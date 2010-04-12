Додано: П'ят 15 чер, 2018 21:27

Oleg_Sa написав: twin

мне больше по сценарию 2016 или 2017 нравится, 2015 там почти все лето росли... мне больше по сценарию 2016 или 2017 нравится, 2015 там почти все лето росли...

Для того,щоб зрозуміти і приблизно спрогнозувати,що нас чекає в другому півріччі,яке починається вже через два тижні,треба подивитись на статистику першого півріччя і тренди в українській і не тільки українській фінансовій сфері,а також провести певний аналіз минулого року.Отже по порядку...1.Курс.На мою думку,найнижчий як готівковий,так і безготівковий курс вже позаду,тобто почалась повзуча девальвація.Чому я так думаю?Давайте подивимось на міжбанк.Там за останні три тижні ситуація така - два тижні тому надлишків було,якщо не зраджує пам"ять,20 млн.,минулого тижня,якщо незраджує пам"ять - 15 млн.,які НБУ старанно викупав у ЗВР,а от цього тижня ситуація змінилась,в понеділок,прочитавши зелені букви,ми побачимо,що НБУ викупив 20 млн.надлишку,вчора НБУ,вперше за тривалий період,гасив зростання і продав 20 млн.і сьогодні НБУ продав ще 10 млн.Тобто за цей тиждень спостерігається витрачання ЗВР на інтервенції,а не поповнення.Попереду в червні фактори 20 числа і фактор кінця кварталу,тому долар може зупинитись і навіть знову падати.Питання - чи наважиться НБУ на падаючому курсі знову викуповувати надлишки,не дочекавшись курса,за яким купував останніми разами,тобто,26.10-26.20,а вже почне купувати,наприклад,по 26.20-26.30?Поживемо - побачимо.Та й не забудемо,що періодично на міжбанк буде виходити і Нафтогаз.2.ОВДП.Тут за останні місяці спостерігаємо дві тенденції - практично постійне невиконання запланованих обсягів розміщення і зростання ставок.Це не є гарними тенденціями.Про ОВДП інфо буде ще нижче.3.Інфляція.Для того,щоб по року ввійти в однозначну інфляцію,НБУ,скоріш за все,не буде знижувати облікову,та навіть є великі шанси,що буде ще й підвищення.Чим це грозить для економіки - всі ми розуміємо.4.Цього тижня була підняти облікова ставка в США і було оголошено,що можливе ще 2 підняття цього року.Для гривні це не є "гут".5.Депозити.Вперше за останні роки в травні обсяги депозитів не зросли,а знизились на 1%.Куди пішли зняті 5 млрд.грн?В долари?В нерухомість?Чи в ОВДП?Якщо ця тенденція продовжиться,то це не є хорошою новиною для курса і для економіки,адже банки з отриманих депозитів видають кредити.6.Приват вчергове знизив ставки по депозитам.Тепер долар там під 3%,а гривня під 14.5%.З цих відсотків треба ще відрахувати податок.Але цікаве,на мою думку,там інше.Приват вирішив знизити ставки зараз,коли дно по курсу.Різницю між доларовою і гривневою ставкою Приват,державний банк,вирішив тримати у 11.5% (14.5-3=11.5).А тепер трохи математики.Якщо до курса 26.00,який є найнижчим додати 11.5%,то виходить 26,00+11.5%=28.99.Тому як тільки в перші дні січня курс на купівлю перетне 29.00,багато хто почне продавати долари,щоб потім влітку купити по 26.ХХ.Вище я писав,що в одному з пунктів ще буде інфо по ОВДП.Так от,хто не знав,Приват зараз пропонує для вкладників альтернативний депозиту продукт - ОВДП.Переваги ОВДП - вищі ставки,аніж депо,і не обкладаються податком.З мінусів ОВДП тільки один - мінімальна сума 1 млн.грн,або 40 тис.доларів,а отже цей продукт доступний не для всіх.7.Транш.Шанс отримати транш восени збільшились,але інформацію про транш ми отримаємо не скоро.А поки не буде саме новини про транш,це не буде сприятливим фоном для гривні.Для отримання нам потрібно ще три умови.а)треба,щоб МВФ погодився на вже проголосований варіант закону про АКС,а там є питання до одного пункта.В разі непогодження,потрібно буде скликати сесію і скасовувати ту поправку.б)підняття цін на газ - це питання легше,на нього наважаться швидше,аніж на поправку по апеляційну інстанцію в законі про АКСв)провести секвестр бюджету.В разі отримання траншу восени девальвація буде повільніша,а в разі неотримання - курс гривні до кінця року буде знижуватись більшими темпами.8.Війна.Я раніше обіцяв написати це повідомлення після 14 числа,бо мав невеличку надію,що наші ЗСУ підуть у наступ в день відкриття ЧС-18.Але цього не сталось.Тому шанси на загострення ситуації на фронті у другому півріччі я оцінюю як мінімальні.Ані ми не підемо в широкомасштабний наступ,ані російсько-терористичні війська не будуть мати бажання йти в наступ на ЗСУ.Але повзучий наступ ЗСУ буде продовжуватись і далі.Начебто все згадав.Якщо форумчани накидають з десяток плюсів - буду вдячний.