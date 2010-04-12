Додано: П'ят 15 чер, 2018 15:10

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся в четверг относительно доллара на 9,55 коп., на торгах пятницы упал на 9,58 коп., оказавшись на уровне 26,3155 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 15 июня с уровней предыдущего закрытия 26,23/26,26 UAH/USD «виртуально», без сделок.



Около 10.02, выйдя в реальную сферу, доллар инициировал рост, начав с отметки 26,27/26,30, а к 10.16 СКВ на агрессивном спросе со стороны нерезидентов обосновалась на уровне 26,30/26,32 UAH/USD, который не покидала до 11.40 Киева.

В указанный час «американец» на покупках появившихся на межбанке системных игроков возобновил рост, оказавшись на цифре 26,32/26,35 UAH/USD.

К полудню пара доллар-гривня на межбанке попыталась сузить спред (26,32/26,34 UAH/USD), однако на обеденный перерыв, около 13.08 рынок все-таки ушел на фоне более высоких цен: 26,33/26,35 UAH/USD.



С 13.20 спред котировок СКВ расширился до 26,33/26,36 UAH/USD, и эти уровни «американец» не покидал до самого завершения пятничной сессии.



Доллар обосновался на этой отметке, не покидая ее до самого закрытия торгов, этими же курсами завершилась сессия валютного межбанка 15 июня.



Большинство сделок на межбанке в пятницу, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,3155 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 6,24% с 28,0672 UAH/USD до 26,3155 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 15 июня гривня overnight котировалась банками по 15,00/16,50% годовых (с 12.11 Киева - 15,00/16,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 15 июня, сохранив «бычий» тренд вырос в цене по следующим причинам.



Во-первых, в дебюте сессии СКВ вверх толкали агрессивные покупки нерезидентов, которые не успели скупиться накануне в рамках «внеочередной» репатриации дивидендов. При этом экспортеры, как и накануне, не стеснялись поднимать цены оферов.



Во-вторых, немногим погодя к покупателям присоединился казенный банк, выполняя заявку клиента на приобретения СКВ для закупок «голубого топлива».



В-третьих, пополудни в игру вступил «пятничный синдром», в рамках которого значительная часть игроков накануне выходных входит в «старый надежный» доллар, страхуя свои активы от неожиданностей в субботу-воскресенье.



В-четвертых, «зеленых быков» валютного межбанка поддержал наличный рынок, сохранивший «бычий» тренд в паре доллар-гривня.



Сохранению восходящего тренда рынка «зеленого» безнала способствовал рост гривневой ликвидности, о чем дали понять «потяжелевшие» с уровня 56 400,2 млн. грн. к отметке 57 441,5 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 15 июня заметно повысились, имея для этого следующие основания.



Во-первых, как перечислено выше, полку покупателей СКВ прибыло, к нерезидентам, которым требовалось конвертировать изрядный объем свободной гривни в сжатые сроки, присоединились «Нафтогаз» и часть игроков, которые входят в доллар каждую пятницу ради комфортного отдыха в субботу-воскресенье. В отличие от предыдущих сессий, покупки СКВ для «Нафтогаза» 15-го были не столь заметными.



Во-вторых, к пятнице сохранился приличный приток экспортной СКВ, обеспечивая спрос вышеперечисленных покупателей. Выросший объем гривневого ресурса способствовал покупкам.



В-третьих, в торгах 15-го принимал участие регулятор, внося своими долларовыми интервенциями (до $10,0 млн. с платформы Matching) вклад в общий рост ликвидности.





Дата: 15 июня 2018 г. 16.45



Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:



$ - 26,15/26,22 UAH/USD (с утра – 26,13/26,18 UAH/USD, к полудню - 26,13-14/26,20 UAH/USD)

€ – 30,60/30,80 UAH/EUR (с утра – 30,45/30,75 UAH/EUR, к полудню - 30,50-55/30,78-80 UAH/EUR)

RUB – 0,410/0,420 UAH/RUB (с утра - 0,410/0,420 UAH/RUB, к полудню - 0,410/0,420 UAH/RUB)



Рынок наличных Днепра начал торги пятницы в условиях равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня на фоне низких оборотов.



По мере роста клиентского спроса, спровоцированного «бычьим» трендом межбанка, дилеры для сохранения сбалансированности рынка, были вынуждены повышать цены обеих позиций в паре доллар-гривня.



Около 12.12 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют выросли, отвечая на настроения межбанка: 26,13-15/26,20 UAH/USD, евро – 30,50-55/30,78-80 UAH/EUR, рубль 0,410/0,420 UAH/RUB. На моменте дилерам Днепра своевременной ревизией цен удалось сохранить баланс спроса и предложения.

На указанное время рынок низколиквидный.



После обеда на рынке Днепра котировки в паре доллар-гривня немного выросли из-за ставшего более активным клиентского спроса, а также в рамках мероприятий по выравниванию рынка. Кроме того, спред в паре доллар-гривня немного растянулся, индицируя переход рынка в режим выходного дня.



Равновесие спроса и предложения удалось сохранить, и это обеспечило приличную итоговую ликвидность – заслужив по итогам дня «твердую четверку», ликвидность констатировала повторение показателей предыдущей сессии.





Дата: 15 июня 2018 г. на 16.28

Рынок наличных Киева



Опт и мелкий опт («неформал»)



$ 26,12/26,17 UAH/USD (с утра 26,08-10/26,14-15 UAH/USD, к полудню 26,12/26,15-17 UAH/USD)

€ 30,40-45/30,90 UAH/EUR (с утра 30,40/30,90 UAH/EUR, к полудню 30,50/30,80 UAH/EUR)



Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 15 июня стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.



До полудня столичные валютчики пытались поддерживать утреннее равновесие покупок и продаж повышение действующих цен.



На 12.25 столичные валютчики-оптовики рапортовали о подорожании доллара (26,12/26,15-17 UAH/USD, евро – 30,50/30,80 UAH/EUR), сопровождаемом сбалансированной торговлей в паре доллар-гривня.



После обеда, на киевском рынке цены прекратили рост из-за установившейся стабильности на межбанке и появившегося какого-никакого клиентского предложения СКВ.



Итоговое равновесие и отсутствие пауз в торговле на протяжении пятницы обеспечили некоторый прогресс на участке ликвидности. Последняя, заслужив по итогам 15-го «четверку с минусом», улучшила «посредственные» показатели предыдущей сессии.





Дата: 15 июня 2018 г.



16.44 рынок Запорожья, опт:



$ - 26,17/26,22 UAH/USD (с утра - 26,17/26,23 UAH/USD, к полудню – 26,17/26,25 UAH/USDD)

€ – 30,60/30,85 UAH/EUR (с утра – 30,50/30,80 UAH/EUR, к полудню - 30,50/30,80 UAH/EUR)

RUB – 0,414/0,418 UAH/RUB (с утра - 0,414/0,418 UAH/RUB, к полудню 0,413/0,418 UAH/RUB).



В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги пятницы в условиях преобладания мелкооптового (до $2,0-3,0 тыс.) клиентского спроса.



В период до полудня на рынке города местные дилеры констатировали постепенное затухание торговой активности, характерное для «бычьего» тренда и динамичного роста действующих цен на межбанке.



По состоянию на 12.13 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о традиционной полуденной паузе в торговле, сменившей утреннее доминирование мелкооптового клиентского спроса. Цены в городе едва заметно изменились: 26,17/26,25 UAH/USD, евро – 30,50/30,80 UAH/EUR, рубль 0,413/0,418 UAH/RUB.



После обеда на местном рынке возобновился спрос, сохраняя перекос рынка в этом направлении. Местные дилеры, чтоб «спасти игру» были вынуждены дисконтировать офера ради хоть таких сделок с клиентами-покупателями.



По итогам пятницы на фоне доминирования спроса обороты повторили сомнительный «успех» предыдущей сессии, заслужив «тройку».





Дата: 15 июня 2018 г. на 16.00



Рынок Харькова, неформальный опт



$ - 26,10/26,23 UAH/USD (с утра - 26,10/26,20 UAH/USD, к полудню - 26,10/26,20 UAH/USD)

€ – 30,40/30,85 UAH/EUR (с утра – 30,40/30,85 UAH/EUR, к полудню - 30,40/30,85 UAH/EUR)

RUB 0,412/0,419 UAH/RUB (с утра - 0,412/0,419 UAH/RUB, к полудню - 0,412/0,419 UAH/RUB)



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