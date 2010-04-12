Странно, почему НАК скупался в четверг, а не во вторник, когда средневзвешенный курс доллара был на локальном минимуме?...
US
Курс доллара взлетел из-за газовых закупок Украины
Автор: Елена Лысенко
Казначеи рассказывают, что «Нафтогаз» вышел скупать валюту для пополнения своих ПХГ
Второй день повышенного спроса на доллар вылился в стремительный рост курса: 14 июня он поднялся на безналичном рынке на 10 копеек, и остановился в рамках 26,23-26,25 грн/$, сообщил UBR.ua начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко. И даже после этого закрытие торгов назвали успешным для межбанка, поскольку в течение дня котировки доходили до 26,2830 грн/$.
Именно этот уровень стал сегодня точкой кипения для межбанка. После его достижения ситуацию вышел спасать Нацбанк, который впервые за долгое время продавал доллар. Ценники ставил самые разные, по убывающей: сначала 26,27 грн/$, затем 26,2650 грн/$ и 26,26 грн/$. При этом сегодня было особенно сложно понять, сколько именно регулятор продал через Matching. По разным оценкам, объем его сделок составил от $10 млн. до $20 млн.
«К сожалению, как и ожидалось, сегодня спекулятивные колебания курса весьма негативно отразились на курсе гривны. Именно этот фактор в значительной степени сдерживал продавцов валюты, что и спровоцировало рост котировок», — прокомментировал UBR.ua ситуацию директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
Банкиры хором говорили о сокращении валютных продаж экспортеров, которое объясняли разными факторами: кто-то временным уменьшением валютных поступлений на счета экспортеров, кто-то — банальным придерживанием доллара.
Из числа валютных продавцов сегодня выделяли лишь ПУМБ и только на второе место ставили Приватбанк, отмечая сжатие объемов его валютных продаж. В тоже время активных долларовых покупателей назвали достаточно много: Креди Агриколь Банк, УкрСиббанк, ProCredit Bank, Райффайзен Банк Аваль, а также Укрэксимбанк. Говорят, что сегодня госбанк отличился больше остальных — особенно резво приобретал валюту.
И на этот счет с утра по рынку ходило два слуха: первый — Эксимбанк закупает доллар под собственные долговые выплаты, второй — банк скупается под заявку клиента. Однако первый отмели, как только подняли график платежей госбанка.
«Ближайшая выплата по купону еврооблигаций Укрэксимбанка приходится на 22 июля. Нужно перечислить $29 млн.», — уточнил UBR.ua директор аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий.
В итоге все сошлись на второй версии — что Укрэксимбанк скупал валюту под клиента, и, скорее всего, им был НАК «Нафтогаз». Наверняка ему доллар нужен для формирования газового запаса в ПХГ, который логично накапливать летом (на снижении цен на энергоносители). Кстати, некоторые казначеи вспомнили, что стали продавать в небольших объемах «газовый доллар» еще вчера. Но только не Укрэксимбанку, а Укргазбанку — второй обслуживающей структуре НАКа. Что дальше
Главный вопрос — как много «Нафтогазу» потребуется валюты под приобретение энергоносителей и как их закупки скажутся на рынке. Особенно, если экспортеры будут время от времени придерживать доллар, понемногу нагнетая курс.
«Скорее всего, завтра межбанк будет стартовать в рамках 26,22-26,28 грн/$. А дальше все будет зависеть от того, насколько активно будут продавать доллар экспортеры, ну и конечно от того, насколько активно его будут разбирать на рынке», — отметил Юрий Гриненко. И коллеги с ним согласны.
«Сегодняшнее движение на рынке является следствием продолжения вчерашних покупок импортеров. Других существенных факторов, которые могли бы повлиять на рост курса доллара мы не видим, поэтому развитие ситуации на рынке завтра будет также зависеть от уровня ситуативного спроса со стороны импортеров», — сказал UBR.ua начальник казначейства VTB Bank (Украина) Станислав Верхградский.
В целом финансисты настроены достаточно спокойно.
«Не похоже, чтобы завтра движение вверх продолжилось. Думаю, курс снизится, как минимум, в диапазон 26,20-26,25 грн/$», — спрогнозировал UBR.ua начальник управления дилинговых операций Банка Пивденный Олег Ропяк.
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки смены настроения на рынке гривневого ресурса, где наметилось расширение ликвидности. Об этом поведал немного, с уровня 56 400,2 млн. грн. к отметке 57 441,5 млн. грн. «потяжелевший» гривневый «навес» на транзитных и коррсчетах НБУ к утру пятницы. Это дает основание рассчитывать как минимум, на пролонгацию роста курса доллара на межбанке .
За этом дело не стало – к 10.17 Киева безналичный доллар вырос до 26,30/26,32 UAH/USD. Со слов очевидцев, снова агрессивно скупают СКВ нерезиденты.
Странно, почему НАК скупался в четверг, а не во вторник, когда средневзвешенный курс доллара был на локальном минимуме?...
US
Курс доллара взлетел из-за газовых закупок Украины
Автор: Елена Лысенко
Казначеи рассказывают, что «Нафтогаз» вышел скупать валюту для пополнения своих ПХГ
Второй день повышенного спроса на доллар вылился в стремительный рост курса: 14 июня он поднялся на безналичном рынке на 10 копеек, и остановился в рамках 26,23-26,25 грн/$, сообщил UBR.ua начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко. И даже после этого закрытие торгов назвали успешным для межбанка, поскольку в течение дня котировки доходили до 26,2830 грн/$.
Именно этот уровень стал сегодня точкой кипения для межбанка. После его достижения ситуацию вышел спасать Нацбанк, который впервые за долгое время продавал доллар. Ценники ставил самые разные, по убывающей: сначала 26,27 грн/$, затем 26,2650 грн/$ и 26,26 грн/$. При этом сегодня было особенно сложно понять, сколько именно регулятор продал через Matching. По разным оценкам, объем его сделок составил от $10 млн. до $20 млн.
«К сожалению, как и ожидалось, сегодня спекулятивные колебания курса весьма негативно отразились на курсе гривны. Именно этот фактор в значительной степени сдерживал продавцов валюты, что и спровоцировало рост котировок», — прокомментировал UBR.ua ситуацию директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
Банкиры хором говорили о сокращении валютных продаж экспортеров, которое объясняли разными факторами: кто-то временным уменьшением валютных поступлений на счета экспортеров, кто-то — банальным придерживанием доллара.
Из числа валютных продавцов сегодня выделяли лишь ПУМБ и только на второе место ставили Приватбанк, отмечая сжатие объемов его валютных продаж. В тоже время активных долларовых покупателей назвали достаточно много: Креди Агриколь Банк, УкрСиббанк, ProCredit Bank, Райффайзен Банк Аваль, а также Укрэксимбанк. Говорят, что сегодня госбанк отличился больше остальных — особенно резво приобретал валюту.
И на этот счет с утра по рынку ходило два слуха: первый — Эксимбанк закупает доллар под собственные долговые выплаты, второй — банк скупается под заявку клиента. Однако первый отмели, как только подняли график платежей госбанка.
«Ближайшая выплата по купону еврооблигаций Укрэксимбанка приходится на 22 июля. Нужно перечислить $29 млн.», — уточнил UBR.ua директор аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий.
В итоге все сошлись на второй версии — что Укрэксимбанк скупал валюту под клиента, и, скорее всего, им был НАК «Нафтогаз». Наверняка ему доллар нужен для формирования газового запаса в ПХГ, который логично накапливать летом (на снижении цен на энергоносители). Кстати, некоторые казначеи вспомнили, что стали продавать в небольших объемах «газовый доллар» еще вчера. Но только не Укрэксимбанку, а Укргазбанку — второй обслуживающей структуре НАКа. Что дальше
Главный вопрос — как много «Нафтогазу» потребуется валюты под приобретение энергоносителей и как их закупки скажутся на рынке. Особенно, если экспортеры будут время от времени придерживать доллар, понемногу нагнетая курс.
«Скорее всего, завтра межбанк будет стартовать в рамках 26,22-26,28 грн/$. А дальше все будет зависеть от того, насколько активно будут продавать доллар экспортеры, ну и конечно от того, насколько активно его будут разбирать на рынке», — отметил Юрий Гриненко. И коллеги с ним согласны.
«Сегодняшнее движение на рынке является следствием продолжения вчерашних покупок импортеров. Других существенных факторов, которые могли бы повлиять на рост курса доллара мы не видим, поэтому развитие ситуации на рынке завтра будет также зависеть от уровня ситуативного спроса со стороны импортеров», — сказал UBR.ua начальник казначейства VTB Bank (Украина) Станислав Верхградский.
В целом финансисты настроены достаточно спокойно.
«Не похоже, чтобы завтра движение вверх продолжилось. Думаю, курс снизится, как минимум, в диапазон 26,20-26,25 грн/$», — спрогнозировал UBR.ua начальник управления дилинговых операций Банка Пивденный Олег Ропяк.
ДС с женщинами не спорит. Они - прекрасный и слабый пол.
Сьогодні ні.Повзуча девальвація відбувається повільними кроками.Вже четвертий день поспіль на міжбанку попит переважає пропозицію.НБУ поки що втрутився тільки вчора,продавши від 10до 20 млн.Думаю,що Нафтогаз виходитиме часто,бо вже через 4 місяці почнеться опалювальний сезон.
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги пятницы в условиях преобладания мелкооптового (до $2,0-3,0 тыс.) клиентского спроса.
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 14 июня показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,13/26,18 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение прибавили по 3,0 коп.); евро – 30,45/30,75 UAH/EUR (по сравнению с открытием 14 июня спрос просел на 35,0 коп., офера потеряли 30,0 коп.); рубль - 0,410/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос не изменился, предложение выросло на 20 пунктов).
На открытии торгов 15 июня в розничном сегменте наблюдался зыбкий баланс спроса и оферов, обороты «низкие».
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в четверг показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,13/26,18 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение прибавили по 3,0 коп.); евро – 30,45/30,75 UAH/EUR (по сравнению с открытием 14 июня спрос просел на 35,0 коп., офера потеряли 30,0 коп.); рубль - 0,410/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос не изменился, предложение выросло на 20 пунктов).
На старте торгов 15 июня в оптовом сегменте рынка редкие сделки прошли в балансе спроса и предложения.
Mortgage rates near 2018 highs as Fed hikes interest rates
Mortgage rates rose to their second-highest level this year on Thursday, on the heels of the Federal Reserve’s decision to raise its benchmark interest rate.
Freddie Mac said on Thursday the 30-year fixed mortgage rate climbed eight-basis points to 4.62% over the past week. A year ago, the rate was 3.91%.
The 15-year fixed mortgage rate also inched up to 4.07%.
On Wednesday, the Federal Reserve announced it would hike the benchmark interest rate by a quarter percentage point, bringing the Fed funds rate within the 1.75% to 2% range. The central bank said it expected to increase rates two additional times in 2018 as it continued on the path toward policy normalization.
Some experts are worried rising interest rates could put pressure on homebuyers in a market where prices are already high.
“Homebuyers are already being challenged because of the rising home prices – much faster than income growth – but the added push of interest rate growth is a double-whammy for consumers,” Lawrence Yun, chief economist and senior vice president of research at the National Association of Realtors (NAR), told FOX Business. “It’s not good news for consumers.”
The NAR said home prices rose in April, marking their 74th month of consecutive year-over-year gains. The median home price was $257,900 in April, up more than 5% from the year prior.
While Freddie Mac noted that the impact of this cycle’s interest rate hikes could be more muted than what consumers have experienced in the past, its chief economist, Sam Khater, did address sluggish wage growth as a concern.
“Although wages are slowly growing, stronger gains would certainly go a long way in helping consumers offset these increases in prices and rates,” Khater said in a statement.
When asked about a noticeable lack of wage growth in an economy that is strengthening overall, Federal Reserve Chair Jerome Powell on Wednesday called the situation “a bit of a puzzle.”
Average hourly earnings for all employees rose just 0.1%, to $10.75, from April to May, according to the Bureau of Labor Statistics Opens a New Window. Year-over-year, average hourly earnings were unchanged. This is despite the fact that unemployment has dropped to 3.8% and many industries are struggling to find qualified workers to fill open positions.
The Fed has continued to partially attribute a lack of growth in wages to low productivity.