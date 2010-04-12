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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 15 чер, 2018 22:45
Долярчик написав: tea написав:
5.Депозити.Вперше за останні роки в травні обсяги депозитів не зросли,а знизились на 1%.Куди пішли зняті 5 млрд.грн?В долари?В нерухомість?Чи в ОВДП?Якщо ця тенденція продовжиться,
то це не є хорошою новиною для курса і для економіки,адже банки з отриманих депозитів видають кредити
...продовжиться, якщо банки не підвищать свої депоставки, або хоча б, не зупинять їх від падіння
!....
Є ж альтернатива депозитам.Не подобаються ставка в 14.5% в гривні і 3.00 у валюті,та ще й податок,купуйте ОВДП,де ставки по гривні 17.ХХ,а по долару - 5.ХХ і без податку.
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tea
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 22:47
tea
Добрый вечер.
...сидят евреи
....Фима говорит Симе ,
Боже ,,,!,,,какая ВИ красивая , какая у Вас хрудьььь,и хфигура и ноги .!!!!
Сима спрашивает , Ви что Фима меня трахнуть хотите ?
Фима отвечает
БОЖЕ ,какая УМНАЯ !!!!
...плюсов Вам наставил ...
, жаль шо СОМИК пропал ,он бы Вам плюсов нажарил....
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холява
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 22:56
холява написав:tea
, жаль шо СОМИК пропал ,
Сумуєте?
Насправді,Сом пише розумні речі,тільки в тексті фонить агресія.
Якби ту інформацію Сом писав,ну,наприклад,як Сибарит,то ціни б йому не було.
Вміє ж Сибарит спокійно і виважено писати думки.
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tea
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 22:59
холява написав:tea
, жаль шо СОМИК пропал
Ви пару днів тому писали,що можете спокійно за Соміка написати текст.
Хочете підняти форумчанам настрій і назбирати плюсів?
Напишіть замість Соміка повідомлення.
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tea
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 23:18
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дарий
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Додано: Суб 16 чер, 2018 06:30
tea написав: Долярчик написав: tea написав:
5.Депозити.Вперше за останні роки в травні обсяги депозитів не зросли,а знизились на 1%.Куди пішли зняті 5 млрд.грн?В долари?В нерухомість?Чи в ОВДП?Якщо ця тенденція продовжиться,
то це не є хорошою новиною для курса і для економіки,адже банки з отриманих депозитів видають кредити
...продовжиться, якщо банки не підвищать свої депоставки, або хоча б, не зупинять їх від падіння
!....
Є ж альтернатива депозитам.Не подобаються ставка в 14.5% в гривні і 3.00 у валюті,та ще й податок,купуйте ОВДП,де ставки по гривні 17.ХХ,а по долару - 5.ХХ і без податку.
Нам с тобой ОВДП не продадут!!!!!!!
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Yuri_61
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Додано: Суб 16 чер, 2018 07:33
tea написав: Alex2007 написав:
але тут вже здавати по 29 - така собі забава
Цього року пік був - 28.80.Але ще коли курс зростав,починаючи з 28.20 форумчани почали писати,що не витримали нерви і вони почали продавати.Як виявилось потім - правильно зробили.Бо коли курс зростав і долар був бажаним - його купували.А коли курс почав стрімко падати,починаючи з 28.80,гривні вистачило не всім.
Мабуть,так само буде і взимку.Як тільки курс перетне 29.00,то з"являться перші повідомлення,що не витримали нерви.До якої позначки виросте курс - невідомо.Може до курса бюджета-18,тобто до 29.30,може до курса,який уряд спрогнозував на кінець року,тобто до 30.00,може й вище.Але нерви в деяких почнуть здавати при курсі 29.00
.
....а може, знову "пересічних" розведуть, як цієї зими, коли більшість чекала 29,хх... 30,ххх,щоб здати і...... недочекалась?!
.... от дійдемо знову під 29 і, трохи там повисівши, підемо в теплі долини....
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Долярчик
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Додано: Суб 16 чер, 2018 07:41
tea написав: Долярчик написав: tea написав:
5.Депозити.Вперше за останні роки в травні обсяги депозитів не зросли,а знизились на 1%.Куди пішли зняті 5 млрд.грн?В долари?В нерухомість?Чи в ОВДП?Якщо ця тенденція продовжиться,
то це не є хорошою новиною для курса і для економіки,адже банки з отриманих депозитів видають кредити
...продовжиться, якщо банки не підвищать свої депоставки, або хоча б, не зупинять їх від падіння
!....
Є ж альтернатива депозитам.Не подобаються ставка в 14.5% в гривні і 3.00 у валюті,та ще й податок,купуйте ОВДП,де ставки по гривні 17.ХХ,а по долару - 5.ХХ і без податку.
... так Ви ж самі і відповіли
tea написав:
.Так от,хто не знав,Приват зараз пропонує для вкладників альтернативний депозиту продукт - ОВДП.Переваги ОВДП - вищі ставки,аніж депо,і не обкладаються податком.З мінусів ОВДП тільки один - мінімальна сума 1 млн.грн,або 40 тис.доларів,а отже цей продукт доступний не для всіх
.
... і ще питаннячко: чи держава - гарантує?(то ж типу держ-банк
)..... бо ФГВО тільки до 200тис.грн.(і то цікаво, чи хоч частина ОВДП підпадає під ФГВО?)
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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