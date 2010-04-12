Я ні.Але якщо Вас цікавить це питання - давайте звернемось до форумчан,можливо хтось мав з цим справу.Допоможіть Рубанку порадою.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 16 чер, 2018 19:23
Додано: Суб 16 чер, 2018 19:25
Re: Валютный рынок в контексте
Я понимаю, что доллары США это СКВ. Но до чего же стрёмные эти новые фиолетовые 100 долларовые купюры. Полоски на них не проклеены к основанию (фиолетовой 3 Д ленты). Они только плотно прилегают к основе и при изгибании купюры (даже небольшом) со временем отслаиваются почти совсем. От этого если посмотреть под малым углом на купюру сбоку, то видно щель по краям полос от неплотного их прилегания к ооснове. Вон, чел, под ником долярчик под полосками гвозди продевал, выкладывал на форуме фото.
А серые 100 долларовые купюры тоже стрёмно покупать. М.б. через несколько лет их у нас не будут принимать. Пишут, что в Европе, даже Латвии их в банкаовских учреждениях не принимают.
Евро не предлагайте оно стрёмное вдвойне, так как его курс прыгает как ошпареный.
Отваливать 2,6 тыс. грн (это ж сколько бумаги) за 1 кусочек небольшого размера бумаги с ленточками не закреплёнными по уму к основе - это стрёмно.
А как форумчане относятся к такой стремоте? Или это спецом так задуман дизайн банкнот, чтоб не смогли подделать?
Ведь обратите внимание, что водяной знак Франклина отличается на банкнотах разных серий. И он какой-то карикатурный портрет (имею ввиду водяной знак).
Портрет Леси Украинки на водяном знаке 200 грн. - произведение искусства, но сколько надо отвалить таких портретов за 1 водяной портрет Франклина, выполненный не на художественном уровне.
И пусть мои размышления полусерьёзные, но тем не менее...
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 16 чер, 2018 19:54, всього редагувалось 6 разів.
Додано: Суб 16 чер, 2018 19:34
Re: Валютный рынок в контексте
Востаннє редагувалось Vitl в Суб 16 чер, 2018 21:25, всього редагувалось 1 раз.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Суб 16 чер, 2018 19:37
tea
Я то трохі начитався інформації як воно робиться, але цікаво чи практично хтось з місцевих цим займався і які є підводні камені.
Додано: Суб 16 чер, 2018 19:59
Додано: Суб 16 чер, 2018 20:13
Главное в катании на этих качелях не забыть, что когда-то курс стоял на 8 как у двадцатилетнего юнца, и когда начал расти то откаты были лишь временным явлением.
Когда-то и 32 может стать новым дном, а сдавшие со сдавшими нервами па29 пойдут подсчитывать потери.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Додано: Суб 16 чер, 2018 20:35
я же вроде написал понятно. до 2014 года население оплачивало не более 20% от реальной стоимости газа. а при желании можно и вообще бесплатно раздавать. разным популистам по типу юли и прочих это как два пальца об асфальт.
желание халявы неистребимо.
Додано: Суб 16 чер, 2018 20:42
Додано: Суб 16 чер, 2018 21:06
Re: Валютный рынок в контексте
....та що ви всі тут про газ доказуєте, як давно вже все розтлумачено!- навіть, по таблицях!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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