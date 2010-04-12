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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5153515451555156>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 786
1. Нет сбережений в валюте
11%
83
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
110
5. более 75%
62%
490
Всього голосів : 786
Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 11:55

США дадут кредиты Нафтогазу

  tea написав:на міжбанк буде виходити і Нафтогаз.

США дадут кредиты Нафтогазу
НАК "Нафтогаз Украины" получит кредит на 250 млн долл. от синдиката американских банков во главе с Goldman Sachs под закупку газа на будущий отопительный сезон. Гарантом по данному займу выступила корпорация зарубежных частных инвестиций США OPIC.
Ее совет директоров 14 июня одобрил страхование кредитов на 250 млн долл. для Нафтогаза. При этом ранее OPIC сообщал, что кредитный лимит по данной сделке составит 270 млн долл.
Несмотря на повышение в 6 раз цены газа для населения с 2014 г., Нафтогаз почему-то не в состоянии профинансировать закачку ресурса в подземные хранилища за счет собственных средств.
В предыдущие годы ее финансировал российский госконцерн Газпром за счет авансовых платежей Нафтогазу за транзит газа в ЕС, с 2014 г. финансирование шло за счет западных кредиторов – в основном на кредиты Европейского банка реконструкции и развития
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 13:07

  tea написав:.Так от,хто не знав,Приват зараз пропонує для вкладників альтернативний депозиту продукт - ОВДП.Переваги ОВДП - вищі ставки,аніж депо,і не обкладаються податком.З мінусів ОВДП тільки один - мінімальна сума 1 млн.грн,або 40 тис.доларів,а отже цей продукт доступний не для всіх.


это частный момент привата , обычно лимиты (мин. сумма) гораздо меньше. Вопрос здесь скорее в гарантиях. Если в случае с депозитами есть годами проверенный фонд гарантирования, то с ОВДП "все сложно". Найти финустанову с более низким порогом вхождения в ОВДП можно, остается основной вопрос - гарантий. Что и как гарантирует вклады в ОВДП ?
Surfer
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 13:57

  Surfer написав:
  tea написав:.Так от,хто не знав,Приват зараз пропонує для вкладників альтернативний депозиту продукт - ОВДП.Переваги ОВДП - вищі ставки,аніж депо,і не обкладаються податком.З мінусів ОВДП тільки один - мінімальна сума 1 млн.грн,або 40 тис.доларів,а отже цей продукт доступний не для всіх.


это частный момент привата , обычно лимиты (мин. сумма) гораздо меньше. Вопрос здесь скорее в гарантиях. Если в случае с депозитами есть годами проверенный фонд гарантирования, то с ОВДП "все сложно". Найти финустанову с более низким порогом вхождения в ОВДП можно, остается основной вопрос - гарантий. Что и как гарантирует вклады в ОВДП ?


Откуда ФГВ берет деньги на выплаты?..
ОВГЗ гарантируются государством.
sryvkin
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Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 14:56

  Василь-Рівне написав: Несмотря на повышение в 6 раз цены газа для населения с 2014 г., Нафтогаз почему-то не в состоянии профинансировать закачку ресурса в подземные хранилища за счет собственных средств.

так это элементарно как два пальца об асфальт.
подорожало в 6 раз в гривне. при том что курс поднялся в 3,5 раза.
т.е. в баксах цена поднялась в 1,7 раз выходит.
до 2014 года население платило 90 баксов за тысячу кубов газа.
а покупали по чем у раши? а еще же доставка, хранение и прочая лабуда.
т.е. реально население платило не больше чем 1/5 от затрат для того что бы горелка в доме работала.
так что сопоставив то что раньше оплачивали только 20% от затрат и газ для населения даже в два раза не подняли (в баксах) то само собой будет еще подорожание и что Нафтогаз не в состоянии закупать за свои средства.
А если вспомнить сколько Киев должен Нафтогазу за газ то вопрос только один - где они взяли деньги на премию Коболеву и Ко.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 15:05

Re: Валютный рынок в контексте

#піжжити_по_новому лепшая леркина подруга снова на коне. ха ха , вот вам и рехформы

Рожкова назначена на должность первого замглавы НБУ (обновлено)
Ее прежнюю должность получил зампред правления ВТБ Банка Сергей Холод.

Председатель Национального банка Яков Смолий подал представление в Совет НБУ на заполнение вакантных должностей в правлении НБУ, предложив назначить Катерину Рожкову первым заместителем главы НБУ, а Сергея Холода - заместителем главы НБУ.

"Председатель НБУ Яков Смолий в соответствии с процедурами сделал соответствующее представление в Совет НБУ кандидатуры Катерины Рожковой на назначение на должность первого заместителя председателя и Сергея Холода - на должность заместителя председателя НБУ", - цитирует FinClub заявление пресс-службы НБУ.

Председатель Национального банка выразил надежду, что Совет НБУ поддержит предложенные им кандидатуры, и вскоре правление заработает в полном составе.

Обновление. Совет Национального банка Украины на внеочередном заседании в пятницу, 15 июня, согласился с выбором Смолия.

"Совет Национального банка Украины по предложению председателя Национального банка Украины Якова Смолия, руководствуясь ст. 9 закона «О Национальном банке Украины», утвердил на внеочередном заседании Совета первым заместителем председателя НБУ Катерину Рожкову и заместителем председателя Сергея Холода", - сообщил в фейсбуке глава Совета НБУ Богдан Данилишин.

Нынешний зампред правления ВТБ Банка Сергей Холод победил в конкурсе НБУ на должность заместителя главы НБУ, отвечающего за деятельность блока "Платежные системы и денежное обращение". Этот блок раньше курировал Яков Смолий, будучи первым зампредом НБУ.

Катерина Рожкова занимала должность заместителя главы НБУ с января 2016 года.

В ноябре 2017 года в СМИ были выложены телефонные разговоры Рожковой с менеджментом и акционерами Платинум Банка, в котором она работала до НБУ председателем правления. В конце октября сотрудники Национальной полиции провели обыск в доме Рожковой и изъяли у нее мобильный телефон. Расследование касалось банкротства банка "Михайловский".

В феврале 2018 года НАБУ возбудило дело по "пленкам Рожковой".

https://lb.ua/economics/2018/06/15/4004 ... hnost.html
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Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 18:10

борода вчерашня,давай по-новее))
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Хутін Пуй
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Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 18:58

  Василь-Рівне написав:
  tea написав:на міжбанк буде виходити і Нафтогаз.

США дадут кредиты Нафтогазу
НАК "Нафтогаз Украины" получит кредит на 250 млн долл.

Давайте порахуємо.Україна споживає приблизно 40 млрд.кубів газу,з яких приблизно 20 млрд.кубів - газ власного видобутку.Значить "Нафтогазу" за кордоном потрібно купити приблизно 20 млрд.кубів.
250 млн.доларів кредиту навіть не вистачить на 1 млрд.кубів.Виходить,що решту 19 млрд.кубів "Нафтогаз" купує за свої гроші,виходячи за доларами на міжбанк.
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Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 19:03

  mephala написав: то само собой будет еще подорожание и что Нафтогаз не в состоянии закупать за свои средства.
.

Уряд Гройсмана разом з президентом потрапляє в своєрідну пастку.Умовами останнього траншу є в тому числі підняття ціни на газ.Тобто Гройсман погоджується підняти ціну,МВФ перераховує останній транш і програма стенд-бай закінчується.
А тепер подивіться на риторику основних рейтингових кандидатів,окрім Порошенка.І Гриценко і Юля обіцяють знизити ціну на газ для населення.І їм після обрання нічого не заважатиме це зробити,адже програма стенд-бай закінчилась і більше немає залежності від МВФ,а зобов"язання підняти ціну брав на себе уряд папєрєдніків.
tea
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 19:11

  Surfer написав: Что и как гарантирует вклады в ОВДП ?

ОВДП гарантує держава.Зверніть увагу - там є 3,6, і 12 місячні папери практично по однаковій ставці.
Тому можете почати з 3-місячних паперів.А тоді,коли сподобається,будете набирати паперів в різних валютах і на різні терміни.
Колись "ж.о.п.а_в_роліках" тут виводила формули - як правильно,в яких валютах,на які терміни і в яких пропорціях слід розміщувати власні кошти.Тільки тоді мова йшла про депо,а зараз про більш прибуткові ОВДП.
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Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 19:21

tea

Ви випробовували цю схему, маєте практичний досвід ?
Рубанок
 
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