовики при этом старались не повредить клиентский «принос», чтобы было что продавать клиентам.



По состоянию на полдень на наличном рынке Днепра в оптовом его сегменте цены пары доллар-гривня повысились с уровней открытия: 26,12-14/26,20-22 UAH/USD, евро – 31,00/31,12-15 UAH/EUR, рубль 0,410/0,420 UAH/RUB, сопровождаясь сбалансированной торговлей, главным образом в паре доллар-гривня и средней ликвидностью состоявшихся сделок.



После обеда оптовики Днепра, прекратили поднимать действующие цены, реагируя появление клиентских оферов в достаточном для балансировки спроса и предложения количестве.



Итоговое равновесие е принесло желаемые бонусы в ликвидности – по итогам четверга оптовики поставили за обороты «твердую четверку», констатировав улучшение показателей предыдущей сессии.



На протяжении 14 июня биды оптового «неформального» наличного доллара в Днепре выросли на 4,0 коп., офера прибавили 5,0 коп.



По сравнению с закрытием 13 июня биды наличного оптового «неформального» доллара в Днепре повысились на 6,0 коп., офера поднялись на 5,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 14 июня уровнями 30,80/31,10 UAH/EUR, констатировав в течение четверга стабильность бидов на фоне пятикопеечного роста оферов.



По сравнению с закрытием среды биды оптового наличного евро в Днепре не изменились, позиция «предложение» прибавила 10,0 коп.



Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов, им в течение четверга 14 июня, особенно в первой половине дня, приходилось заниматься динамичной растущей в цене парой доллар-гривня, пытаясь при этом не погубить клиентские покупки СКВ чрезмерным ростом оферов и при этом обеспечить сообразный «принос» валюты.

После обеда пара доллар-гривня «успокоилась», дав возможность дилерам даже немного понизить выросшие к полудню цены.



Это сопровождалось небезуспешными попытками контролировать сбалансированность в паре доллар-гривня.



На этом фоне наши валютчики учли состоявшийся после 15.00 Киева обвал пары евро-доллар на мировом рынке forex, вернув более значимые биды на уровни открытия. В остальном в итоговой цене наличной пары евро-гривня отразилось и внутридневное заметное подорожание наличного «американца».



Этого недостаточно, и нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в четверг (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,1803 к отметке $1,1650 констатировав внутридневное его падение на изрядные 153 пункта.



Полагаю, наши дилеры наличного рынка смогли адекватно отреагировать на эту потерю, считая ее достаточно «чрезмерной».



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 14 июня на азиатской сессии форекса с уровня $1,1792, пара евро-доллар до 14.55 Киева росла в цене, сумев достичь в указанное время внутридневного максимума $1,1823.

Потом наступило время ЕЦБ, который разочаровал адептов единой валюты, не прекратив, а пролонгировав QE до конца года. Евро на этой новости ушел в «крутое пике», попытавшись остановиться лишь около 20.50 Киева, оказавшись в это время на уровне $1,1608…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Евро резко упал относительно доллара США и иены после заседания Евроцентробанка, по итогам которого было объявлено, что ключевые процентные ставки могут остаться неизменными по крайней мере до конца лета 2019 года.

Курс евро пошел вниз, поскольку прогнозы ЕЦБ в отношении ставки исключают возможность ее повышения в июне 2019 года, поэтому рынкам придется пересматривать ожидания.



Заявления главы ЕЦБ Марио Драги в ходе пресс-конференции по итогам заседания усугубили ослабление европейской валюты.



Он отметил, что замедление экономического подъема в еврозоне в начале 2018 года отчасти связано с временными факторами как на внутреннем, так и на глобальном рынке, и в некоторых странах региона тенденция к ослаблению роста может сохраниться и во втором квартале текущего года.



Таким образом, говоря о планах подъема ставки, ЕЦБ не хотел бы недооценивать риски для экономического прогноза, заявил М.Драги.



ЕЦБ понизил прогноз роста экономики еврозоны на 2018 год до 2,1% с 2,4%, сохранив, при этом неизменными прогнозы на следующие два года.

Евроцентробанк также объявил в четверг, что сократит ежемесячный объем выкупа облигаций в рамках программы количественного смягчения (QE) общим объемом Є2,4 трлн. с октября до Є15 млрд. с Є30 млрд. и завершит программу в декабре 2018 года.

ЕЦБ продолжит реинвестировать поступления от погашаемых облигаций в течение длительного времени после завершения QE, говорится в пресс-релизе Центробанка.



Курс евро к доллару США по состоянию на 16.40 Киева упал на 1% - до $1,1674. При сохранении такой динамики до закрытия рынка ослабление евро относительно доллара в четверг может стать самым существенным с 26 октября.



Стоимость евро относительно иены также уменьшилась на 1%, до ¥128,75.



Пара доллар-иена стабильна на уровне ¥110,34.



Теперь рынок ждет заседания Банка Японии, которое завершится в пятницу. Большинство экспертов полагает, что японский ЦБ сохранит неизменной кредитно-денежную политику.



Решение ЕЦБ о продлении программы покупки активов до конца 2018г. вызвало бурную реакцию на рынке forex. Резкое падение евро от уровня $1,1823, до отметки 1,1680 за первые полчаса после публикации заявления регулятора иначе как шоком не назовешь. Даже снижение с октября объема покупок в два раза до Є15 млрд. с нынешних Є30 млрд. не смогло смягчить разочарования участников рынка.



Со слов адептов теханализа, на уровне $1,1645 проходит граница двух торговых диапазонов. Пробой ниже поставит крест на только начавшем формироваться растущем тренде единой валюты. Лучшее на что могут рассчитывать покупатели евро, этот на развитие RANGE-структуры в границах $1,15-1,18. Операция «шок и трепет от ЕЦБ», вероятно, будет оказывать негативное влияние до конца недели. Затем острая фаза может и завершиться. Индекс доллара USDX достиг при падении евро первой цели в трассировке TRT - уровня 94,25 пунктов. Эта граница диапазонов может некоторое время сдерживать рост USDX, что автоматически означает ослабление падения евро. Для самого евро принципиальное значение имеет отметка $1,1645.



Евроцентробанк оказался более «мягким», чем ожидали рынки, установив для продавцов на ближайшие недели в качестве цели тестирование пары евро-доллар уровня $1,1510. Пара евро-доллар в четверг рухнула на пару фигур от пиков дня до $1,1632, «расстроившись» принятым решение ЕЦБ продлить QE.



Меж тем, напомним, что инвестиционное сообщество forex по-прежнему является длинным по евро, поэтому некоторые из них закрывают свои позиции.



Прорыв ниже $1,15 может привести к большему сворачиванию таких позиций. Ряд профильных гуру ожидает, что пара упадет до $1,12 в сентябре.



Кроме того, упомянутое ранее расширение спредов между казначейскими облигациями и облигациями Германии должно поддерживать доллар США.



На финише года есть, однако, риски восстановления евро и слабость доллара, поскольку рост экономики и доходность 10-летних облигаций США выйдут на максимумы до конца года.



Трейдеры рынка forex настолько расстроились вероломством ЕЦБ, что почти упустили из виду одно очень важное обстоятельство, грозящее грядущими большими неприятностями развивающимся странам, в одной из которых мы и «процветаем».



Мировые рынки, пережившие за последние 10 лет рекордную в истории денежную накачку благодаря мягкой политике центробанков, получили новый удар.

Вслед за Федрезервом отказаться от стимулирующих мер решил Евроцентробанк. Хотя и с отсрочкой.

На заседании в четверг ЕЦБ оставил без изменений все ключевые ставки (включая нулевую - по кредитам) и объявил, что программа выкупа активов, действовавшая с марта 2015 года, будет сокращена вдвое с сентября и полностью прекратится в декабре.

За время операций QE ЕЦБ закачал в систему около Є2 триллионов в виде чистой денежной эмиссии, выкупая у банков государственные и корпоративные облигации. Еще около Є700 млрд. банки получили в виде долгосрочных (до 3 лет) кредитов под нулевую ставку.

Этот поток хлынул на рынки в удачный момент: в 2014-м году аналогичную программу количественного смягчения свернула ФРС США: деньги ЕЦБ фактически заменили приток долларовой ликвидности, вызвав бурный рост на рынках.



Созданный пузырь денежной массы в конечном итоге и является причиной всех остальных финансовых пузырей: бесплатные деньги потекли на высокорискованные рынки (emerging markets) с максимальной доходностью.

В операции carry-trade и долговые обязательства развивающихся стран, по оценке Bloomberg, было вложено почти $300 млрд.



Отказ ЕЦБ продолжать программу сулит новые испытания развивающимся рынкам, которые уже переживают отток капитала.



Дело в том, что операции ЕЦБ пока компенсируют действия ФРС, следует из подсчетов Bank of America Merrill Lynch: американский центробанк сокращает баланс на $30 млрд. в месяц, изымая ликвидность, европейский же ЦБ, наоборот, ежемесячно увеличивает баланс на Є30 млрд.



С июня ФРС увеличит мощность «долларового пылесоса» до $40 млрд. в месяц, а с сентября - до $50 млрд., тогда как подпитка от ЕЦБ сократится до Є15 млрд.



С декабря ФРС будет изымать по $60 млрд., а ЕЦБ прекратит операции полностью.

Приток свежей денежной массы продолжится лишь от Банка Японии, однако его - ¥80 трлн. в год, или $60 млрд. в месяц,- уже не хватит, чтобы компенсировать операции Федрезерва.



В результате с 2019 года центробанки впервые за 11 лет вместо снабжения рынков деньгами, начнут изымать фондирование.

Это грозит обвалом: его масштаб может быть сопоставим с крахом Dow Jones в 1987 году (когда рынок США рухнул более чем на 20% за день), коллапсом долгового рынка в 1994 году, когда доходности американских облигаций взлетели на 2 процентных пункта за день, и событиями 1998 года, когда обрушились валюты Азии, а Россия объявила дефолт.



Ужесточение денежной политики в развитых странах за последние полвека всегда приводило к кризисам на развивающихся рынках; теперь же страны emerging markets подходят к этому моменту не в лучшей форме: фундаментальные показатели слабые, геополитическая важность сырьевых ресурсов снижается, а политические лидеры увлечены антизападной риторикой.



Кстати, не исключено, что корни провала вторничного аукциона Минфина Украины по размещению ОВГЗ, ставшего источником «зеленого» ралли в четверг, стоит поискать с общемировой тенденцией изъятия денежной ликвидности, мишенью которой становятся emerging markets.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сдержанной и сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии форекса.



Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги четверга уровнями 30,80/31,10 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневную стабильность бидов на фоне пятикопеечного роста оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «законопослушно», не изменившись в течение 14 июня по спросу, и прибавив 20 пунктов по предложению.



Торги рублем в четверга в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,410/0,420 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием среды биды рубля не изменились, офера прибавили 20 пунктов.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 14 июня, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в четверг, заслужив «твердую четверку», улучшила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру четверга пытались работать по не изменившемуся с закрытия среды спросу и прибавившему 10,0 коп. предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 14 июня по спросу не изменились, прибавив 20 пунктов по предложению.



Как показал анализ состава активно скупавших валюту на отечественном валютном межбанке, среди этих игроков подавляющее большинство составили…нерезиденты.

Мы не исключаем, что «пролетевшие» мимо недавнего провального аукциона Минфина по размещению изрядного ассортимента ОВГЗ «варяги» могли направить освободившиеся гривневые средства на валютный межбанк, где их уже поджидали «придерживавшие» валюту экспортеры. Совместными усилиями досрочно открывшие новый сезон репатриации нерезиденты с проявившими откровенную жадность держателями СКВ, заметно подняли цену безналичного «американца».



Это предположение подтверждается несколькими фактами. Во-первых, как известно, во время скупки доллара на межбанке нерезиденты дисциплинированно исполняют приказ сюзерена из-за рубежа, не считаясь с действующими ценами. Мы не исключаем, что «внеочередной» сезон репатриации дивидендов «варягами» связан с началом очень неприятной для emerging markets тенденции изъятия с мировых рынков дешевых денег с развитых стран, как мы указали выше.



Во-вторых, поэтапный рост цены безналичного доллара, вероятно, связан с перерывами в покупках «варягов», которые, возможно, консультировались с «зарубежной мамой», или временной терминацией спроса рассчитывали на уступки продавцов доллара.



В-третьих, импортерам выходить с приобретением СКВ для закрытия июньских контрактов еще рановато.



Таким образом, выросший к четвергу приток экспортной выручки из-за рубежа, часть которой подлежала обязательной продаже на межбанке, нашла своего «благодарного» покупателя к радости экспортеров, воспользовавшихся активностью нерезидентов, досрочно репатриирующих свободные активы на родину.



Под впечатлением «бычьего» тренда на рынке безналичного доллара наличный рынок тоже пошел вверх по паре доллар-гривня, вослед за которой подорожал и евронал.



Интересно отметить, что в большинстве центров валютообменного бизнеса, за исключением Днепра, динамичное подорожание «американца» спровоцировало резкий спад торговой активности.



Если наше предположение о составе главных виновников состоявшегося в четверг «курсового залета» безналичного доллара верно, эта вспышка «бычьего» энтузиазма не затянется надолго, вернув валютный межбанк в режим очень ограниченной курсовой динамики. При этом, думается, действующие по состоянию на четверг цены доллара вероятнее всего немного просядут, реализуя известный с раннего времени алгоритм «два шага вверх – один вниз», сопровождаясь закономерным снижением из-за старта отпускного сезона ликвидности торгов.



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