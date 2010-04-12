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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5142514351445145

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 785
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83
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14%
109
5. более 75%
62%
490
Всього голосів : 785
Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 09:20

  дядя Caша написав:
  Дядюшка Скрудж написав:Доллар скупает "Нафтогаз":
https://ubr.ua/finances/exchange-market ... ny-3871649


Странно, почему НАК скупался в четверг, а не во вторник, когда средневзвешенный курс доллара был на локальном минимуме?... :roll:

US

Курс доллара взлетел из-за газовых закупок Украины

Автор: Елена Лысенко

Казначеи рассказывают, что «Нафтогаз» вышел скупать валюту для пополнения своих ПХГ

Второй день повышенного спроса на доллар вылился в стремительный рост курса: 14 июня он поднялся на безналичном рынке на 10 копеек, и остановился в рамках 26,23-26,25 грн/$, сообщил UBR.ua начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко. И даже после этого закрытие торгов назвали успешным для межбанка, поскольку в течение дня котировки доходили до 26,2830 грн/$.

Именно этот уровень стал сегодня точкой кипения для межбанка. После его достижения ситуацию вышел спасать Нацбанк, который впервые за долгое время продавал доллар. Ценники ставил самые разные, по убывающей: сначала 26,27 грн/$, затем 26,2650 грн/$ и 26,26 грн/$. При этом сегодня было особенно сложно понять, сколько именно регулятор продал через Matching. По разным оценкам, объем его сделок составил от $10 млн. до $20 млн.

«К сожалению, как и ожидалось, сегодня спекулятивные колебания курса весьма негативно отразились на курсе гривны. Именно этот фактор в значительной степени сдерживал продавцов валюты, что и спровоцировало рост котировок», — прокомментировал UBR.ua ситуацию директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Банкиры хором говорили о сокращении валютных продаж экспортеров, которое объясняли разными факторами: кто-то временным уменьшением валютных поступлений на счета экспортеров, кто-то — банальным придерживанием доллара.

Из числа валютных продавцов сегодня выделяли лишь ПУМБ и только на второе место ставили Приватбанк, отмечая сжатие объемов его валютных продаж. В тоже время активных долларовых покупателей назвали достаточно много: Креди Агриколь Банк, УкрСиббанк, ProCredit Bank, Райффайзен Банк Аваль, а также Укрэксимбанк. Говорят, что сегодня госбанк отличился больше остальных — особенно резво приобретал валюту.

И на этот счет с утра по рынку ходило два слуха: первый — Эксимбанк закупает доллар под собственные долговые выплаты, второй — банк скупается под заявку клиента. Однако первый отмели, как только подняли график платежей госбанка.

«Ближайшая выплата по купону еврооблигаций Укрэксимбанка приходится на 22 июля. Нужно перечислить $29 млн.», — уточнил UBR.ua директор аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий.

В итоге все сошлись на второй версии — что Укрэксимбанк скупал валюту под клиента, и, скорее всего, им был НАК «Нафтогаз». Наверняка ему доллар нужен для формирования газового запаса в ПХГ, который логично накапливать летом (на снижении цен на энергоносители). Кстати, некоторые казначеи вспомнили, что стали продавать в небольших объемах «газовый доллар» еще вчера. Но только не Укрэксимбанку, а Укргазбанку — второй обслуживающей структуре НАКа.
Что дальше

Главный вопрос — как много «Нафтогазу» потребуется валюты под приобретение энергоносителей и как их закупки скажутся на рынке. Особенно, если экспортеры будут время от времени придерживать доллар, понемногу нагнетая курс.

«Скорее всего, завтра межбанк будет стартовать в рамках 26,22-26,28 грн/$. А дальше все будет зависеть от того, насколько активно будут продавать доллар экспортеры, ну и конечно от того, насколько активно его будут разбирать на рынке», — отметил Юрий Гриненко. И коллеги с ним согласны.

«Сегодняшнее движение на рынке является следствием продолжения вчерашних покупок импортеров. Других существенных факторов, которые могли бы повлиять на рост курса доллара мы не видим, поэтому развитие ситуации на рынке завтра будет также зависеть от уровня ситуативного спроса со стороны импортеров», — сказал UBR.ua начальник казначейства VTB Bank (Украина) Станислав Верхградский.

В целом финансисты настроены достаточно спокойно.

«Не похоже, чтобы завтра движение вверх продолжилось. Думаю, курс снизится, как минимум, в диапазон 26,20-26,25 грн/$», — спрогнозировал UBR.ua начальник управления дилинговых операций Банка Пивденный Олег Ропяк.
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 09:22

Привет из Днепра-3

Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки смены настроения на рынке гривневого ресурса, где наметилось расширение ликвидности.
Об этом поведал немного, с уровня 56 400,2 млн. грн. к отметке 57 441,5 млн. грн. «потяжелевший» гривневый «навес» на транзитных и коррсчетах НБУ к утру пятницы.
Это дает основание рассчитывать как минимум, на пролонгацию роста курса доллара на межбанке .

За этом дело не стало – к 10.17 Киева безналичный доллар вырос до 26,30/26,32 UAH/USD. Со слов очевидцев, снова агрессивно скупают СКВ нерезиденты.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 09:27

  Василь-Рівне написав:
  дядя Caша написав:
  Дядюшка Скрудж написав:Доллар скупает "Нафтогаз":
https://ubr.ua/finances/exchange-market ... ny-3871649


Странно, почему НАК скупался в четверг, а не во вторник, когда средневзвешенный курс доллара был на локальном минимуме?... :roll:

US

Курс доллара взлетел из-за газовых закупок Украины

Автор: Елена Лысенко

Казначеи рассказывают, что «Нафтогаз» вышел скупать валюту для пополнения своих ПХГ

Второй день повышенного спроса на доллар вылился в стремительный рост курса: 14 июня он поднялся на безналичном рынке на 10 копеек, и остановился в рамках 26,23-26,25 грн/$, сообщил UBR.ua начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко. И даже после этого закрытие торгов назвали успешным для межбанка, поскольку в течение дня котировки доходили до 26,2830 грн/$.

Именно этот уровень стал сегодня точкой кипения для межбанка. После его достижения ситуацию вышел спасать Нацбанк, который впервые за долгое время продавал доллар. Ценники ставил самые разные, по убывающей: сначала 26,27 грн/$, затем 26,2650 грн/$ и 26,26 грн/$. При этом сегодня было особенно сложно понять, сколько именно регулятор продал через Matching. По разным оценкам, объем его сделок составил от $10 млн. до $20 млн.

«К сожалению, как и ожидалось, сегодня спекулятивные колебания курса весьма негативно отразились на курсе гривны. Именно этот фактор в значительной степени сдерживал продавцов валюты, что и спровоцировало рост котировок», — прокомментировал UBR.ua ситуацию директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Банкиры хором говорили о сокращении валютных продаж экспортеров, которое объясняли разными факторами: кто-то временным уменьшением валютных поступлений на счета экспортеров, кто-то — банальным придерживанием доллара.

Из числа валютных продавцов сегодня выделяли лишь ПУМБ и только на второе место ставили Приватбанк, отмечая сжатие объемов его валютных продаж. В тоже время активных долларовых покупателей назвали достаточно много: Креди Агриколь Банк, УкрСиббанк, ProCredit Bank, Райффайзен Банк Аваль, а также Укрэксимбанк. Говорят, что сегодня госбанк отличился больше остальных — особенно резво приобретал валюту.

И на этот счет с утра по рынку ходило два слуха: первый — Эксимбанк закупает доллар под собственные долговые выплаты, второй — банк скупается под заявку клиента. Однако первый отмели, как только подняли график платежей госбанка.

«Ближайшая выплата по купону еврооблигаций Укрэксимбанка приходится на 22 июля. Нужно перечислить $29 млн.», — уточнил UBR.ua директор аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий.

В итоге все сошлись на второй версии — что Укрэксимбанк скупал валюту под клиента, и, скорее всего, им был НАК «Нафтогаз». Наверняка ему доллар нужен для формирования газового запаса в ПХГ, который логично накапливать летом (на снижении цен на энергоносители). Кстати, некоторые казначеи вспомнили, что стали продавать в небольших объемах «газовый доллар» еще вчера. Но только не Укрэксимбанку, а Укргазбанку — второй обслуживающей структуре НАКа.
Что дальше

Главный вопрос — как много «Нафтогазу» потребуется валюты под приобретение энергоносителей и как их закупки скажутся на рынке. Особенно, если экспортеры будут время от времени придерживать доллар, понемногу нагнетая курс.

«Скорее всего, завтра межбанк будет стартовать в рамках 26,22-26,28 грн/$. А дальше все будет зависеть от того, насколько активно будут продавать доллар экспортеры, ну и конечно от того, насколько активно его будут разбирать на рынке», — отметил Юрий Гриненко. И коллеги с ним согласны.

«Сегодняшнее движение на рынке является следствием продолжения вчерашних покупок импортеров. Других существенных факторов, которые могли бы повлиять на рост курса доллара мы не видим, поэтому развитие ситуации на рынке завтра будет также зависеть от уровня ситуативного спроса со стороны импортеров», — сказал UBR.ua начальник казначейства VTB Bank (Украина) Станислав Верхградский.

В целом финансисты настроены достаточно спокойно.

«Не похоже, чтобы завтра движение вверх продолжилось. Думаю, курс снизится, как минимум, в диапазон 26,20-26,25 грн/$», — спрогнозировал UBR.ua начальник управления дилинговых операций Банка Пивденный Олег Ропяк.


ДС с женщинами не спорит. Они - прекрасный и слабый пол. :D

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дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 09:44

  Oleg_Sa написав:на 26,6-70 загонят ?

Сьогодні ні.Повзуча девальвація відбувається повільними кроками.Вже четвертий день поспіль на міжбанку попит переважає пропозицію.НБУ поки що втрутився тільки вчора,продавши від 10до 20 млн.Думаю,що Нафтогаз виходитиме часто,бо вже через 4 місяці почнеться опалювальний сезон.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 09:54

  дядя Caша написав:
  Дядюшка Скрудж написав:Доллар скупает "Нафтогаз":
https://ubr.ua/finances/exchange-market ... ny-3871649


Странно, почему НАК скупался в четверг, а не во вторник, когда средневзвешенный курс доллара был на локальном минимуме?... :roll:

US

НАК не всемогущий и так же, как и мы не может словить самый низ.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 09:56

Привет из Днепра-4

По состоянию на 10.53 рост курса доллара на межбанке остановился на цифре 26,30/26,32 UAH/USD. Как утверждают участники торгов, остановились сами, рбез регулятора.

Дата: 15 июня 2018 г.

Рынок наличных Киева 10.38

Мелкий опт «неформал»

$ 26,08-10/26,14-15 UAH/USD
EUR 30,40/30,90 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 15 июня стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.

Дата: 15 июня 2018 г. на 10.44
рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 26,17/26,23 UAH/USD
€ 30,50/30,80 UAH/EUR
RUB – 0,414/0,418 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги пятницы в условиях преобладания мелкооптового (до $2,0-3,0 тыс.) клиентского спроса.

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дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 09:58

Это Коболеву с Витренко выплатили премии, но только в гривне.
Они решили конвертировать её в бакс
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