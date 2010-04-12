Додано: Суб 16 чер, 2018 14:56

Василь-Рівне написав: Несмотря на повышение в 6 раз цены газа для населения с 2014 г., Нафтогаз почему-то не в состоянии профинансировать закачку ресурса в подземные хранилища за счет собственных средств. Несмотря на повышение в 6 раз цены газа для населения с 2014 г., Нафтогаз почему-то не в состоянии профинансировать закачку ресурса в подземные хранилища за счет собственных средств.

так это элементарно как два пальца об асфальт.подорожало в 6 раз в гривне. при том что курс поднялся в 3,5 раза.т.е. в баксах цена поднялась в 1,7 раз выходит.до 2014 года население платило 90 баксов за тысячу кубов газа.а покупали по чем у раши? а еще же доставка, хранение и прочая лабуда.т.е. реально население платило не больше чем 1/5 от затрат для того что бы горелка в доме работала.так что сопоставив то что раньше оплачивали только 20% от затрат и газ для населения даже в два раза не подняли (в баксах) то само собой будет еще подорожание и что Нафтогаз не в состоянии закупать за свои средства.А если вспомнить сколько Киев должен Нафтогазу за газ то вопрос только один - где они взяли деньги на премию Коболеву и Ко.