RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5146514751485149>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 786
1. Нет сбережений в валюте
11%
83
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
110
5. более 75%
62%
490
Всього голосів : 786
Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 13:55

  Перес де Куэльяр написав:
  edvardd написав:Запорожье повы 26,15-26,25 , тепло, хорошо...

Ви по 15/ вчора скинули , чека€те дешевше вiдiбратись? ЯкI вашI прогнозування?

*Відправлено з Чату

я писал, что сбросил под "тему", надо было срочно 40000 гривень.., а рынок на момент трудно спрогнозировать, он может пойти на саморазгон...
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5201
З нами з: 20.11.08
Подякував: 61 раз.
Подякували: 1246 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 13:56

  Сибарит написав:
  дядя Caша написав:Возможно. А в целом "одесский сюжет". В этом городе любят повторять слова: "Они такие умные, как моя жена потом".

US

Я тут подумал, что возможен еще один вариант причины задержки.
У банка могло не оказаться свободных средств для депонирования гривны под покупку валюты во вторник. Пришлось ждать погашения депосертификатов. Это, конечно, дикая конспирология, но динамика остатков на корсчетах очень хорошо ложится в эту версию.
Резкий рост остатков мы увидели на утро среды. В среду же эти средства можно было депонировать для покупки валюты в четверг.


Возможно. Хотя, как по мне, динамика залышкив очень даже хорошо работает на версию о возвращении варягов с провального аукциона по ОВГЗ на более родной межбанк. Под лозунгом "Конвертируем и валим".
К тому же, у казенного банка по-идее не должно быть проблем с ресурсами в гривне.

Боюсь, коллега, наши экзерсисы с вариантами обеспечат Елене Лысенко изрядную икоту, поскольку мы ее опосредованно "вспоминаем". Не будем мучить женщину. :oops:

US
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 64777
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3933 раз.
Подякували: 7334 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 13:58

  FairyPrince написав:Ви досі не закупились? Я на 2/3 в доларі, третю частину залишив на липень, щоб усереднитись якшо шо, але бачу не дадуть вже по 25.7.

У випадку , якщо траншу не буде можуть задушити курс до 25.7 , якщо буде , то пiд транш курс доляра пiднiмуть , далi спокiй , та знову вгору.

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1448
З нами з: 06.01.17
Подякував: 504 раз.
Подякували: 522 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 14:08

  Долярчик написав:Доброго ранку!
...хоч сьогодні п'ятниця, але ризикну спрогнозувати падіння доляра на пару коп. на ЧР!

... вечером, мене тицьнете в мій допис :wink: :mrgreen:

Зачем ждать вечера? Уже можно Вас ткнуть :) И на МБ, и на черном рынке рост продолжился.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
Повідомлень: 1402
З нами з: 22.02.16
Подякував: 130 раз.
Подякували: 277 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 14:21

Re: Валютный рынок в контексте

Вспоминаю 20 июня 2015 года, когда доллар резко пошел вверх. Ох, что то мне нехорошо...
Дядюшка Скрудж
 
Повідомлень: 25
З нами з: 02.06.18
Подякував: 24 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 14:26

  Дядюшка Скрудж написав:Вспоминаю 20 июня 2015 года, когда доллар резко пошел вверх. Ох, что то мне нехорошо...


Ещё слишком рано.
И возможностей "держать" пока ещё достаточно.
Ориентируемся скорее на октябрь-ноябрь 2018 (при условии неполучения транша МВФ), или на февраль-март 2019.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
Повідомлень: 2161
З нами з: 26.03.16
Подякував: 103 раз.
Подякували: 626 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 14:29

  Дядюшка Скрудж написав:Вспоминаю 20 июня 2015 года, когда доллар резко пошел вверх. Ох, что то мне нехорошо...
На 15 рік не схоже ,а от 16 рік все по кальці.Не заганяйте .
Перес де Куэльяр
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1448
З нами з: 06.01.17
Подякував: 504 раз.
Подякували: 522 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 14:42

Re: Валютный рынок в контексте

В Энергодаре утром в ломбарде
было 18/28
дэн
 
Повідомлень: 42
З нами з: 28.07.14
Подякував: 27 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 14:43

Перес де Куэльяр
Все вірно, йдемо по 16-му році, от тільки вся різниця, що рік передвиборчий і траншу раніше осені не буде, якщо взагалі буде...
twin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2659
З нами з: 19.01.09
Подякував: 20 раз.
Подякували: 63 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 14:56

twin
мне больше по сценарию 2016 или 2017 нравится, 2015 там почти все лето росли...
Oleg_Sa
 
Повідомлень: 1913
З нами з: 27.10.08
Подякував: 3 раз.
Подякували: 37 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5146514751485149>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Сибарит, imlex, Oleg_Sa, дядя Caша і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1232, 1233, 1234
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
12335 1350499
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 15 чер, 2018 12:44
flyman
Валютный рынок в мире 1 ... 626, 627, 628
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6279 1328246
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 15 чер, 2018 09:48
ЛОБ
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 240745
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 чер, 2018 19:42
fefelova

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.