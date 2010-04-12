|
|
|
Валютный рынок в контексте
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 16 чер, 2018 21:28
mephala написав:
я же вроде написал понятно. до 2014 года население оплачивало не более 20% от реальной стоимости газа.
ну да , конечно. всегда дергали морковку перед носом в виде 60%, 80% что мол чуть чуть осталось до 100% оплаты. постоянно об этом только разговоры и были. всегда был свет в конце тоннеля, только тоннель , с.ка никак не кончается.
Да и сейчас вопрос оплаты по цене европейского импорта при отечественной добыче покрывающей бытовой сектор, вызывает большие сомнения - особенно при уровне зарплат и миллионных премиях выписываемых самим себе паханами нафтогаза из кстати неполученных денег.
-
Surfer
-
-
- Повідомлень: 1118
- З нами з: 14.11.13
- Подякував: 61 раз.
- Подякували: 306 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 16 чер, 2018 21:30
tea написав: Surfer написав:
Что и как гарантирует вклады в ОВДП ?
ОВДП гарантує держава.Зверніть увагу - там є 3,6, і 12 місячні папери практично по однаковій ставці.
Тому можете почати з 3-місячних паперів.А тоді,коли сподобається,будете набирати паперів в різних валютах і на різні терміни.
Колись "ж.о.п.а_в_роліках" тут виводила формули - як правильно,в яких валютах,на які терміни і в яких пропорціях слід розміщувати власні кошти.Тільки тоді мова йшла про депо,а зараз про більш прибуткові ОВДП.
спасибо , ОВДП это не пополняемые вещи - то есть есть сертификат на указанную суму и все ?
И через кого по ним лучше всего работать - у кого минимальные комиссии и т.д., может в курсе ?
хотя давно ж уже все известно про азартные игры с государством.
-
Surfer
-
-
- Повідомлень: 1118
- З нами з: 14.11.13
- Подякував: 61 раз.
- Подякували: 306 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|12343
|1352780
|
|
|6279
|1328611
|
П'ят 15 чер, 2018 09:48
ЛОБ
|
|159
|240786
|
|