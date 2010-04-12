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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5148514951505151>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 786
1. Нет сбережений в валюте
11%
83
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
110
5. более 75%
62%
490
Всього голосів : 786
Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 16:37

  twin написав:Як на мене почали зарано, попереду 20-ті числа, кінець місяця-кварталу і довгі вихідні, це все на руку грн.

Я згоден, поживемо-побачимо , отпуска€ НБУ курс , та послаблю€ гривню , чи прийме жорсткii мiри стабiлiзацii та укрiпить нац.валюту.

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 16:43

  twin написав:Перес де Куэльяр
Все вірно, йдемо по 16-му році, от тільки вся різниця, що рік передвиборчий і траншу раніше осені не буде, якщо взагалі буде...


Транша до 2020 года не будет. Уже очевидно. И АКС не помог :)
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 16:45

  Перес де Куэльяр написав:
  twin написав:Oleg_Sa
В 15-му ріст в червні спричинили Дельта виплати, наступний спалах був у жовтні, а весь вересень падали.
То "зелений" м"ячик після цифри 40 впав та відскочив.


Вот тут Вы правы на 100%. Выплаты по "Дельте" были поводом.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 16:46

  baran написав:чего так все возбудились? буит вам на следующей неделе доллар па 26. Ужос какой пипл нынче мнительный))


Смотрите. Если не будет, народ может захотеть бараньего шашлычка. Кабанчика вон съели уже...
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 16:52

Искатель что за кабанчик? Фунтика сожрали что-ль?))
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
baran
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 17:01

  baran написав:Искатель что за кабанчик? Фунтика сожрали что-ль?))


Любимец ДС. Появляется очень редко. Все пугает стремительным ростом доллара. Кандидат на шашлыки с 2017 года.

P.S. Не Фунтик. Того я лично знаю :) Увы, он ушел с этого форума.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 17:30

  Перес де Куэльяр написав:
  Дядюшка Скрудж написав:Вспоминаю 20 июня 2015 года, когда доллар резко пошел вверх. Ох, что то мне нехорошо...
На 15 рік не схоже ,а от 16 рік все по кальці.Не заганяйте .

Один-в-один ситуація не повториться ані з 15,ані з 16,ані з 17 роком.
Хто забув - нагадаю причину зростання курсу в 15 році влітку.Тоді уряд Яценюка оголосив,що немає можливості платити чергові зобов"язання,тому посилає міністра Яреська на переговори про реструктуризацію.Ми були близькі до дефолту,стояло питання - або реструктуризують,або оголосимо дефолт.Тому на новині,що попереду будуть складні переговори,курс пішов угору.
tea
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 17:49

  tea написав:
  Перес де Куэльяр написав:
  Дядюшка Скрудж написав:Вспоминаю 20 июня 2015 года, когда доллар резко пошел вверх. Ох, что то мне нехорошо...
На 15 рік не схоже ,а от 16 рік все по кальці.Не заганяйте .

Один-в-один ситуація не повториться ані з 15,ані з 16,ані з 17 роком.
Хто забув - нагадаю причину зростання курсу в 15 році влітку.Тоді уряд Яценюка оголосив,що немає можливості платити чергові зобов"язання,тому посилає міністра Яреська на переговори про реструктуризацію.Ми були близькі до дефолту,стояло питання - або реструктуризують,або оголосимо дефолт.Тому на новині,що попереду будуть складні переговори,курс пішов угору.


Всё недавно перечисленное - совершенно не основные причины роста курса.Это мелкие и средние факторы, кот параллельно сработали в указанные периоды.основной и главный фактор - это баланс входа и выхода валюты.курс резко падал при выводе крупных сумм, при этом не было поступлений.А переговоры и несколько ярдов гривен дельты - это дуновение ветерка.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 18:00

кто как думает это уже начался рост доллара и как дальше потихоньку, ступеньками или ракетой?
и есть ли хоть маленький шанс откупиться по 25.5? ну или хотябы по 25.95?
...
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 18:05

  uaprofi написав:кто как думает это уже начался рост доллара и как дальше потихоньку, ступеньками или ракетой?
и есть ли хоть маленький шанс откупиться по 25.5? ну или хотябы по 25.95?

Сейчас - это фальш-ступенька. Возможно будет фиксация, или микро-откат. Настоящая ступенька будет с середины июля. И не одна, но уже позже.
Шансов откупиться по указанным курсам НА ПРАКТИКЕ не будет.
Совет: при любом откате покупать
Всё IMHO
Вкладчик1234
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