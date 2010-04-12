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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5144514551465147

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 786
1. Нет сбережений в валюте
11%
83
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
110
5. более 75%
62%
490
Всього голосів : 786
Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 12:34

  дядя Caша написав:Возможно. А в целом "одесский сюжет". В этом городе любят повторять слова: "Они такие умные, как моя жена потом".

US

Я тут подумал, что возможен еще один вариант причины задержки.
У банка могло не оказаться свободных средств для депонирования гривны под покупку валюты во вторник. Пришлось ждать погашения депосертификатов. Это, конечно, дикая конспирология, но динамика остатков на корсчетах очень хорошо ложится в эту версию.
Резкий рост остатков мы увидели на утро среды. В среду же эти средства можно было депонировать для покупки валюты в четверг.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 12:35

  Перес де Куэльяр написав:Не всі готові ,так панове ?Чому тиша ,хто- що думає?Стартонули ,чи просядемо?

Ви досі не закупились? Я на 2/3 в доларі, третю частину залишив на липень, щоб усереднитись якшо шо, але бачу не дадуть вже по 25.7.
FairyPrince
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 12:41

  сірий написав:
  Перес де Куэльяр написав:Не всі готові ,так панове ?Чому тиша ,хто- що думає?Стартонули ,чи просядемо?

фальшстарт :D
Це було показово, що далI при малiй напрузI доляр вистрелю€ на МБ . В 20-х курс доляра вiдкотиться треба починати трохи вiдбиратись зеленого до середини липня.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 12:44

  FairyPrince написав:
  Перес де Куэльяр написав:Не всі готові ,так панове ?Чому тиша ,хто- що думає?Стартонули ,чи просядемо?

Ви досі не закупились? Я на 2/3 в доларі, третю частину залишив на липень, щоб усереднитись якшо шо, але бачу не дадуть вже по 25.7.

мальчик,прыщи выводят "зовираксом" или хорошенькой девчонкой. 8)
сірий
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 13:00

  сірий написав:
  FairyPrince написав:
  Перес де Куэльяр написав:Не всі готові ,так панове ?Чому тиша ,хто- що думає?Стартонули ,чи просядемо?

Ви досі не закупились? Я на 2/3 в доларі, третю частину залишив на липень, щоб усереднитись якшо шо, але бачу не дадуть вже по 25.7.

мальчик,прыщи выводят "зовираксом" или хорошенькой девчонкой. 8)

Раз ви перейшли на ти, тоді я теж. Який сенс твоїх постів і прогнозів в стилі "пальцем в небо" ?
Тут просять, от я свої кроки і озвучую, можеш глянути історію коли і по скільки я закуплявся. А ти нічого не озвучуєш про свої позиції, взагалі не відомо чи ти приймаєш участь і підкріплюєш свої недопрогнози реальними купівлями-продажем валюти, ти просто язиком мелеш, так любий дурень може.
FairyPrince
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 13:01

Запорожье повы 26,15-26,25 , тепло, хорошо...
edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 13:06

  edvardd написав:Запорожье повы 26,15-26,25 , тепло, хорошо...

Ви по 15/ вчора скинули , чека€те дешевше вiдiбратись? ЯкI вашI прогнозування?

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 13:08

edvardd
Хмельницкий обменки 26,1/26,25
Oleg_Sa
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 13:09

Re: Валютный рынок в контексте

лично мне мерещится горка под 27
daryaby807
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 13:25

  daryaby807 написав:лично мне мерещится горка под 27

Ой ой ой ! Тсс , бо це цифра Сомiка для входу в зелений в серпнI.

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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