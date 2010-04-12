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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 15 чер, 2018 12:34
дядя Caша написав:Возможно. А в целом "одесский сюжет". В этом городе любят повторять слова: "Они такие умные, как моя жена потом".
US
Я тут подумал, что возможен еще один вариант причины задержки.
У банка могло не оказаться свободных средств для депонирования гривны под покупку валюты во вторник. Пришлось ждать погашения депосертификатов. Это, конечно, дикая конспирология, но динамика остатков на корсчетах очень хорошо ложится в эту версию.
Резкий рост остатков мы увидели на утро среды. В среду же эти средства можно было депонировать для покупки валюты в четверг.
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 12:35
Перес де Куэльяр написав:
Не всі готові ,так панове ?Чому тиша ,хто- що думає?Стартонули ,чи просядемо?
Ви досі не закупились? Я на 2/3 в доларі, третю частину залишив на липень, щоб усереднитись якшо шо, але бачу не дадуть вже по 25.7.
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 12:41
сірий написав: Перес де Куэльяр написав:
Не всі готові ,так панове ?Чому тиша ,хто- що думає?Стартонули ,чи просядемо?
фальшстарт
Це було показово, що далI при малiй напрузI доляр вистрелю€ на МБ . В 20-х курс доляра вiдкотиться треба починати трохи вiдбиратись зеленого до середини липня.
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 13:00
сірий написав: FairyPrince написав: Перес де Куэльяр написав:
Не всі готові ,так панове ?Чому тиша ,хто- що думає?Стартонули ,чи просядемо?
Ви досі не закупились? Я на 2/3 в доларі, третю частину залишив на липень, щоб усереднитись якшо шо, але бачу не дадуть вже по 25.7.
мальчик,прыщи выводят "зовираксом" или хорошенькой девчонкой.
Раз ви перейшли на ти, тоді я теж. Який сенс твоїх постів і прогнозів в стилі "пальцем в небо" ?
Тут просять, от я свої кроки і озвучую, можеш глянути історію коли і по скільки я закуплявся. А ти нічого не озвучуєш про свої позиції, взагалі не відомо чи ти приймаєш участь і підкріплюєш свої недопрогнози реальними купівлями-продажем валюти, ти просто язиком мелеш, так любий дурень може.
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FairyPrince
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 13:01
Запорожье повы 26,15-26,25 , тепло, хорошо...
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edvardd
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 13:06
edvardd написав:
Запорожье повы 26,15-26,25 , тепло, хорошо...
Ви по 15/ вчора скинули , чека€те дешевше вiдiбратись? ЯкI вашI прогнозування?*Відправлено з Чату
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Перес де Куэльяр
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 13:08
edvardd
Хмельницкий обменки 26,1/26,25
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Oleg_Sa
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 13:09
лично мне мерещится горка под 27
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daryaby807
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 13:25
daryaby807 написав:
лично мне мерещится горка под 27
Ой ой ой ! Тсс , бо це цифра Сомiка для входу в зелений в серпнI.*Відправлено з Чату
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Перес де Куэльяр
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