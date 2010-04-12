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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5154515551565157>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 786
1. Нет сбережений в валюте
11%
83
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
110
5. более 75%
62%
490
Всього голосів : 786
Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 19:23

  Рубанок написав:tea

Ви випробовували цю схему, маєте практичний досвід ?

Я ні.Але якщо Вас цікавить це питання - давайте звернемось до форумчан,можливо хтось мав з цим справу.Допоможіть Рубанку порадою.
tea
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 19:25

Re: Валютный рынок в контексте

Я понимаю, что доллары США это СКВ. Но до чего же стрёмные эти новые фиолетовые 100 долларовые купюры. Полоски на них не проклеены к основанию (фиолетовой 3 Д ленты). Они только плотно прилегают к основе и при изгибании купюры (даже небольшом) со временем отслаиваются почти совсем. От этого если посмотреть под малым углом на купюру сбоку, то видно щель по краям полос от неплотного их прилегания к ооснове. Вон, чел, под ником долярчик под полосками гвозди продевал, выкладывал на форуме фото.
А серые 100 долларовые купюры тоже стрёмно покупать. М.б. через несколько лет их у нас не будут принимать. Пишут, что в Европе, даже Латвии их в банкаовских учреждениях не принимают.
Евро не предлагайте оно стрёмное вдвойне, так как его курс прыгает как ошпареный.
Отваливать 2,6 тыс. грн (это ж сколько бумаги) за 1 кусочек небольшого размера бумаги с ленточками не закреплёнными по уму к основе - это стрёмно.

А как форумчане относятся к такой стремоте? Или это спецом так задуман дизайн банкнот, чтоб не смогли подделать?

Ведь обратите внимание, что водяной знак Франклина отличается на банкнотах разных серий. И он какой-то карикатурный портрет (имею ввиду водяной знак).
Портрет Леси Украинки на водяном знаке 200 грн. - произведение искусства, но сколько надо отвалить таких портретов за 1 водяной портрет Франклина, выполненный не на художественном уровне.

И пусть мои размышления полусерьёзные, но тем не менее...
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 16 чер, 2018 19:54, всього редагувалось 6 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 19:34

Re: Валютный рынок в контексте

:mrgreen:
Востаннє редагувалось Vitl в Суб 16 чер, 2018 21:25, всього редагувалось 1 раз.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 19:34

tea

Ну, тоді не тільки Рубанку, а й Чаю допоможіть :)
Рубанок
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 19:37

tea

Я то трохі начитався інформації як воно робиться, але цікаво чи практично хтось з місцевих цим займався і які є підводні камені.
Рубанок
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 19:59

  Рубанок написав:tea

Я то трохі начитався інформації як воно робиться, але цікаво чи практично хтось з місцевих цим займався і які є підводні камені.

А які можуть бути підводні камені,якщо цим займається державний "Приватбанк"
tea
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 20:13

  tea написав:
  Alex2007 написав:але тут вже здавати по 29 - така собі забава :roll:

Цього року пік був - 28.80.Але ще коли курс зростав,починаючи з 28.20 форумчани почали писати,що не витримали нерви і вони почали продавати.Як виявилось потім - правильно зробили.Бо коли курс зростав і долар був бажаним - його купували.А коли курс почав стрімко падати,починаючи з 28.80,гривні вистачило не всім.
Мабуть,так само буде і взимку.Як тільки курс перетне 29.00,то з"являться перші повідомлення,що не витримали нерви.До якої позначки виросте курс - невідомо.Може до курса бюджета-18,тобто до 29.30,може до курса,який уряд спрогнозував на кінець року,тобто до 30.00,може й вище.Але нерви в деяких почнуть здавати при курсі 29.00.



Главное в катании на этих качелях не забыть, что когда-то курс стоял на 8 как у двадцатилетнего юнца, и когда начал расти то откаты были лишь временным явлением.

Когда-то и 32 может стать новым дном, а сдавшие со сдавшими нервами па29 пойдут подсчитывать потери.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
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Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 20:35

  tea написав:А тепер подивіться на риторику основних рейтингових кандидатів,окрім Порошенка.І Гриценко і Юля обіцяють знизити ціну на газ для населення.І їм після обрання нічого не заважатиме це зробити,адже програма стенд-бай закінчилась і більше немає залежності від МВФ,а зобов"язання підняти ціну брав на себе уряд папєрєдніків.

я же вроде написал понятно. до 2014 года население оплачивало не более 20% от реальной стоимости газа. а при желании можно и вообще бесплатно раздавать. разным популистам по типу юли и прочих это как два пальца об асфальт.
желание халявы неистребимо.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 20:42

  mephala написав:до 2014 года население оплачивало не более 20% от реальной стоимости газа

Расскажите нам о "реальной стоимости украинского газа" для украинцев
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Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 21:06

Re: Валютный рынок в контексте

....та що ви всі тут про газ доказуєте, як давно вже все розтлумачено!- навіть, по таблицях! :mrgreen:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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