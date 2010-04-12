Додано: П'ят 15 чер, 2018 20:17

Вечерний обзор. Кстати, вечера по-прежнему не торопятся баловать нас добротой.



Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ, понизившийся в четверг относительно доллара на 9,55 коп., на торгах пятницы упал на 9,58 коп., оказавшись на уровне 26,3155 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА стартовала 15 июня с уровней предыдущего закрытия 26,23/26,26 UAH/USD «виртуально», без сделок.



Около 10.02, выйдя в реальную сферу, доллар инициировал рост, начав с отметки 26,27/26,30, а к 10.16 СКВ на агрессивном спросе со стороны нерезидентов обосновалась на уровне 26,30/26,32 UAH/USD, который не покидала до 11.40 Киева.

В указанный час «американец» на покупках появившихся на МЕЖБАНКЕ системных игроков возобновил рост, оказавшись на цифре 26,32/26,35 UAH/USD.

К полудню пара доллар-гривня на межбанке попыталась сузить спред (26,32/26,34 UAH/USD), однако на обеденный перерыв, около 13.08 рынок все-таки ушел на фоне более высоких цен: 26,33/26,35 UAH/USD.



С 13.20 спред котировок СКВ расширился до 26,33/26,36 UAH/USD, и эти уровни «американец» не покидал до самого завершения пятничной сессии.



Доллар обосновался на этой отметке, не покидая ее до самого закрытия торгов, этими же курсами завершилась сессия ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА 15 июня.



Большинство сделок на межбанке в пятницу, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,3155 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на МЕЖБАНКЕ повысился на 6,24% с 28,0672 UAH/USD до 26,3155 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на МЕЖБАНКЕ снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 15 июня гривня overnight котировалась банками по 15,00/16,50% годовых (с 12.11 Киева - 15,00/16,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 15 июня, сохранив «бычий» тренд вырос в цене по следующим причинам.



Во-первых, в дебюте сессии СКВ вверх толкали агрессивные покупки нерезидентов, которые не успели скупиться накануне в рамках «внеочередной» репатриации дивидендов. При этом экспортеры, как и накануне, не стеснялись поднимать цены оферов.



Во-вторых, немногим погодя к покупателям присоединился казенный банк, выполняя заявку клиента на приобретения СКВ для закупок «голубого топлива».



В-третьих, пополудни в игру вступил «пятничный синдром», в рамках которого значительная часть игроков накануне выходных входит в «старый надежный» доллар, страхуя свои активы от неожиданностей в субботу-воскресенье.



В-четвертых, «зеленых быков» валютного межбанка поддержал наличный рынок, сохранивший «бычий» тренд в паре доллар-гривня.



Сохранению восходящего тренда рынка «зеленого» безнала способствовал рост гривневой ликвидности, о чем дали понять «потяжелевшие» с уровня 56 400,2 млн. грн. к отметке 57 441,5 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



Обороты торгов безналичным долларом на МЕЖБАНКЕ 15 июня заметно повысились, имея для этого следующие основания.



Во-первых, как перечислено выше, полку покупателей СКВ прибыло, к нерезидентам, которым требовалось конвертировать изрядный объем свободной гривни в сжатые сроки, присоединились «Нафтогаз» и часть игроков, которые входят в доллар каждую пятницу ради комфортного отдыха в субботу-воскресенье. В отличие от предыдущих сессий, покупки СКВ для «Нафтогаза» 15-го были не столь заметными.



Во-вторых, к пятнице сохранился приличный приток экспортной СКВ, обеспечивая спрос вышеперечисленных покупателей. Выросший объем гривневого ресурса способствовал покупкам.



В-третьих, в торгах 15-го принимал участие регулятор, внося своими долларовыми интервенциями (до $10,0 млн. с платформы Matching) вклад в общий рост ликвидности.













Наличный «неформальный» рынок в большинстве системных центров валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса и Крыжополь) в течение 15 июня констатировал замедление роста в паре доллар-гривня. Как мы неоднократно подчеркивали, у наличного «неформального» рынка очень эффективный инструмент саморегуляции. Все просто: если действующие цены перестают устраивать клиентов, обороты падают.



При этом, помня о феноменальной чувствительности «черного рынка» к грядущим переменам в настроении, рискнем предположить терминацию волатильного, без особых поводов, «зеленого» ралли на валютном межбанке.



Как и накануне, большинство рынков вышеперечисленных населенных пунктов завершили торги пятницы в балансе спроса и предложения, который, как минимум, обеспечил сохранение итоговой ликвидности торгов на уровне предыдущей сессии. Киевляне похвалились некоторым ростом оборотов.



Рынок Запорожья, несмотря на запредельный курс позиции «спрос» в паре доллар-гривня (26,17 UAH/USD) так и не смог в течение пятницы сбалансировать покупки и продажи доллара, констатировав итоговое преобладание спроса. Как и накануне, «перекос» не дал итоговой ликвидности подняться выше «посредственного» уровня.



В течение пятницы позиция «спрос» наличного «неформального» доллара либо не изменилась (Запорожье, Харьков, Одесса), либо выросла на 2,0-4,0 коп., офера либо понизились на 1,0 коп. (Запорожье), либо выросли на 2,0-4,0 коп.



По сравнению с закрытием четверга биды наличного «неформального» «американца» либо понизились на 2,0 коп. (Харьков), либо не изменились (Киев, Одесса), либо прибавили 1,0-2,0 коп., офера либо не изменились (Запорожье, Киев), либо прибавили 1,0-2,0 коп.



Итак, наличный рынок в пятницу, несмотря на «одноименный синдром» и сохранение заметного курсового привеса на рынке безналичного доллара, продемонстрировал очевидное замедление роста цен на доллар, которое, по всей видимости, должно распространиться на рынок «зеленого безнала» в самое ближайшее время.



Как и прежде, думаем, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра в целом отражает общую картину понедельника на украинском рынке наличных.



Впрочем, по порядку.



Торги 15 июня в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 26,15/26,22 UAH/USD, евро – 30,60/30,80 UAH/EUR, рубль – 0,410/0,420 UAH/RUB.



Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги пятницы в условиях равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня на фоне низких оборотов.



По мере роста клиентского спроса, спровоцированного «бычьим» трендом межбанка, дилеры для сохранения сбалансированности рынка, были вынуждены повышать цены обеих позиций в паре доллар-гривня.



Около 12.12 на «неформальном» розничном и мелкооптовом наличном рынке Днепра цены работавшихся валют выросли, отвечая на настроения межбанка: 26,13-15/26,20 UAH/USD, евро – 30,50-55/30,78-80 UAH/EUR, рубль 0,410/0,420 UAH/RUB. На моменте дилерам Днепра своевременной ревизией цен удалось сохранить баланс спроса и предложения. На указанное время рынок среднеликвидный.



После обеда на розничном рынке Днепра котировки в паре доллар-гривня немного выросли из-за ставшего более активным клиентского спроса, а также в рамках мероприятий по выравниванию рынка. Кроме того, спред в паре доллар-гривня немного растянулся, индицируя переход рынка в режим выходного дня.



Равновесие спроса и предложения удалось сохранить, и это обеспечило приличную итоговую ликвидность – заслужив по итогам дня «четверку с плюсом», обороты констатировали повторение показателей предыдущей сессии.



В течение пятницы биды наличного «неформального» розничного доллара выросли на 2,0 коп., офера прибавили 4,0 коп.



Меж тем, по сравнению с закрытием четверга биды наличного розничного «неформального» доллара в Днепре выросли на 1,0 коп., позиция «предложение» прибавила 2,0 коп.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги пятницы в котором завершились уровнями 26,15/26,22 UAH/USD.



До полудня оптовая наличная пара доллар-гривня в Днепре работалась в балансе спроса и предложения, сопровождаясь ростом обеих позиций с акцентированием в менее значимых оферах. Оптовики при этом старались не повредить клиентский «принос».



По состоянию на полдень на наличном рынке Днепра в оптовом его сегменте цены пары доллар-гривня повысились с уровней открытия: 26,13-15/26,20 UAH/USD, евро – 30,50-55/30,78-80 UAH/EUR, рубль 0,410/0,420 UAH/RUB, сопровождаясь сбалансированной торговлей, главным образом в паре доллар-гривня и средней ликвидностью состоявшихся сделок.



После обеда оптовики Днепра, продолжили приподнимать действующие цены, реагируя на сохранение довольно агрессивных клиентских покупок, попутно расширяя спред и переводя котировки сегмента в «праздничный» режим работы.



Итоговое равновесие принесло желаемые бонусы в ликвидности – по итогам пятницы оптовики поставили за обороты «твердую четверку», констатировав повторение показателей предыдущей сессии.



На протяжении 15 июня биды оптового «неформального» наличного доллара в Днепре выросли на 2,0 коп., офера прибавили 4,0 коп.



По сравнению с закрытием 14 июня биды наличного оптового «неформального» доллара в Днепре повысились на 1,0 коп., офера поднялись на 2,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 15 июня уровнями 30,60/30,80 UAH/EUR, констатировав в течение пятницы пятнадцатикопеечный рост бидов на фоне пятикопеечного повышения оферов.



По сравнению с закрытием четверга биды оптового наличного евро в Днепре понизились на 10,0 коп., позиция «предложение» упала на 30,0 коп.



Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов, им в течение пятницы 15 июня, довелось заниматься растущей в цене парой доллар-гривня, пытаясь при этом не погубить клиентские покупки СКВ чрезмерным ростом оферов и при этом обеспечить сообразный «принос» валюты.

После обеда пара доллар-гривня сохранила восходящий тренд, заставляя дилеров пролонгировать подъем цен обеих позиций.

Это сопровождалось небезуспешными попытками контролировать сбалансированность в паре доллар-гривня.



На этом фоне наши валютчики учли стартовавшее в начале европейской сессии мирового рынка forex ралли пары евро-доллар, которым последняя пыталась реабилитировать себя за обвал в четверг. Отчасти евро это удалось, он сумел подняться с уровня $1,1560 к отметке $1,1620, отыграв часть своих потерь 14 июня.

Этот рост пары евро-доллар «в миру» нашел свое отражение во внутридневной динамике наличного евро в Днепре.



Этого недостаточно, и нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в пятницу (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,1570 к отметке $1,1618 констатировав внутридневной его рост на заметные 48 пунктов.



Полагаю, наши дилеры наличного рынка смогли адекватно отреагировать на этот «привес», повысив в течение пятницы биды евронала на 15,0 коп., а офера подняв на 5,0 коп.

При этом нашими валютчиками было учтено и внутридневное подорожание наличного «американца».



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 15 июня на азиатской сессии форекса с уровня $1,1571, пара евро-доллар до 09.00 Киева не покидала рамки диапазона $1,1560-1,1572, инициировав с указанного часа ралли, которое, как и полагается во время европейской сессии рынка forex, проходило очень волатильно, завершившись около 16.00 Киева консолидацией пары в рамках валютного коридора $1,1600-1,1622, который пара евро-доллар не покидала до 20.41 Киева…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Курс доллара США умеренно опускается в паре с евро в ходе торгов в пятницу после скачка по итогам сессии в четверг.



Курс евро к доллару составил на 15.15 Киева $1,1597 по сравнению с $1,1568 на закрытие предыдущей сессии.

В четверг доллар взлетел к евро на 1,9%, рекордными темпами за два года, на итогах заседания Евроцентробанка.



Стоимость единой европейской валюты находится к указанному времени в районе ¥128,30 по сравнению со ¥127,98 в предыдущий рабочий день.



Курс доллара составляет ¥110,62 против ¥110,63 в четверг.



Индекс WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16-тиосновных мировых валют, опустился на 0,06%.



ЕЦБ накануне принял решение снизить объемы выкупа активов в рамках программы количественного смягчения (QE) с октября и завершить программу до конца 2018 года. Вместе с тем он собирается удерживать ставки на текущем уровне как минимум до лета 2019 года.



Движения евро и доллара в последние дни являются напоминанием о том, что Федрезерв и ЕЦБ по-прежнему являются важными драйверами для валютного рынка. Монетарная политика ФРС окажет поддержку американской валюте до конца 2018 года.



Также инвесторы оценивают итоги заседания Банка Японии.



В пятницу японский ЦБ оставил целевую доходность 10-летних гособлигаций Японии на уровне около нуля, а процентную ставку по депозитам коммерческих банков в ЦБ - на отметке минус 0,1%. Кроме того, объем программы выкупа активов был оставлен на уровне около ¥80 трлн. ($705 млрд.) в год.



Эти действия совпали с ожиданиями экспертов. Как и на четырех предыдущих заседаниях, решение было принято восемью голосами при одном голосе "против".

В то же время Банк Японии снизил оценку инфляции: в июньском заявлении отмечается, что рост основного индекса потребительских цен в стране в последнее время колебался в диапазоне от 0,5% до 1%. Между тем с января Банк Японии говорил о том, что инфляция держится вблизи 1%.



Итак, в четверг прошло заседание ЕЦБ, спровоцировавшее резкое движение в евро. В рамках одного дня пара евро-доллар успела проделать путь от $1,1825 до $1,1550.



Полагаю это еще не предел. Думаю, нелишне остановиться и взглянуть попристальней на эту ситуацию.

По итогам заседания индикативные ставки были оставлены ЕЦБ без изменений, как и ожидалось. Ключевая осталась на уровне 0%, депозитная составляет -0,4%. ЕЦБ объявил, что намерен сохранять процентные ставки неизменными, по крайней мере, до окончания лета 2019 года.



А вот заявление стало сюрпризом для участников рынка, которым пришлось пересмотреть ожидания в более мягкую с сточки зрения монетарной политики сторону.

Еврорегулятор сократит ежемесячный объем выкупа облигаций в рамках программы количественного смягчения (QE) с октября до Є15 млрд. (с Є30 млрд.) и завершит программу в декабре 2018 года.



Был повышен прогноз по инфляции еврозоны на 2018 и 2019 годы с 1,4% до 1,7%. Предполагается, что показатель останется ниже 2% таргета ЕЦБ еще долгое время. При этом оценка роста ВВП на 2018 год была сокращена с 2,4% до 2,1%.



Драги отметил, что замедление экономического подъема в еврозоне в начале года отчасти связано с временными факторами, в некоторых странах региона тенденция к ослаблению роста может сохраниться и во II квартале. Говоря о планах по подъему ставок, ЕЦБ не хотел бы недооценивать риски для экономического прогноза, прокомментировал глава регулятора.



Действительно, если посмотреть на свежую макростатистику еврозоны, то видно, что в последние месяцы экономика региона замедлилась. На это указывает сводный индекс деловой активности (PMI Composite), который в апреле составил 54,1 пункта, что является минимальным значением с ноября 2016 года.



Локальное объяснение просадки сводного индекса деловой активности еврозоны – эффект праздничных дней. Однако майская динамика показателя лишь подтверждает общий тренд на замедление экономики региона с начала года.



В ходе пресс-конференции Марио Драги отметил усиление глобальных экономических рисков. Под этим подразумевается угроза торговых войн. При этом политическая неопределенность в Италии особым риском признана не была.

Драги отметил отсутствие эффекта «заражения», когда при взлете доходностей итальянских двухлеток вдвое в рамках одного дня доходности прочих периферийных стран особо не росли.



В этом плане все еще может быть впереди. Стране удалось сформировать правительство, но риски остаются. Италия имеет одну из самых высоких в долговых нагрузок в еврозоне. Госдолг страны, достигший 132% ВВП (второе место после Греции), вызывает опасения относительно финансовой устойчивости и угрозы долгового кризиса при росте госрасходов.



В целом, мы оцениваем итоги заседания Евроцентробанка в негативном для евро формате. Сокращение QE после сентября – и так вполне ожидаемый момент.

Неприятным для евро сюрпризом стал «голубиный» прогноз по процентным ставкам.



При этом ЕЦБ сохранил вполне осторожную риторику, оставив пространство для маневра.



Меж тем, монетарная политика в США играет в пользу доллара. По итогам прошедшего в среду заседания Федрезерв увеличил ключевую ставку и пересмотрел по ней прогноз до 2,25-2,5% до конца 2018 года. Интересный момент - спреды между доходностями Treasuries и немецких гособлигаций достигли рекордного значения, согласно 10-леткам, играя не в пользу евро.



Сейчас пара евро-доллар торгуется чуть выше $1,16.



Думается, снижение в паре евро-доллар в среднесрочной перспективе может продолжиться. В качестве ближайшей поддержки обозначим зону $1,145-1,140, где проходят статический уровень и 200-дневная скользящая средняя. Не будем исключать волатильности в паре, поскольку Дональд Трамп раскачивает рынки своими протекционистскими заявлениями. Угроза торговых войн и растущий госдолг Штатов (свыше $21 трлн.) являются фактором риска для настоящей попытки прогноза.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сдержанной и сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии форекса.



Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги четверга уровнями 30,60/30,80 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневной пятнадцатикопеечный рост бидов на фоне пятикопеечного повышения оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение 15 июня ни по спросу, ни по предложению.



Торги рублем в пятницу в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,410/0,420 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием четверга биды и офера рубля не изменились.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 15 июня, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в пятницу, заслужив «твердую четверку», повторила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру пятницы пытались работать по потерявшему с закрытия четверга 20,0 коп. спросу и упавшему на 30,0 коп. предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 15 июня по спросу и по предложению не изменились.



В четверг вечером появилась альтернативная версия пояснения заметного скачка курса безналичного доллара 14-го на отечественном валютном МЕЖБАНКЕ .



Предполагается, что значительная часть «вины» за подорожание СКВ лежит на НАК «Нафтогаз Украины», инициировавшем скупку доллара для поставок импортного газа в подземные хранилища. Не будем спорить с авторами этой точки зрения, хотя укажем, что в списке наиболее активных покупателей доллара 14-го были замечены системные банки с нерезидентским капиталом. Французским и австрийским.

Этот же сюжет повторился и на пятничной сессии межбанка, причем играл на повышение тот же состав участников.



В отличие от четверга, «зеленое» ралли на межбанке затянулось едва ли не до полудня, а ликвидность опережала обороты предыдущей сессии.



Последнее, полагаю, могло стать наличием дополнительного «бычьего» фактора – 15-го в игру вступил «пятничный синдром», предписывающий значительному проценту игроков межбанка накануне выходных «прятаться» в «старый надежный» доллар.

Не исключено, это могло затянуть ралли «американца» почти до полудня.



Накануне регулятор проводил долларовые интервенции, пытаясь приостановить опережающий рост СКВ на межбанке, потратив на это до $20,0 млн. Нынче, со слов непосредственных участников, рост курса доллара незадолго до полудня остановился «самостоятельно». Хотя, как стало известно позже, НБУ в пятницу все-таки проводил долларовые интервенции с платформы Matching, влив $10,0 млн.



Наличный рынок резко замедлил рост котировок в паре доллар гривня, что с учетом высокой чувствительности «неформальной» составляющей «налички» к переменам, дает надежду на вероятную остановку «зеленого» ралли на следующей неделе, когда в игру вступит «бюджетный период» с ростом интереса к активам в гривне. Это, подчеркнем, нынче будет обострено близким завершением квартала и полугодия.



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