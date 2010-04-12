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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 15 чер, 2018 13:55
Перес де Куэльяр написав: edvardd написав:
Запорожье повы 26,15-26,25 , тепло, хорошо...
Ви по 15/ вчора скинули , чека€те дешевше вiдiбратись? ЯкI вашI прогнозування?*Відправлено з Чату
я писал, что сбросил под "тему", надо было срочно 40000 гривень.., а рынок на момент трудно спрогнозировать, он может пойти на саморазгон...
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edvardd
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 13:56
Возможно. Хотя, как по мне, динамика залышкив очень даже хорошо работает на версию о возвращении варягов с провального аукциона по ОВГЗ на более родной межбанк. Под лозунгом "Конвертируем и валим".
Сибарит написав: дядя Caша написав:Возможно. А в целом "одесский сюжет". В этом городе любят повторять слова: "Они такие умные, как моя жена потом".
US
Я тут подумал, что возможен еще один вариант причины задержки.
У банка могло не оказаться свободных средств для депонирования гривны под покупку валюты во вторник. Пришлось ждать погашения депосертификатов. Это, конечно, дикая конспирология, но динамика остатков на корсчетах очень хорошо ложится в эту версию.
Резкий рост остатков мы увидели на утро среды. В среду же эти средства можно было депонировать для покупки валюты в четверг.
К тому же, у казенного банка по-идее не должно быть проблем с ресурсами в гривне.
Боюсь, коллега, наши экзерсисы с вариантами обеспечат Елене Лысенко изрядную икоту, поскольку мы ее опосредованно "вспоминаем". Не будем мучить женщину.
US
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дядя Caша
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 13:58
FairyPrince написав:
Ви досі не закупились? Я на 2/3 в доларі, третю частину залишив на липень, щоб усереднитись якшо шо, але бачу не дадуть вже по 25.7.
У випадку , якщо траншу не буде можуть задушити курс до 25.7 , якщо буде , то пiд транш курс доляра пiднiмуть , далi спокiй , та знову вгору.*Відправлено з Чату
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Перес де Куэльяр
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 14:08
Долярчик написав:
Доброго ранку!
...хоч сьогодні п'ятниця, але ризикну спрогнозувати падіння доляра на пару коп. на ЧР!
... вечером, мене тицьнете в мій допис
Зачем ждать вечера? Уже можно Вас ткнуть
И на МБ, и на черном рынке рост продолжился.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 14:21
Вспоминаю 20 июня 2015 года, когда доллар резко пошел вверх. Ох, что то мне нехорошо...
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Дядюшка Скрудж
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 14:26
Дядюшка Скрудж написав:
Вспоминаю 20 июня 2015 года, когда доллар резко пошел вверх. Ох, что то мне нехорошо...
Ещё слишком рано.
И возможностей "держать" пока ещё достаточно.
Ориентируемся скорее на октябрь-ноябрь 2018 (при условии неполучения транша МВФ), или на февраль-март 2019.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 14:29
Дядюшка Скрудж написав:
Вспоминаю 20 июня 2015 года, когда доллар резко пошел вверх. Ох, что то мне нехорошо...
На 15 рік не схоже ,а от 16 рік все по кальці.Не заганяйте .
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Перес де Куэльяр
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 14:42
В Энергодаре утром в ломбарде
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 14:43
Перес де Куэльяр
Все вірно, йдемо по 16-му році, от тільки вся різниця, що рік передвиборчий і траншу раніше осені не буде, якщо взагалі буде...
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 14:56
twin
мне больше по сценарию 2016 или 2017 нравится, 2015 там почти все лето росли...
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