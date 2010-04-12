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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5149515051515152>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 786
1. Нет сбережений в валюте
11%
83
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
110
5. более 75%
62%
490
Всього голосів : 786
Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 18:26

Re: Валютный рынок в контексте

  Вкладчик1234 написав:Сейчас - это фальш-ступенька. Возможно будет фиксация, или микро-откат

кстати
по поводу импортного товара, такое впечатление. что идет откат от взрывного роста 2014-2015
по поводу кофе и чая я писал - могу привести скрины еще раз - цены ! в гривнах ! не растут с конца 2014, по поводу падения цен выяснил - то просто накопительная скидка скакнула с 8 до 9 %
а еще недавно удивился - и на импортные лекарства цена за 2 года выросла всего на 4-7%
кому надо - кину скрины моих чеков за 2-3 года
и это пройдет
ЧИА
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 18:29

  tea написав:Один-в-один ситуація не повториться ані з 15,ані з 16,ані з 17 роком. Хто забув - нагадаю причину зростання курсу в 15 році влітку.Тоді уряд Яценюка оголосив,що немає можливості платити чергові зобов"язання,тому посилає міністра Яреська на переговори про реструктуризацію.Ми були близькі до дефолту,стояло питання - або реструктуризують,або оголосимо дефолт.Тому на новині,що попереду будуть складні переговори,курс пішов угору.

Звiсно що не схожI , але iнтервал стабiльного курсу доляра однаковий по довжинI кожного року 3мiс. тIльки змiщений у часI.

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 18:39

Подорожания лекарств "нет"

  ЧИА написав:а еще недавно удивился - и на импортные лекарства цена за 2 года выросла всего на 4-7%
кому надо - кину скрины моих чеков за 2-3 года

Возможно у Вас товар специфический, или из какого-то "особого" списка.
Покупал бабушке на неделе ингалятор, в преддверии сезона смога и поллиноза в Запорожье.

В ОДНОЙ аптеке (по одному адресу) есть одно и то же самое лекарство по цене 134.73грн и 209,67грн. Просто одна поставка раньше, а другая позже.

Так же интересны цены на это же лекарство, в других аптеках.

https://www.apteki.zp.ua/medikamenty/beklofort-evohaler-aeroz-250-mkgd-200-doz
Зображення
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 18:47

Re: Валютный рынок в контексте

  Вкладчик1234 написав:Возможно у Вас товар специфический, или из какого-то "особого" списка.
Покупал бабушке на неделе ингалятор, в преддверии сезона смога и поллиноза в Запорожье.


обычный старческий заказ
от давления, сердца, диабета и всякое старческое
разница - 2 года, январь 16 и 18 гг, аптека одна

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Востаннє редагувалось ЧИА в П'ят 15 чер, 2018 18:53, всього редагувалось 3 разів.
и это пройдет
ЧИА
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 18:48

Цiкаво пан Лад привезе з кацапii сувенiр, мабуть «сторублiвку» з украiнським Кримом , гадаю розповiсть нам ,як там гарно на «парашI» ,та про футбол , чи не ставав вiн там на колiна , щоб не вiдрiзнятися вiд «злопатоiдiв».Скр€п вiн такий ,вiдопуска€ тiльки в могилI.

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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 19:01

Re: Валютный рынок в контексте

  Вкладчик1234 написав:Так же интересны цены на это же лекарство, в других аптеках.

ради интереса посмотрел в своей аптеке - ибо считаю ее оптимальной по ценам
199
а Вы уверены в наличие по 135-155 в других аптеках?
и это пройдет
ЧИА
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 19:03

  ЧИА написав:а Вы уверены в наличие по 135-155 в других аптеках?

Купил за 135грн в аптеке, где то же самое можно купить за 200+ грн :-)
Так что уверен
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 19:26

Re: Валютный рынок в контексте

в Киеве ситуация такая же минимальная цена 132грн при том что в других аптеках гривен на 100 дороже. Вот вам и "инфляционное" ценообразование на импорт.

Кстати есть "Вентолін Евохалер" от 74 грн - можете с врачом проконсультироваться возможно они взаимозаменяемы.

А в целом это знакомая ситуация касаемо импорта - разрывы в ценах могут быть в разы - не потому что все "реально дорожает" - просто у многих сильно раскатана губа. Просто такие у нас особенности отечественого ценообразования в особенности на импорт.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 19:53

Вкладчик1234
Очень увлекательно. У вас есть ресурс, который позволяет по аптекам найти лекарство занедорого. С разбивкой по количеству и ценам.
НО всё равно, всё плохо
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 20:02

pesikot Всем Привет! :D
дарий
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