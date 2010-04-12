Я ні.Але якщо Вас цікавить це питання - давайте звернемось до форумчан,можливо хтось мав з цим справу.Допоможіть Рубанку порадою.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 16 чер, 2018 19:23
Додано: Суб 16 чер, 2018 19:25
Re: Валютный рынок в контексте
Я понимаю, что доллары США это СКВ. Но до чего же стрёмные эти новые фиолетовые 100 долларовые купюры. Полоски на них не проклеены к основанию (фиолетовой 3 Д ленты). Они только плотно прилегают к основе и при изгибании купюры (даже небольшом) со временем отслаиваются почти совсем. От этого если посмотреть под малым углом на купюру сбоку, то видно щель по краям полос от неплотного их прилегания к ооснове. Вон, чел, под ником долярчик под полосками гвозди продевал, выкладывал на форуме фото.
А серые 100 долларовые купюры тоже стрёмно покупать. М.б. через несколько лет их у нас не будут принимать. Пишут, что в Европе, даже Латвии их в банкаовских учреждениях не принимают.
Евро не предлагайте оно стрёмное вдвойне, так как его курс прыгает как ошпареный.
Отваливать 2,6 тыс. грн (это ж сколько бумаги) за 1 кусочек небольшого размера бумаги с ленточками не закреплёнными по уму к основе - это стрёмно.
А как форумчане относятся к такой стремоте? Или это спецом так задуман дизайн банкнот, чтоб не смогли подделать?
Ведь обратите внимание, что водяной знак Франклина отличается на банкнотах разных серий. И он какой-то карикатурный портрет (имею ввиду водяной знак).
Портрет Леси Украинки на водяном знаке 200 грн. - произведение искусства, но сколько надо отвалить таких портретов за 1 портрет Франклина.
И пусть мои размышления полусерьёзные, но тем не менее...
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 16 чер, 2018 19:51, всього редагувалось 5 разів.
Додано: Суб 16 чер, 2018 19:34
Re: Валютный рынок в контексте
Интересно, кого тролль подипёт...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Суб 16 чер, 2018 19:37
tea
Я то трохі начитався інформації як воно робиться, але цікаво чи практично хтось з місцевих цим займався і які є підводні камені.
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