Я згоден, поживемо-побачимо , отпуска€ НБУ курс , та послаблю€ гривню , чи прийме жорсткii мiри стабiлiзацii та укрiпить нац.валюту.
*Відправлено з Чату
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 15 чер, 2018 16:37
Я згоден, поживемо-побачимо , отпуска€ НБУ курс , та послаблю€ гривню , чи прийме жорсткii мiри стабiлiзацii та укрiпить нац.валюту.
*Відправлено з Чату
Додано: П'ят 15 чер, 2018 16:43
Транша до 2020 года не будет. Уже очевидно. И АКС не помог
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Додано: П'ят 15 чер, 2018 16:45
Вот тут Вы правы на 100%. Выплаты по "Дельте" были поводом.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Додано: П'ят 15 чер, 2018 16:46
Смотрите. Если не будет, народ может захотеть бараньего шашлычка. Кабанчика вон съели уже...
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Додано: П'ят 15 чер, 2018 16:52
Искатель что за кабанчик? Фунтика сожрали что-ль?))
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
Додано: П'ят 15 чер, 2018 17:01
Любимец ДС. Появляется очень редко. Все пугает стремительным ростом доллара. Кандидат на шашлыки с 2017 года.
P.S. Не Фунтик. Того я лично знаю Увы, он ушел с этого форума.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Додано: П'ят 15 чер, 2018 17:30
Один-в-один ситуація не повториться ані з 15,ані з 16,ані з 17 роком.
Хто забув - нагадаю причину зростання курсу в 15 році влітку.Тоді уряд Яценюка оголосив,що немає можливості платити чергові зобов"язання,тому посилає міністра Яреська на переговори про реструктуризацію.Ми були близькі до дефолту,стояло питання - або реструктуризують,або оголосимо дефолт.Тому на новині,що попереду будуть складні переговори,курс пішов угору.
Додано: П'ят 15 чер, 2018 17:49
Всё недавно перечисленное - совершенно не основные причины роста курса.Это мелкие и средние факторы, кот параллельно сработали в указанные периоды.основной и главный фактор - это баланс входа и выхода валюты.курс резко падал при выводе крупных сумм, при этом не было поступлений.А переговоры и несколько ярдов гривен дельты - это дуновение ветерка.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: П'ят 15 чер, 2018 18:00
кто как думает это уже начался рост доллара и как дальше потихоньку, ступеньками или ракетой?
и есть ли хоть маленький шанс откупиться по 25.5? ну или хотябы по 25.95?
...
Додано: П'ят 15 чер, 2018 18:05
Сейчас - это фальш-ступенька. Возможно будет фиксация, или микро-откат. Настоящая ступенька будет с середины июля. И не одна, но уже позже.
Шансов откупиться по указанным курсам НА ПРАКТИКЕ не будет.
Совет: при любом откате покупать
Всё IMHO
Зараз переглядають цей форум: imlex, skorpio123, Вкладчик1234, дядя Caша, ЧИА і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
|