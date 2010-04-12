Додано: П'ят 15 чер, 2018 09:20

дядя Caша написав: Дядюшка Скрудж написав: Доллар скупает "Нафтогаз":

https://ubr.ua/finances/exchange-market ... ny-3871649 Доллар скупает "Нафтогаз":







US Странно, почему НАК скупался в четверг, а не во вторник, когда средневзвешенный курс доллара был на локальном минимуме?...US

Автор: Елена ЛысенкоКазначеи рассказывают, что «Нафтогаз» вышел скупать валюту для пополнения своих ПХГВторой день повышенного спроса на доллар вылился в стремительный рост курса: 14 июня он поднялся на безналичном рынке на 10 копеек, и остановился в рамках 26,23-26,25 грн/$, сообщил UBR.ua начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко. И даже после этого закрытие торгов назвали успешным для межбанка, поскольку в течение дня котировки доходили до 26,2830 грн/$.Именно этот уровень стал сегодня точкой кипения для межбанка. После его достижения ситуацию вышел спасать Нацбанк, который впервые за долгое время продавал доллар. Ценники ставил самые разные, по убывающей: сначала 26,27 грн/$, затем 26,2650 грн/$ и 26,26 грн/$. При этом сегодня было особенно сложно понять, сколько именно регулятор продал через Matching. По разным оценкам, объем его сделок составил от $10 млн. до $20 млн.«К сожалению, как и ожидалось, сегодня спекулятивные колебания курса весьма негативно отразились на курсе гривны. Именно этот фактор в значительной степени сдерживал продавцов валюты, что и спровоцировало рост котировок», — прокомментировал UBR.ua ситуацию директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.Банкиры хором говорили о сокращении валютных продаж экспортеров, которое объясняли разными факторами: кто-то временным уменьшением валютных поступлений на счета экспортеров, кто-то — банальным придерживанием доллара.Из числа валютных продавцов сегодня выделяли лишь ПУМБ и только на второе место ставили Приватбанк, отмечая сжатие объемов его валютных продаж. В тоже время активных долларовых покупателей назвали достаточно много: Креди Агриколь Банк, УкрСиббанк, ProCredit Bank, Райффайзен Банк Аваль, а также Укрэксимбанк. Говорят, что сегодня госбанк отличился больше остальных — особенно резво приобретал валюту.И на этот счет с утра по рынку«Ближайшая выплата по купону еврооблигаций Укрэксимбанка приходится на 22 июля. Нужно перечислить $29 млн.», — уточнил UBR.ua директор аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий.Наверняка ему доллар нужен для формирования газового запаса в ПХГ, который логично накапливать летом (на снижении цен на энергоносители). Кстати, некоторые казначеи вспомнили, что стали продавать в небольших объемах «газовый доллар» еще вчера. Но только не Укрэксимбанку, а Укргазбанку — второй обслуживающей структуре НАКа.Что дальше«Скорее всего, завтра межбанк будет стартовать в рамках 26,22-26,28 грн/$. А дальше все будет зависеть от того, насколько активно будут продавать доллар экспортеры, ну и конечно от того, насколько активно его будут разбирать на рынке», — отметил Юрий Гриненко. И коллеги с ним согласны.«Сегодняшнее движение на рынке является следствием продолжения вчерашних покупок импортеров. Других существенных факторов, которые могли бы повлиять на рост курса доллара мы не видим, поэтому», — сказал UBR.ua начальник казначейства VTB Bank (Украина) Станислав Верхградский.«Не похоже, чтобы завтра движение вверх продолжилось. Думаю, курс снизится, как минимум, в диапазон 26,20-26,25 грн/$», — спрогнозировал UBR.ua начальник управления дилинговых операций Банка Пивденный Олег Ропяк.