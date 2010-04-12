Oleg_Sa написав:twin мне больше по сценарию 2016 или 2017 нравится, 2015 там почти все лето росли...
Для того,щоб зрозуміти і приблизно спрогнозувати,що нас чекає в другому півріччі,яке починається вже через два тижні,треба подивитись на статистику першого півріччя і тренди в українській і не тільки українській фінансовій сфері,а також провести певний аналіз минулого року.Отже по порядку... 1.Курс.На мою думку,найнижчий як готівковий,так і безготівковий курс вже позаду,тобто почалась повзуча девальвація.Чому я так думаю?Давайте подивимось на міжбанк.Там за останні три тижні ситуація така - два тижні тому надлишків було,якщо не зраджує пам"ять,20 млн.,минулого тижня,якщо незраджує пам"ять - 15 млн.,які НБУ старанно викупав у ЗВР,а от цього тижня ситуація змінилась,в понеділок,прочитавши зелені букви,ми побачимо,що НБУ викупив 20 млн.надлишку,вчора НБУ,вперше за тривалий період,гасив зростання і продав 20 млн.і сьогодні НБУ продав ще 10 млн.Тобто за цей тиждень спостерігається витрачання ЗВР на інтервенції,а не поповнення.Попереду в червні фактори 20 числа і фактор кінця кварталу,тому долар може зупинитись і навіть знову падати.Питання - чи наважиться НБУ на падаючому курсі знову викуповувати надлишки,не дочекавшись курса,за яким купував останніми разами,тобто,26.10-26.20,а вже почне купувати,наприклад,по 26.20-26.30?Поживемо - побачимо.Та й не забудемо,що періодично на міжбанк буде виходити і Нафтогаз. 2.ОВДП.Тут за останні місяці спостерігаємо дві тенденції - практично постійне невиконання запланованих обсягів розміщення і зростання ставок.Це не є гарними тенденціями.Про ОВДП інфо буде ще нижче. 3.Інфляція.Для того,щоб по року ввійти в однозначну інфляцію,НБУ,скоріш за все,не буде знижувати облікову,та навіть є великі шанси,що буде ще й підвищення.Чим це грозить для економіки - всі ми розуміємо. 4.Цього тижня була підняти облікова ставка в США і було оголошено,що можливе ще 2 підняття цього року.Для гривні це не є "гут". 5.Депозити.Вперше за останні роки в травні обсяги депозитів не зросли,а знизились на 1%.Куди пішли зняті 5 млрд.грн?В долари?В нерухомість?Чи в ОВДП?Якщо ця тенденція продовжиться,то це не є хорошою новиною для курса і для економіки,адже банки з отриманих депозитів видають кредити. 6.Приват вчергове знизив ставки по депозитам.Тепер долар там під 3%,а гривня під 14.5%.З цих відсотків треба ще відрахувати податок.Але цікаве,на мою думку,там інше.Приват вирішив знизити ставки зараз,коли дно по курсу.Різницю між доларовою і гривневою ставкою Приват,державний банк,вирішив тримати у 11.5% (14.5-3=11.5).А тепер трохи математики.Якщо до курса 26.00,який є найнижчим додати 11.5%,то виходить 26,00+11.5%=28.99.Тому як тільки в перші дні січня курс на купівлю перетне 29.00,багато хто почне продавати долари,щоб потім влітку купити по 26.ХХ. Вище я писав,що в одному з пунктів ще буде інфо по ОВДП.Так от,хто не знав,Приват зараз пропонує для вкладників альтернативний депозиту продукт - ОВДП.Переваги ОВДП - вищі ставки,аніж депо,і не обкладаються податком.З мінусів ОВДП тільки один - мінімальна сума 1 млн.грн,або 40 тис.доларів,а отже цей продукт доступний не для всіх. https://privatbank.ua/ovdp 7.Транш.Шанс отримати транш восени збільшились,але інформацію про транш ми отримаємо не скоро.А поки не буде саме новини про транш,це не буде сприятливим фоном для гривні.Для отримання нам потрібно ще три умови. а)треба,щоб МВФ погодився на вже проголосований варіант закону про АКС,а там є питання до одного пункта.В разі непогодження,потрібно буде скликати сесію і скасовувати ту поправку. б)підняття цін на газ - це питання легше,на нього наважаться швидше,аніж на поправку по апеляційну інстанцію в законі про АКС в)провести секвестр бюджету. В разі отримання траншу восени девальвація буде повільніша,а в разі неотримання - курс гривні до кінця року буде знижуватись більшими темпами. 8.Війна.Я раніше обіцяв написати це повідомлення після 14 числа,бо мав невеличку надію,що наші ЗСУ підуть у наступ в день відкриття ЧС-18.Але цього не сталось. Тому шанси на загострення ситуації на фронті у другому півріччі я оцінюю як мінімальні.Ані ми не підемо в широкомасштабний наступ,ані російсько-терористичні війська не будуть мати бажання йти в наступ на ЗСУ.Але повзучий наступ ЗСУ буде продовжуватись і далі. Начебто все згадав. Якщо форумчани накидають з десяток плюсів - буду вдячний.
Седня купил немного эвриков...по 30.50. Сезон - раз, второе, думаю, Трампик ,таки , доберется до мечты своих избирателей и, вопреки, пока еще не трампиковскому ФРС шось зробыть для снижения бакса... ( На Нобеля за корею его уже двинули).
tea написав:5.Депозити.Вперше за останні роки в травні обсяги депозитів не зросли,а знизились на 1%.Куди пішли зняті 5 млрд.грн?В долари?В нерухомість?Чи в ОВДП?Якщо ця тенденція продовжиться,то це не є хорошою новиною для курса і для економіки,адже банки з отриманих депозитів видають кредити. 6.Приват вчергове знизив ставки по депозитам.Тепер долар там під 3%,а гривня під 14.5%.З цих відсотків треба ще відрахувати податок.Але цікаве,на мою думку,там інше.Приват вирішив знизити ставки зараз,коли дно по курсу
Банкам і так нікуди дівати "депозитну" гривню, яку принесли люди, тому і знижують ставки. Плюс "відсотки" в сумі коштують досить немало. На кількість виданих кредитів зменшення депозитів навряд вплине. Скоріш навпаки, зниження депоставок повинно знизити кредитні ставки, аби тільки ті кредити хтось брав. А ось на курс - так вплив є. Доречі хтось з нацбанку констатував расинхрон між зміною облікової ставки та депо-ставкок, які змінюються з лагом. Так що навіть, якщо облікова ставка не зміниться, скоріш за все до кінця року депо-ставки виростуть, особливо коли прискориться виніс гривні. А доллярчикові депо-ставки - 3% - це, звичайно, ганьба, така ставка (мінімум 3%) при наших ризиках повинна бути для поточних "приват-вкладів", а тим більше НЕ на річні нерозривні (там хоча б 6%).
tea написав:А тепер трохи математики.Якщо до курса 26.00,який є найнижчим додати 11.5%,то виходить 26,00+11.5%=28.99.Тому як тільки в перші дні січня курс на купівлю перетне 29.00,багато хто почне продавати долари,щоб потім влітку купити по 26.ХХ.
Третій раз поспіль наступного сезону в таку гойдалку (26>-29->26) я б точно не очікував би . Я скоріш повірю в гойдалку (26 -> 27.5 -> 26); або явний заскок за 29 кудись туди - але тут вже здавати по 29 - така собі забава
А так нібито все так. ПС. +1. ПС2. Нащо вам ті плюси.
Востаннє редагувалось Alex2007 в П'ят 15 чер, 2018 22:13, всього редагувалось 1 раз.
tea написав:Якщо форумчани накидають з десяток плюсів - буду вдячний.
....от після цього речення, завагався ставити +, але поставив! (може ще на якусь медаль вистачить )
tea написав:5.Депозити.Вперше за останні роки в травні обсяги депозитів не зросли,а знизились на 1%.Куди пішли зняті 5 млрд.грн?В долари?В нерухомість?Чи в ОВДП?Якщо ця тенденція продовжиться,то це не є хорошою новиною для курса і для економіки,адже банки з отриманих депозитів видають кредити
...продовжиться, якщо банки не підвищать свої депоставки, або хоча б, не зупинять їх від падіння!.... а так, дійсно, люди позабирали кошти, щоб розкидати по Ваших, вищеперечислених варіантах....
Востаннє редагувалось Долярчик в П'ят 15 чер, 2018 22:22, всього редагувалось 1 раз.
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Дякую. По торгівельним війнам ситуація взагалі непередбачувана.Тут є декілька конфліктів,які для України мають як плюси і мінуси. Росія запропонувала Європі побудувати Північний Потік-2,щоб,за її словами,Європа не залежала від України.Наразі тільки одна країна поки що не дала згоди.Звичайно,якщо побудується ПП-2,то цінність нашої газотранспортної системи,м"яко кажучи знизиться.Більш того - ми втрачатимемо з 2020 року значні надходження до бюджету. У відповідь на ПП-2 Трамп пригрозив Європі,що введе санкції проти всіх компаній,які візьмуться будувати ПП-2. Минулого тижня Трамп ввів жорсткі мита,внаслідок чого буде краще американським виробникам,а це їх робочі місця,але дещо страждають частина європейських країн,Китай і деякі країни з американського континенту.В тому числі ці мита вдарять по найбільших союзниках США - Канаді і Великобританії. Китай у відповідь грозиться запровадити свої санкції,про що Ви дали посилання. Крім того,Влад Пономарь пише,що США ставлять зе мету завалити Росію як свого часу завалили СРСР - а саме зниженням цін на нафту.Для цього американці,за даними Блумберга,домовились з деякими країнами,щоб ті збільшили видобуток нафти.Зокрема,саудити підвищили видобуток нафти до 10 млн.барелів на добу. https://www.facebook.com/permalink.php? ... 8155727742
Alex2007 написав:але тут вже здавати по 29 - така собі забава
Цього року пік був - 28.80.Але ще коли курс зростав,починаючи з 28.20 форумчани почали писати,що не витримали нерви і вони почали продавати.Як виявилось потім - правильно зробили.Бо коли курс зростав і долар був бажаним - його купували.А коли курс почав стрімко падати,починаючи з 28.80,гривні вистачило не всім. Мабуть,так само буде і взимку.Як тільки курс перетне 29.00,то з"являться перші повідомлення,що не витримали нерви.До якої позначки виросте курс - невідомо.Може до курса бюджета-18,тобто до 29.30,може до курса,який уряд спрогнозував на кінець року,тобто до 30.00,може й вище.Але нерви в деяких почнуть здавати при курсі 29.00.