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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5151515251535154

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 786
1. Нет сбережений в валюте
11%
83
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
110
5. более 75%
62%
490
Всього голосів : 786
Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 22:45

  Долярчик написав:
  tea написав:5.Депозити.Вперше за останні роки в травні обсяги депозитів не зросли,а знизились на 1%.Куди пішли зняті 5 млрд.грн?В долари?В нерухомість?Чи в ОВДП?Якщо ця тенденція продовжиться,то це не є хорошою новиною для курса і для економіки,адже банки з отриманих депозитів видають кредити

...продовжиться, якщо банки не підвищать свої депоставки, або хоча б, не зупинять їх від падіння!....

Є ж альтернатива депозитам.Не подобаються ставка в 14.5% в гривні і 3.00 у валюті,та ще й податок,купуйте ОВДП,де ставки по гривні 17.ХХ,а по долару - 5.ХХ і без податку.
tea
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 22:47

tea
Добрый вечер.


...сидят евреи
....Фима говорит Симе ,
Боже ,,,!,,,какая ВИ красивая , какая у Вас хрудьььь,и хфигура и ноги .!!!!

Сима спрашивает , Ви что Фима меня трахнуть хотите ?

Фима отвечает
БОЖЕ ,какая УМНАЯ !!!!

...плюсов Вам наставил ...
, жаль шо СОМИК пропал ,он бы Вам плюсов нажарил....
холява
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 22:56

  холява написав:tea
, жаль шо СОМИК пропал ,

Сумуєте? :mrgreen:
Насправді,Сом пише розумні речі,тільки в тексті фонить агресія.
Якби ту інформацію Сом писав,ну,наприклад,як Сибарит,то ціни б йому не було.
Вміє ж Сибарит спокійно і виважено писати думки. :mrgreen:
tea
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 22:59

  холява написав:tea

, жаль шо СОМИК пропал

Ви пару днів тому писали,що можете спокійно за Соміка написати текст. :mrgreen:
Хочете підняти форумчанам настрій і назбирати плюсів? :wink:
Напишіть замість Соміка повідомлення. :mrgreen: :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 23:02

  somilitark написав:Что опять боковик,ракетчики признавайтесь,не знал что вас похвалю,но оказывается бывает ещё более забористый поток "аналитики" чем у вас :P

Пізнайкові на ніч ось знайшов.Повідомлення за 12 число. :mrgreen:
tea
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 23:18

Re: Валютный рынок в контексте

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дарий
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Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 06:30

  tea написав:
  Долярчик написав:
  tea написав:5.Депозити.Вперше за останні роки в травні обсяги депозитів не зросли,а знизились на 1%.Куди пішли зняті 5 млрд.грн?В долари?В нерухомість?Чи в ОВДП?Якщо ця тенденція продовжиться,то це не є хорошою новиною для курса і для економіки,адже банки з отриманих депозитів видають кредити

...продовжиться, якщо банки не підвищать свої депоставки, або хоча б, не зупинять їх від падіння!....

Є ж альтернатива депозитам.Не подобаються ставка в 14.5% в гривні і 3.00 у валюті,та ще й податок,купуйте ОВДП,де ставки по гривні 17.ХХ,а по долару - 5.ХХ і без податку.



Нам с тобой ОВДП не продадут!!!!!!!
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 07:33

  tea написав:
  Alex2007 написав:але тут вже здавати по 29 - така собі забава :roll:

Цього року пік був - 28.80.Але ще коли курс зростав,починаючи з 28.20 форумчани почали писати,що не витримали нерви і вони почали продавати.Як виявилось потім - правильно зробили.Бо коли курс зростав і долар був бажаним - його купували.А коли курс почав стрімко падати,починаючи з 28.80,гривні вистачило не всім.
Мабуть,так само буде і взимку.Як тільки курс перетне 29.00,то з"являться перші повідомлення,що не витримали нерви.До якої позначки виросте курс - невідомо.Може до курса бюджета-18,тобто до 29.30,може до курса,який уряд спрогнозував на кінець року,тобто до 30.00,може й вище.Але нерви в деяких почнуть здавати при курсі 29.00.

....а може, знову "пересічних" розведуть, як цієї зими, коли більшість чекала 29,хх... 30,ххх,щоб здати і...... недочекалась?! :mrgreen:
.... от дійдемо знову під 29 і, трохи там повисівши, підемо в теплі долини.... :roll:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 07:41

  tea написав:
  Долярчик написав:
  tea написав:5.Депозити.Вперше за останні роки в травні обсяги депозитів не зросли,а знизились на 1%.Куди пішли зняті 5 млрд.грн?В долари?В нерухомість?Чи в ОВДП?Якщо ця тенденція продовжиться,то це не є хорошою новиною для курса і для економіки,адже банки з отриманих депозитів видають кредити

...продовжиться, якщо банки не підвищать свої депоставки, або хоча б, не зупинять їх від падіння!....

Є ж альтернатива депозитам.Не подобаються ставка в 14.5% в гривні і 3.00 у валюті,та ще й податок,купуйте ОВДП,де ставки по гривні 17.ХХ,а по долару - 5.ХХ і без податку.

... так Ви ж самі і відповіли :D
  tea написав:.Так от,хто не знав,Приват зараз пропонує для вкладників альтернативний депозиту продукт - ОВДП.Переваги ОВДП - вищі ставки,аніж депо,і не обкладаються податком.З мінусів ОВДП тільки один - мінімальна сума 1 млн.грн,або 40 тис.доларів,а отже цей продукт доступний не для всіх.

... і ще питаннячко: чи держава - гарантує?(то ж типу держ-банк :mrgreen:)..... бо ФГВО тільки до 200тис.грн.(і то цікаво, чи хоч частина ОВДП підпадає під ФГВО?)
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 08:31

  Долярчик написав:
  tea написав:Є ж альтернатива депозитам.Не подобаються ставка в 14.5% в гривні і 3.00 у валюті,та ще й податок,купуйте ОВДП,де ставки по гривні 17.ХХ,а по долару - 5.ХХ і без податку.

... так Ви ж самі і відповіли :D

Шукайте в тещі під матрасом долари і на двох у вас вистачить на ОВДП. :mrgreen:
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