Вкладчик1234 написав:Сейчас - это фальш-ступенька. Возможно будет фиксация, или микро-откат
кстати по поводу импортного товара, такое впечатление. что идет откат от взрывного роста 2014-2015 по поводу кофе и чая я писал - могу привести скрины еще раз - цены ! в гривнах ! не растут с конца 2014, по поводу падения цен выяснил - то просто накопительная скидка скакнула с 8 до 9 % а еще недавно удивился - и на импортные лекарства цена за 2 года выросла всего на 4-7% кому надо - кину скрины моих чеков за 2-3 года
tea написав:Один-в-один ситуація не повториться ані з 15,ані з 16,ані з 17 роком. Хто забув - нагадаю причину зростання курсу в 15 році влітку.Тоді уряд Яценюка оголосив,що немає можливості платити чергові зобов"язання,тому посилає міністра Яреська на переговори про реструктуризацію.Ми були близькі до дефолту,стояло питання - або реструктуризують,або оголосимо дефолт.Тому на новині,що попереду будуть складні переговори,курс пішов угору.
Звiсно що не схожI , але iнтервал стабiльного курсу доляра однаковий по довжинI кожного року 3мiс. тIльки змiщений у часI.
Цiкаво пан Лад привезе з кацапii сувенiр, мабуть «сторублiвку» з украiнським Кримом , гадаю розповiсть нам ,як там гарно на «парашI» ,та про футбол , чи не ставав вiн там на колiна , щоб не вiдрiзнятися вiд «злопатоiдiв».Скр€п вiн такий ,вiдопуска€ тiльки в могилI.
в Киеве ситуация такая же минимальная цена 132грн при том что в других аптеках гривен на 100 дороже. Вот вам и "инфляционное" ценообразование на импорт.
Кстати есть "Вентолін Евохалер" от 74 грн - можете с врачом проконсультироваться возможно они взаимозаменяемы.
А в целом это знакомая ситуация касаемо импорта - разрывы в ценах могут быть в разы - не потому что все "реально дорожает" - просто у многих сильно раскатана губа. Просто такие у нас особенности отечественого ценообразования в особенности на импорт.