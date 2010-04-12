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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 16 чер, 2018 09:05
tea Вы опасный человек, знаете у кого что у тещи под матрасом хранится...
Пиво отпускается только членам профсоюза.
Додано: Суб 16 чер, 2018 09:48
Re: Валютный рынок в контексте
"новини з полонини"))
....приїхав знайомий від пшехів з скло-фабрики..... - каже, що платять нашим "початківцям" 10,5злотих/год., а хто вже щось навчився, то 12-14/год(в рідкісних випадках буває більше), - працюють по 10-12год, деколи і 14год,- і можна виходити у вихідні, тоді оплата подвоюється!), а от пшехам платять від 18/год. і більше!(умудряються якось обходити закон про зарплатну "урівняловку")
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Суб 16 чер, 2018 09:53
Это где ж сегодня такая шара на евро? Город укажите.
Или у кого-то с рук взяли? Тогда верю.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Додано: Суб 16 чер, 2018 10:04
Ну, почему ж сразу риторический... На этот вопрос есть вполне реальный ответ.
"Приват"
1)оценил принос депозитов за последние 4 месяца (с февраля по май)
2) понял, что отток перекрывается. А рост депозитов ему не нужен
3) посчитал, что осенью будет отток гривны и приток валютных - потому и снизил по валюте, рассчитывая на то, что осенью нанесут все равно.
Они просто чуть наперед просчитывают, молодцы.
Ну и то, что они стали "госами", им надо в плюс записать. И то, что у них большая половина всех депозитов страны - тоже.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Додано: Суб 16 чер, 2018 11:26
Re: Валютный рынок в контексте
....якщо б Я мав зараз отих 28тис.дол., що минулої осені на депозитах, то Я б точно вклав у нерухомість під здачу в оренду(хоч Я їх теж вклав у нерухомість, але "для себе"!), а не заніс би в банки під їхні СМІШНІ 2-3%(після вирахування податків)...... - а так, вимушений тримати в них "залишки скирди" на депо частково в гривні(під+/-15%), а частково в долярчиках до наступної весни на ремонт....
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Суб 16 чер, 2018 11:55
США дадут кредиты Нафтогазу
США дадут кредиты Нафтогазу
НАК "Нафтогаз Украины" получит кредит на 250 млн долл. от синдиката американских банков во главе с Goldman Sachs под закупку газа на будущий отопительный сезон. Гарантом по данному займу выступила корпорация зарубежных частных инвестиций США OPIC.
Ее совет директоров 14 июня одобрил страхование кредитов на 250 млн долл. для Нафтогаза. При этом ранее OPIC сообщал, что кредитный лимит по данной сделке составит 270 млн долл.
Несмотря на повышение в 6 раз цены газа для населения с 2014 г., Нафтогаз почему-то не в состоянии профинансировать закачку ресурса в подземные хранилища за счет собственных средств.
В предыдущие годы ее финансировал российский госконцерн Газпром за счет авансовых платежей Нафтогазу за транзит газа в ЕС, с 2014 г. финансирование шло за счет западных кредиторов – в основном на кредиты Европейского банка реконструкции и развития
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
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