Период курсовой стабильности безналичного «американца» затянулась до 11.32, курс СКВ по-прежнему пребывал на уровне 26,30/26,32 UAH/USD.
Дополуденное подорожание безналичного доллара на межбанке , остановившееся около 11.00 Киева, сопровождалось признаками сжатия гривневой ликвидности, о чем дали понять приподнявшиеся с уровня 15,00/16,25% к отметке 15,00/16,50% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.
Отметим, что эта динамика пребывает в диссонансе с некоторым ростом объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Впрочем, рост оферов ставок «ночной» гривни мог быть связан с канунами выходных – участники профильного сегмента финансового рынка аккумулировали гривню, чтобы разместить ее на три ночи выходных и «заработать копеечку».
Тем временем, пауза стабильности курса доллара на межбанке около 11.40 была прервана возобновившимся ростом «американца» до 26,32/26,35 UAH/USD. С известными оговорками ход торгов СКВ повторяет сюжет предыдущей сессии, опережая ее по текущей ликвидности состоявшихся сделок.
Доброго дня панове.Так ,ріст на МБ продовжився ,НБУ допускає такі коливання доляра розширюючи коридор ,хоча протягом останніх 2 місяців вони були копійчаними та майже стабільними ,це може прямо свідчити ,що в липні ,коли буде більша напруга на попит , курс може значно вирости. На ЧР попит на доляр слабий ,та почав вчора після обіду знижуватись ,для росту ще не час гадаю ,бо немає такоі уваги на початку літа до доляра від населення ,вільноі гривні замало ,але ріст МБ спонукає готівку здвигати цифри вгору при незначному попиті .Що далі ?Хотілося б побачити рухи доляра на МБ вниз ,щоб побачити наскільки коридор розширився ,чи здвинувся вгору і яка нижня цифра коливань.
К 12.03 котировки доллара на межбанке начали потихоньку сжимать спред, снижая офера: 26,32/26,34 UAH/USD. Очевидно, держатели СКВ, убедившись в том, что выше курс СКВ не пойдет, постепенно инициировали продажи.
Около 12.12 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют выросли, отвечая на настроения межбанка: 26,13-15/26,20 UAH/USD, евро – 30,50-55/30,78-80 UAH/EUR, рубль 0,410/0,420 UAH/RUB. На моменте дилерам Днепра своевременной ревизией цен удалось сохранить баланс спроса и предложения. На указанное время рынок низколиквидный.
По состоянию на 12.13 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о традиционной полуденной паузе в торговле, сменившей утреннее доминирование мелкооптового клиентского спроса. Цены в городе едва заметно изменились: 26,17/26,25 UAH/USD, евро – 30,50/30,80 UAH/EUR, рубль 0,413/0,418 UAH/RUB.
На 12.25 столичные валютчики-оптовики рапортовали о подорожании доллара (26,12/26,15-17 UAH/USD, евро – 30,50/30,80 UAH/EUR), сопровождаемом сбалансированной торговлей в паре доллар-гривня. Дата: 15 июня 2018 г. на 11.58