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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5152515351545155

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 786
1. Нет сбережений в валюте
11%
83
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
110
5. более 75%
62%
490
Всього голосів : 786
Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 11:55

США дадут кредиты Нафтогазу

  tea написав:на міжбанк буде виходити і Нафтогаз.

США дадут кредиты Нафтогазу
НАК "Нафтогаз Украины" получит кредит на 250 млн долл. от синдиката американских банков во главе с Goldman Sachs под закупку газа на будущий отопительный сезон. Гарантом по данному займу выступила корпорация зарубежных частных инвестиций США OPIC.
Ее совет директоров 14 июня одобрил страхование кредитов на 250 млн долл. для Нафтогаза. При этом ранее OPIC сообщал, что кредитный лимит по данной сделке составит 270 млн долл.
Несмотря на повышение в 6 раз цены газа для населения с 2014 г., Нафтогаз почему-то не в состоянии профинансировать закачку ресурса в подземные хранилища за счет собственных средств.
В предыдущие годы ее финансировал российский госконцерн Газпром за счет авансовых платежей Нафтогазу за транзит газа в ЕС, с 2014 г. финансирование шло за счет западных кредиторов – в основном на кредиты Европейского банка реконструкции и развития
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 13:07

  tea написав:.Так от,хто не знав,Приват зараз пропонує для вкладників альтернативний депозиту продукт - ОВДП.Переваги ОВДП - вищі ставки,аніж депо,і не обкладаються податком.З мінусів ОВДП тільки один - мінімальна сума 1 млн.грн,або 40 тис.доларів,а отже цей продукт доступний не для всіх.


это частный момент привата , обычно лимиты (мин. сумма) гораздо меньше. Вопрос здесь скорее в гарантиях. Если в случае с депозитами есть годами проверенный фонд гарантирования, то с ОВДП "все сложно". Найти финустанову с более низким порогом вхождения в ОВДП можно, остается основной вопрос - гарантий. Что и как гарантирует вклады в ОВДП ?
Surfer
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 13:57

  Surfer написав:
  tea написав:.Так от,хто не знав,Приват зараз пропонує для вкладників альтернативний депозиту продукт - ОВДП.Переваги ОВДП - вищі ставки,аніж депо,і не обкладаються податком.З мінусів ОВДП тільки один - мінімальна сума 1 млн.грн,або 40 тис.доларів,а отже цей продукт доступний не для всіх.


это частный момент привата , обычно лимиты (мин. сумма) гораздо меньше. Вопрос здесь скорее в гарантиях. Если в случае с депозитами есть годами проверенный фонд гарантирования, то с ОВДП "все сложно". Найти финустанову с более низким порогом вхождения в ОВДП можно, остается основной вопрос - гарантий. Что и как гарантирует вклады в ОВДП ?


Откуда ФГВ берет деньги на выплаты?..
ОВГЗ гарантируются государством.
sryvkin
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