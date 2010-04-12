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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 15 чер, 2018 22:45
Долярчик написав: tea написав:
5.Депозити.Вперше за останні роки в травні обсяги депозитів не зросли,а знизились на 1%.Куди пішли зняті 5 млрд.грн?В долари?В нерухомість?Чи в ОВДП?Якщо ця тенденція продовжиться,
то це не є хорошою новиною для курса і для економіки,адже банки з отриманих депозитів видають кредити
...продовжиться, якщо банки не підвищать свої депоставки, або хоча б, не зупинять їх від падіння
!....
Є ж альтернатива депозитам.Не подобаються ставка в 14.5% в гривні і 3.00 у валюті,та ще й податок,купуйте ОВДП,де ставки по гривні 17.ХХ,а по долару - 5.ХХ і без податку.
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 22:47
tea
Добрый вечер.
...сидят евреи
....Фима говорит Симе ,
Боже ,,,!,,,какая ВИ красивая , какая у Вас хрудьььь,и хфигура и ноги .!!!!
Сима спрашивает , Ви что Фима меня трахнуть хотите ?
Фима отвечает
БОЖЕ ,какая УМНАЯ !!!!
...плюсов Вам наставил ...
, жаль шо СОМИК пропал ,он бы Вам плюсов нажарил....
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холява
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 22:56
холява написав:tea
, жаль шо СОМИК пропал ,
Сумуєте?
Насправді,Сом пише розумні речі,тільки в тексті фонить агресія.
Якби ту інформацію Сом писав,ну,наприклад,як Сибарит,то ціни б йому не було.
Вміє ж Сибарит спокійно і виважено писати думки.
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 22:59
холява написав:tea
, жаль шо СОМИК пропал
Ви пару днів тому писали,що можете спокійно за Соміка написати текст.
Хочете підняти форумчанам настрій і назбирати плюсів?
Напишіть замість Соміка повідомлення.
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 23:18
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