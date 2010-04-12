RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5143514451455146

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 786
1. Нет сбережений в валюте
11%
83
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
110
5. более 75%
62%
490
Всього голосів : 786
Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 10:35

Привет из Днепра-6

Период курсовой стабильности безналичного «американца» затянулась до 11.32, курс СКВ по-прежнему пребывал на уровне 26,30/26,32 UAH/USD.

Дополуденное подорожание безналичного доллара на межбанке , остановившееся около 11.00 Киева, сопровождалось признаками сжатия гривневой ликвидности, о чем дали понять приподнявшиеся с уровня 15,00/16,25% к отметке 15,00/16,50% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.

Отметим, что эта динамика пребывает в диссонансе с некоторым ростом объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Впрочем, рост оферов ставок «ночной» гривни мог быть связан с канунами выходных – участники профильного сегмента финансового рынка аккумулировали гривню, чтобы разместить ее на три ночи выходных и «заработать копеечку».

US
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 64768
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3931 раз.
Подякували: 7332 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 10:54

Привет из Днепра-7

Тем временем, пауза стабильности курса доллара на межбанке около 11.40 была прервана возобновившимся ростом «американца» до 26,32/26,35 UAH/USD.
С известными оговорками ход торгов СКВ повторяет сюжет предыдущей сессии, опережая ее по текущей ликвидности состоявшихся сделок.

US
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 64768
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3931 раз.
Подякували: 7332 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 11:09

Re: Валютный рынок в контексте

Доброго дня панове.Так ,ріст на МБ продовжився ,НБУ допускає такі коливання доляра розширюючи коридор ,хоча протягом останніх 2 місяців вони були копійчаними та майже стабільними ,це може прямо свідчити ,що в липні ,коли буде більша напруга на попит , курс може значно вирости. На ЧР попит на доляр слабий ,та почав вчора після обіду знижуватись ,для росту ще не час гадаю ,бо немає такоі уваги на початку літа до доляра від населення ,вільноі гривні замало ,але ріст МБ спонукає готівку здвигати цифри вгору при незначному попиті .Що далі ?Хотілося б побачити рухи доляра на МБ вниз ,щоб побачити наскільки коридор розширився ,чи здвинувся вгору і яка нижня цифра коливань.
Перес де Куэльяр
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1443
З нами з: 06.01.17
Подякував: 504 раз.
Подякували: 517 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 11:09

Привет из Днепра-8

К 12.03 котировки доллара на межбанке начали потихоньку сжимать спред, снижая офера: 26,32/26,34 UAH/USD. Очевидно, держатели СКВ, убедившись в том, что выше курс СКВ не пойдет, постепенно инициировали продажи.

Около 12.12 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют выросли, отвечая на настроения межбанка: 26,13-15/26,20 UAH/USD, евро – 30,50-55/30,78-80 UAH/EUR, рубль 0,410/0,420 UAH/RUB. На моменте дилерам Днепра своевременной ревизией цен удалось сохранить баланс спроса и предложения.
На указанное время рынок низколиквидный.

По состоянию на 12.13 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о традиционной полуденной паузе в торговле, сменившей утреннее доминирование мелкооптового клиентского спроса. Цены в городе едва заметно изменились: 26,17/26,25 UAH/USD, евро – 30,50/30,80 UAH/EUR, рубль 0,413/0,418 UAH/RUB.

На 12.25 столичные валютчики-оптовики рапортовали о подорожании доллара (26,12/26,15-17 UAH/USD, евро – 30,50/30,80 UAH/EUR), сопровождаемом сбалансированной торговлей в паре доллар-гривня.
Дата: 15 июня 2018 г. на 11.58

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 26,10/26,20 UAH/USD
€ – 30,40/30,85 UAH/EUR
RUB – 0,412/0,419 UAH/RUB

US
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 64768
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3931 раз.
Подякували: 7332 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 11:15

  дядя Caша написав:
  Дядюшка Скрудж написав:Доллар скупает "Нафтогаз":
https://ubr.ua/finances/exchange-market ... ny-3871649


Странно, почему НАК скупался в четверг, а не во вторник, когда средневзвешенный курс доллара был на локальном минимуме?... :roll:

US

Вариант 1:
Они не знали, что это минимум.

Вариант 2:
Во вторник увидели привлекательный курс. Пока принимали решение, наступила среда. В среду подали заявки, и в четверг банки их стали выполнять.
Сибарит
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2971
З нами з: 02.09.15
Подякував: 494 раз.
Подякували: 866 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 11:23

  Сибарит написав:
  дядя Caша написав:
  Дядюшка Скрудж написав:Доллар скупает "Нафтогаз":
https://ubr.ua/finances/exchange-market ... ny-3871649


Странно, почему НАК скупался в четверг, а не во вторник, когда средневзвешенный курс доллара был на локальном минимуме?... :roll:

US

Вариант 1:
Они не знали, что это минимум.

Вариант 2:
Во вторник увидели привлекательный курс. Пока принимали решение, наступила среда. В среду подали заявки, и в четверг банки их стали выполнять.


Возможно. А в целом "одесский сюжет". В этом городе любят повторять слова: "Они такие умные, как моя жена потом".

US
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 64768
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3931 раз.
Подякували: 7332 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5143514451455146
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: дядя Caша і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1232, 1233, 1234
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
12332 1350081
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 15 чер, 2018 10:54
Vitaka
Валютный рынок в мире 1 ... 626, 627, 628
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6279 1328184
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 15 чер, 2018 09:48
ЛОБ
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 240732
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 чер, 2018 19:42
fefelova

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.