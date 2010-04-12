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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5144514551465147>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 786
1. Нет сбережений в валюте
11%
83
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
110
5. более 75%
62%
490
Всього голосів : 786
Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 10:35

Привет из Днепра-6

Период курсовой стабильности безналичного «американца» затянулась до 11.32, курс СКВ по-прежнему пребывал на уровне 26,30/26,32 UAH/USD.

Дополуденное подорожание безналичного доллара на межбанке , остановившееся около 11.00 Киева, сопровождалось признаками сжатия гривневой ликвидности, о чем дали понять приподнявшиеся с уровня 15,00/16,25% к отметке 15,00/16,50% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.

Отметим, что эта динамика пребывает в диссонансе с некоторым ростом объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Впрочем, рост оферов ставок «ночной» гривни мог быть связан с канунами выходных – участники профильного сегмента финансового рынка аккумулировали гривню, чтобы разместить ее на три ночи выходных и «заработать копеечку».

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 10:54

Привет из Днепра-7

Тем временем, пауза стабильности курса доллара на межбанке около 11.40 была прервана возобновившимся ростом «американца» до 26,32/26,35 UAH/USD.
С известными оговорками ход торгов СКВ повторяет сюжет предыдущей сессии, опережая ее по текущей ликвидности состоявшихся сделок.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 11:09

Re: Валютный рынок в контексте

Доброго дня панове.Так ,ріст на МБ продовжився ,НБУ допускає такі коливання доляра розширюючи коридор ,хоча протягом останніх 2 місяців вони були копійчаними та майже стабільними ,це може прямо свідчити ,що в липні ,коли буде більша напруга на попит , курс може значно вирости. На ЧР попит на доляр слабий ,та почав вчора після обіду знижуватись ,для росту ще не час гадаю ,бо немає такоі уваги на початку літа до доляра від населення ,вільноі гривні замало ,але ріст МБ спонукає готівку здвигати цифри вгору при незначному попиті .Що далі ?Хотілося б побачити рухи доляра на МБ вниз ,щоб побачити наскільки коридор розширився ,чи здвинувся вгору і яка нижня цифра коливань.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 11:09

Привет из Днепра-8

К 12.03 котировки доллара на межбанке начали потихоньку сжимать спред, снижая офера: 26,32/26,34 UAH/USD. Очевидно, держатели СКВ, убедившись в том, что выше курс СКВ не пойдет, постепенно инициировали продажи.

Около 12.12 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют выросли, отвечая на настроения межбанка: 26,13-15/26,20 UAH/USD, евро – 30,50-55/30,78-80 UAH/EUR, рубль 0,410/0,420 UAH/RUB. На моменте дилерам Днепра своевременной ревизией цен удалось сохранить баланс спроса и предложения.
На указанное время рынок низколиквидный.

По состоянию на 12.13 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о традиционной полуденной паузе в торговле, сменившей утреннее доминирование мелкооптового клиентского спроса. Цены в городе едва заметно изменились: 26,17/26,25 UAH/USD, евро – 30,50/30,80 UAH/EUR, рубль 0,413/0,418 UAH/RUB.

На 12.25 столичные валютчики-оптовики рапортовали о подорожании доллара (26,12/26,15-17 UAH/USD, евро – 30,50/30,80 UAH/EUR), сопровождаемом сбалансированной торговлей в паре доллар-гривня.
Дата: 15 июня 2018 г. на 11.58

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 26,10/26,20 UAH/USD
€ – 30,40/30,85 UAH/EUR
RUB – 0,412/0,419 UAH/RUB

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 11:15

  дядя Caша написав:
  Дядюшка Скрудж написав:Доллар скупает "Нафтогаз":
https://ubr.ua/finances/exchange-market ... ny-3871649


Странно, почему НАК скупался в четверг, а не во вторник, когда средневзвешенный курс доллара был на локальном минимуме?... :roll:

US

Вариант 1:
Они не знали, что это минимум.

Вариант 2:
Во вторник увидели привлекательный курс. Пока принимали решение, наступила среда. В среду подали заявки, и в четверг банки их стали выполнять.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 11:23

  Сибарит написав:
  дядя Caша написав:
  Дядюшка Скрудж написав:Доллар скупает "Нафтогаз":
https://ubr.ua/finances/exchange-market ... ny-3871649


Странно, почему НАК скупался в четверг, а не во вторник, когда средневзвешенный курс доллара был на локальном минимуме?... :roll:

US

Вариант 1:
Они не знали, что это минимум.

Вариант 2:
Во вторник увидели привлекательный курс. Пока принимали решение, наступила среда. В среду подали заявки, и в четверг банки их стали выполнять.


Возможно. А в целом "одесский сюжет". В этом городе любят повторять слова: "Они такие умные, как моя жена потом".

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дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 11:58

Re: Валютный рынок в контексте

Не всі готові ,так панове ?Чому тиша ,хто- що думає?Стартонули ,чи просядемо?
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 12:04

  Перес де Куэльяр написав:Не всі готові ,так панове ?Чому тиша ,хто- що думає?Стартонули ,чи просядемо?

фальшстарт :D
сірий
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 12:14

Привет из Днепра-9

В пятницу торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,23/26,26 UAH/USD виртуально, без сделок.

Меж тем, довольно рано, в 10.03 Киева, выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара продемонстрировали заметный рост: 26,27/26,30 UAH/USD. «Настроение с утра хулиганское, но обороты сиротские», - заметил наш консультант.

Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки смены настроения на рынке гривневого ресурса, где наметилось расширение ликвидности.
Об этом поведал немного, с уровня 56 400,2 млн. грн. к отметке 57 441,5 млн. грн. «потяжелевший» гривневый «навес» на транзитных и коррсчетах НБУ к утру пятницы.
Это дает основание рассчитывать как минимум, на пролонгацию роста курса доллара на межбанке .

За этим дело не стало – к 10.17 Киева безналичный доллар вырос до 26,30/26,32 UAH/USD. Со слов очевидцев, снова агрессивно скупают СКВ нерезиденты.
По состоянию на 10.53 рост курса доллара на межбанке остановился на цифре 26,30/26,32 UAH/USD. Как утверждают участники торгов, остановились сами, без участия регулятора.

Около 11.13 на рынок вышли системные игроки, но их появление не сдвинуло цену доллара с отметки 26,30/26,32 UAH/USD.

Период курсовой стабильности безналичного «американца» затянулась до 11.32, курс СКВ по-прежнему пребывал на уровне 26,30/26,32 UAH/USD.

Дополуденное подорожание безналичного доллара на межбанке , остановившееся около 11.00 Киева, сопровождалось признаками сжатия гривневой ликвидности, о чем дали понять приподнявшиеся с уровня 15,00/16,25% к отметке 15,00/16,50% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.

Отметим, что эта динамика пребывает в диссонансе с некоторым ростом объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Впрочем, рост оферов ставок «ночной» гривни мог быть связан с канунами выходных – участники профильного сегмента финансового рынка аккумулировали гривню, чтобы разместить ее на три ночи выходных и «заработать копеечку».

Тем временем, пауза стабильности курса доллара на межбанке около 11.40 была прервана возобновившимся ростом «американца» до 26,32/26,35 UAH/USD.
С известными оговорками ход торгов СКВ повторяет сюжет предыдущей сессии, опережая ее по текущей ликвидности состоявшихся сделок.

К 12.03 котировки доллара на межбанке начали потихоньку сжимать спред, снижая офера: 26,32/26,34 UAH/USD. Очевидно, держатели СКВ, убедившись в том, что выше курс СКВ не пойдет, постепенно инициировали продажи.

Тем не менее, не обошлось без сюрпризов: около 13.08 Киева появившийся штатный кот Рыжик совершил свой подскок, приподняв цены доллара до 26,33/26,35 UAH/USD на межбанке . На этом фоне межбанковский рынок и его участники ушли на обеденный перерыв.

Рынок наличных Днепра утром пятницы (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.

Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 15 июня с уровней: доллар – 26,05/26,35 UAH/USD, евро – 30,40/31,00 UAH/EUR, рубль - 0,405/0,430 UAH/RUB.

По сравнению с открытием четверга, доллар по спросу вырос на 5,0 коп., прибавив 10,0 коп. по предложению.

Евро по сравнению с открытием 14 июня по спросу упал на 10,0 коп., не изменившись по предложению.

Наличный рубль в пятницу по сравнению с дебютом 14 июня по спросу повысился на 50 пунктов, по предложению не претерпел изменений.

Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу упало до отметки $1,1571, опустившись до $1,1562 на закрытии азиатской сессии форекса и снова приподнявшись до $1,1569 на открытии торгов в Европе.

Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 14 июня показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,13/26,18 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение прибавили по 3,0 коп.); евро – 30,45/30,75 UAH/EUR (по сравнению с открытием 14 июня спрос просел на 35,0 коп., офера потеряли 30,0 коп.); рубль - 0,410/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос не изменился, предложение выросло на 20 пунктов).

На открытии торгов 15 июня в розничном сегменте наблюдался зыбкий баланс спроса и оферов, обороты «низкие».

Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в четверг показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,13/26,18 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение прибавили по 3,0 коп.); евро – 30,45/30,75 UAH/EUR (по сравнению с открытием 14 июня спрос просел на 35,0 коп., офера потеряли 30,0 коп.); рубль - 0,410/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос не изменился, предложение выросло на 20 пунктов).

На старте торгов 15 июня в оптовом сегменте рынка редкие сделки прошли в балансе спроса и предложения.

На 12.25 столичные валютчики-оптовики рапортовали о подорожании доллара (26,12/26,15-17 UAH/USD, евро – 30,50/30,80 UAH/EUR), сопровождаемом сбалансированной торговлей в паре доллар-гривня.

По состоянию на 12.13 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о традиционной полуденной паузе в торговле, сменившей утреннее доминирование мелкооптового клиентского спроса. Цены в городе едва заметно изменились: 26,17/26,25 UAH/USD, евро – 30,50/30,80 UAH/EUR, рубль 0,413/0,418 UAH/RUB.

Около 12.12 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют выросли, отвечая на настроения межбанка: 26,13-15/26,20 UAH/USD, евро – 30,50-55/30,78-80 UAH/EUR, рубль 0,410/0,420 UAH/RUB. На моменте дилерам Днепра своевременной ревизией цен удалось сохранить баланс спроса и предложения.
На указанное время рынок низколиквидный.

В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в пятницу в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.

Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 15 июня по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 26,10/26,20 UAH/USD, евро – 30,40/30,85 UAH/EUR, рубль 0,412/0,419 UAH/RUB, Киев опт 26,08-10/26,14-15 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 26,08-10/26,14-15 UAH/USD, евро (опт) 30,40/30,90 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 30,40/30,90 UAH/EUR; Хмельницкий – 26,07/26,25 UAH/USD, евро – 30,20/30,80 UAH/EUR, рубль - 0,405/0,417 RUB/USD, Одесса – опт 26,10/26,14 UAH/USD, розница – 26,07/26,17 UAH/USD; Запорожье – 26,17/26,23 UAH/USD; евро – 30,50/30,80 UAH/EUR, рубль - 0,414/0,418 RUB/USD.

Накануне вечером появилась альтернативная версия пояснения заметного скачка курса безналичного доллара 14-го на отечественном валютном межбанке . Предполагается, что значительная часть «вины» за подорожание СКВ лежит на НАК «Нафтогаз Украины», инициировавшем скупку доллара для поставок импортного газа в подземные хранилища. Не будем спорить с авторами этой точки зрения, хотя укажем, что в списке наиболее активных покупателей доллара 14-го были замечены системные банки с нерезидентским капиталом. Французским и австрийским.
Этот же сюжет повторился и на пятничной сессии межбанка, причем играл на повышение тот же состав участников.

В отличие от четверга, «зеленое» ралли на межбанке затянулось едва ли не до полудня, а текущая ликвидность опережала хроники предыдущей сессии.

Последнее, полагаю, могло стать наличием дополнительного «бычьего» фактора – 15-го в игру вступил «пятничный синдром», предписывающий значительному проценту игроков межбанка накануне выходных «прятаться» в «старый надежный» доллар.
Не исключено, это могло затянуть ралли «американца» почти до полудня.

Накануне регулятор проводил долларовые интервенции, пытаясь приостановить опережающий рост СКВ на межбанке, потратив на это до $20,0 млн. Нынче, со слов непосредственных участников, рост курса доллара незадолго до полудня остановился «самостоятельно».
Это дает зыбкую надежду на вероятную остановку «зеленого» ралли на следующей неделе, когда в игру вступит «бюджетный период» с ростом интереса к активам в гривне. Это, подчеркнем, нынче будет обострено близким завершением квартала и полугодия.

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дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 12:21

Re: Валютный рынок в контексте

...ну його туди! - все, після 20-тих чисел почну таритись нікому непотрібним.... - а то депо закінчилось, перекинув на поточний в "Ідею" на "вільні кошти"(під 9%, якщо не помиляюсь) а то щось почали рухатись "не туди"!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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