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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5154515551565157

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 786
1. Нет сбережений в валюте
11%
83
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
110
5. более 75%
62%
490
Всього голосів : 786
Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 21:28

Re: Валютный рынок в контексте

  mephala написав:я же вроде написал понятно. до 2014 года население оплачивало не более 20% от реальной стоимости газа.


ну да , конечно. всегда дергали морковку перед носом в виде 60%, 80% что мол чуть чуть осталось до 100% оплаты. постоянно об этом только разговоры и были. всегда был свет в конце тоннеля, только тоннель , с.ка никак не кончается.

Да и сейчас вопрос оплаты по цене европейского импорта при отечественной добыче покрывающей бытовой сектор, вызывает большие сомнения - особенно при уровне зарплат и миллионных премиях выписываемых самим себе паханами нафтогаза из кстати неполученных денег.
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Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 21:30

  tea написав:
  Surfer написав: Что и как гарантирует вклады в ОВДП ?

ОВДП гарантує держава.Зверніть увагу - там є 3,6, і 12 місячні папери практично по однаковій ставці.
Тому можете почати з 3-місячних паперів.А тоді,коли сподобається,будете набирати паперів в різних валютах і на різні терміни.
Колись "ж.о.п.а_в_роліках" тут виводила формули - як правильно,в яких валютах,на які терміни і в яких пропорціях слід розміщувати власні кошти.Тільки тоді мова йшла про депо,а зараз про більш прибуткові ОВДП.


спасибо , ОВДП это не пополняемые вещи - то есть есть сертификат на указанную суму и все ?
И через кого по ним лучше всего работать - у кого минимальные комиссии и т.д., может в курсе ?

хотя давно ж уже все известно про азартные игры с государством.
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Повідомлень: 1118
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  #<1 ... 5154515551565157
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