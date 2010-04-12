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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 5154515551565157 Какой процент сбережений вы держите в валюте? Валютный рынок в контексте 4.1 5 786 1. Нет сбережений в валюте 11% 83 2. до 20% 6% 45 3. от 20% до 50% 7% 58 4. от 50% до 75% 14% 110 5. более 75% 62% 490 Всього голосів : 786 Додано: Суб 16 чер, 2018 21:28 Re: Валютный рынок в контексте mephala написав: я же вроде написал понятно. до 2014 года население оплачивало не более 20% от реальной стоимости газа. я же вроде написал понятно. до 2014 года население оплачивало не более 20% от реальной стоимости газа.



ну да , конечно. всегда дергали морковку перед носом в виде 60%, 80% что мол чуть чуть осталось до 100% оплаты. постоянно об этом только разговоры и были. всегда был свет в конце тоннеля, только тоннель , с.ка никак не кончается.



Да и сейчас вопрос оплаты по цене европейского импорта при отечественной добыче покрывающей бытовой сектор, вызывает большие сомнения - особенно при уровне зарплат и миллионных премиях выписываемых самим себе паханами нафтогаза из кстати неполученных денег. ну да , конечно. всегда дергали морковку перед носом в виде 60%, 80% что мол чуть чуть осталось до 100% оплаты. постоянно об этом только разговоры и были. всегда был свет в конце тоннеля, только тоннель , с.ка никак не кончается.Да и сейчас вопрос оплаты по цене европейского импорта при отечественной добыче покрывающей бытовой сектор, вызывает большие сомнения - особенно при уровне зарплат и миллионных премиях выписываемых самим себе паханами нафтогаза из кстати неполученных денег. Surfer Повідомлень: 1119 З нами з: 14.11.13 Подякував: 61 раз. Подякували: 307 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 чер, 2018 21:30 tea написав: Surfer написав: Что и как гарантирует вклады в ОВДП ? Что и как гарантирует вклады в ОВДП ?

ОВДП гарантує держава.Зверніть увагу - там є 3,6, і 12 місячні папери практично по однаковій ставці.

Тому можете почати з 3-місячних паперів.А тоді,коли сподобається,будете набирати паперів в різних валютах і на різні терміни.

Колись "ж.о.п.а_в_роліках" тут виводила формули - як правильно,в яких валютах,на які терміни і в яких пропорціях слід розміщувати власні кошти.Тільки тоді мова йшла про депо,а зараз про більш прибуткові ОВДП. ОВДП гарантує держава.Зверніть увагу - там є 3,6, і 12 місячні папери практично по однаковій ставці.Тому можете почати з 3-місячних паперів.А тоді,коли сподобається,будете набирати паперів в різних валютах і на різні терміни.Колись "ж.о.п.а_в_роліках" тут виводила формули - як правильно,в яких валютах,на які терміни і в яких пропорціях слід розміщувати власні кошти.Тільки тоді мова йшла про депо,а зараз про більш прибуткові ОВДП.



спасибо , ОВДП это не пополняемые вещи - то есть есть сертификат на указанную суму и все ?

И через кого по ним лучше всего работать - у кого минимальные комиссии и т.д., может в курсе ?



хотя давно ж уже все известно про азартные игры с государством. спасибо , ОВДП это не пополняемые вещи - то есть есть сертификат на указанную суму и все ?И через кого по ним лучше всего работать - у кого минимальные комиссии и т.д., может в курсе ?хотя давно ж уже все известно про азартные игры с государством. Surfer Повідомлень: 1119 З нами з: 14.11.13 Подякував: 61 раз. Подякували: 307 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 чер, 2018 22:17 tea написав: Surfer написав: Что и как гарантирует вклады в ОВДП ? Что и как гарантирует вклады в ОВДП ?

ОВДП гарантує держава.Зверніть увагу - там є 3,6, і 12 місячні папери практично по однаковій ставці.

Тому можете почати з 3-місячних паперів.А тоді,коли сподобається,будете набирати паперів в різних валютах і на різні терміни.

Колись "ж.о.п.а_в_роліках" тут виводила формули - як правильно,в яких валютах,на які терміни і в яких пропорціях слід розміщувати власні кошти.Тільки тоді мова йшла про депо,а зараз про більш прибуткові ОВДП. ОВДП гарантує держава.Зверніть увагу - там є 3,6, і 12 місячні папери практично по однаковій ставці.Тому можете почати з 3-місячних паперів.А тоді,коли сподобається,будете набирати паперів в різних валютах і на різні терміни.Колись "ж.о.п.а_в_роліках" тут виводила формули - як правильно,в яких валютах,на які терміни і в яких пропорціях слід розміщувати власні кошти.Тільки тоді мова йшла про депо,а зараз про більш прибуткові ОВДП.



ОВДП отличаются от депозитов по затратам на их приобретение. В связи с этим необходимо подсчитать своеобразную точку безубыточности - т.е. минимальную сумму покупку ОВДП, при которой доходность от операции будет не меньше, чем доходность от депозита с максимально высокой актуальной ставкой на рынке на ту же сумму.



Допустим, депозит уже можно сейчас разместить под 16,5% годовых. С учетом налогообложения процентного дохода от депозитов в размере 19,5% (18+1,5) получаем чистый процентный доход от такого депозита в размере 16,5% * 0,805 = 13,2825% годовых. Ограничений на минимальную сумму депозита здесь фактически нет (от 500 грн)



Теперь рассмотрим затраты по приобретению ОВДП на первичном рынке (непосредственно в НБУ), так как именно там доходность по ОВДП будет максимальной возможной из-за отсутствия посредников, которые обязательно будут при покупке этих же ОВДП, но уже на биржах у банков.

1. Открытие счета в ценных бумагах в депозитарном учреждении - до 1000 грн.

2. Зачисление приобретенных ОВДП на этот счет в депозитарном учреждении - до 5000 грн.

3. Брокеры берут комиссию - 0,01-0,1% от общей суммы приобретения ОВДП. В государственных банках брокеры берут 0,01%, а в других банках 0,1%.

4. Открытие счета в расчетном центре бывает необходимо, если депозитарное учреждение и банк, приобретающий для вас ОВДП, разные - 300 грн.

5. Перечисление банком приобретенных для вас ОВДП на Ваш счет в ценных бумагах в депозитарном учреждении - 0,01 грн за одну ОВДП или 0,00001% от общей суммы приобретения ОВДП.



Получаем 1000+5000+300=6300 грн - своеобразная плата только за вход на рынок ОВДП. Плюс сопровождающие разовые платежи в размере 0,01+0,00001%=0,01001% от общей суммы приобретения ОВДП.



Учетная ставка НБУ сейчас 17% годовых. ОВДП вполне реально можно приобрести сегодня с процентной доходностью 17,3% годовых. Не забываем, что процентный доход от ОВДП не облагается налогами в Украине, кроме военного сбора 1,5%.



Возьмем за Х - точка безубыточности для инвестиций в ОВДП на срок один год. Строим уравнение:

Х * 0,132825 = Х * 0,173 * 0,805 - Х * 0,0001001 - 6300;

преобразовываем и получаем:

Х * 0,03748 - 6300 = 0;

получаем: Х = 168 090,10 грн

Эта точка безубыточности показывает нам минимальный размер суммы покупки ОВДП на сегодня, при которой эта покупка ОВДП принесет нам процентную доходность не меньше, чем обычный депозит за год на ту же сумму. ОВДП отличаются от депозитов по затратам на их приобретение. В связи с этим необходимо подсчитать своеобразную точку безубыточности - т.е. минимальную сумму покупку ОВДП, при которой доходность от операции будет не меньше, чем доходность от депозита с максимально высокой актуальной ставкой на рынке на ту же сумму.Допустим, депозит уже можно сейчас разместить под 16,5% годовых. С учетом налогообложения процентного дохода от депозитов в размере 19,5% (18+1,5) получаем чистый процентный доход от такого депозита в размере 16,5% * 0,805 =. Ограничений на минимальную сумму депозита здесь фактически нет (от 500 грн)Теперь рассмотрим затраты по приобретению ОВДП на первичном рынке (непосредственно в НБУ), так как именно там доходность по ОВДП будет максимальной возможной из-за отсутствия посредников, которые обязательно будут при покупке этих же ОВДП, но уже на биржах у банков.1. Открытие счета в ценных бумагах в депозитарном учреждении - до 1000 грн.2. Зачисление приобретенных ОВДП на этот счет в депозитарном учреждении - до 5000 грн.3. Брокеры берут комиссию - 0,01-0,1% от общей суммы приобретения ОВДП. В государственных банках брокеры берут 0,01%, а в других банках 0,1%.4. Открытие счета в расчетном центре бывает необходимо, если депозитарное учреждение и банк, приобретающий для вас ОВДП, разные - 300 грн.5. Перечисление банком приобретенных для вас ОВДП на Ваш счет в ценных бумагах в депозитарном учреждении - 0,01 грн за одну ОВДП или 0,00001% от общей суммы приобретения ОВДП.Получаем 1000+5000+300=6300 грн - своеобразная плата только за вход на рынок ОВДП. Плюс сопровождающие разовые платежи в размере 0,01+0,00001%=0,01001% от общей суммы приобретения ОВДП.Учетная ставка НБУ сейчас 17% годовых. ОВДП вполне реально можно приобрести сегодня с процентной доходностью 17,3% годовых. Не забываем, что процентный доход от ОВДП не облагается налогами в Украине, кроме военного сбора 1,5%.Возьмем за Х - точка безубыточности для инвестиций в ОВДП на срок один год. Строим уравнение:Х * 0,132825 = Х * 0,173 * 0,805 - Х * 0,0001001 - 6300;преобразовываем и получаем:Х * 0,03748 - 6300 = 0;получаем:Эта точка безубыточности показывает нам минимальный размер суммы покупки ОВДП на сегодня, при которой эта покупка ОВДП принесет нам процентную доходность не меньше, чем обычный депозит за год на ту же сумму. Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины. buratinyo

Повідомлень: 882 З нами з: 28.04.16 Подякував: 1477 раз. Подякували: 245 раз. Попередження: 1 Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 чер, 2018 22:17 Грйс-мэн написав: mephala написав: до 2014 года население оплачивало не более 20% от реальной стоимости газа до 2014 года население оплачивало не более 20% от реальной стоимости газа

Расскажите нам о "реальной стоимости украинского газа" для украинцев Расскажите нам о "реальной стоимости украинского газа" для украинцев

как бы это объяснить вам помягче. что бы не обидеть.

есть мировая цена на сырье.

если вам вдруг захочется что бы вам продали его дешевле - его или перестанут производить или вывезут за кордон.

если не доходит с газом - напомню про гречку. может на гречке хватит соображалки понять. так вот про гречку. янек в свою каденцию решил с ценой гречки поиграть. типа что бы народу было приятно - не дорог. так вот бизнес очень быстро понял - выгодней продать за бугром чем продавать по ценам которые хотел янык на внутреннем рынке. ну а потом как начался кипиш на внутреннем рынке что вывезли все и самим нихрена нет то накупили китайского дерьма что бы народ не бунтовал. зато не дорого.

так вот собственно о чем мы? ах да. о газе. можно сколько угодно мечтать о стоимости украинского газа с подачи юли и прочей гоп компании но если его будут заставлять продавать дешевле чем есть мировая цена его просто будут гнать на экспорт всеми правдами и не правдами. а вам в трубу подмешивать разную хрень что бы не бухтели. горит - ну и ладно. зато же дешево.



ЗЫ

кстати по закону народу прнадлежит не только газ. а и янтарь который добывают все кому не лень. пойдите купите его по украинской цене как бы это объяснить вам помягче. что бы не обидеть.есть мировая цена на сырье.если вам вдруг захочется что бы вам продали его дешевле - его или перестанут производить или вывезут за кордон.если не доходит с газом - напомню про гречку. может на гречке хватит соображалки понять. так вот про гречку. янек в свою каденцию решил с ценой гречки поиграть. типа что бы народу было приятно - не дорог. так вот бизнес очень быстро понял - выгодней продать за бугром чем продавать по ценам которые хотел янык на внутреннем рынке. ну а потом как начался кипиш на внутреннем рынке что вывезли все и самим нихрена нет то накупили китайского дерьма что бы народ не бунтовал. зато не дорого.так вот собственно о чем мы? ах да. о газе. можно сколько угодно мечтать о стоимости украинского газа с подачи юли и прочей гоп компании но если его будут заставлять продавать дешевле чем есть мировая цена его просто будут гнать на экспорт всеми правдами и не правдами. а вам в трубу подмешивать разную хрень что бы не бухтели. горит - ну и ладно. зато же дешево.ЗЫкстати по закону народу прнадлежит не только газ. а и янтарь который добывают все кому не лень. пойдите купите его по украинской цене mephala Повідомлень: 3094 З нами з: 07.04.14 Подякував: 23 раз. Подякували: 441 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 чер, 2018 22:21 Surfer написав: ну да , конечно. всегда дергали морковку перед носом в виде 60%, 80% что мол чуть чуть осталось до 100% оплаты. постоянно об этом только разговоры и были. всегда был свет в конце тоннеля, только тоннель , с.ка никак не кончается ну да , конечно. всегда дергали морковку перед носом в виде 60%, 80% что мол чуть чуть осталось до 100% оплаты. постоянно об этом только разговоры и были. всегда был свет в конце тоннеля, только тоннель , с.ка никак не кончается

почему морковка. есть четкие критерии.

1. цена импорта на границе.

2. транспортировка по магистралям.

3. хранение.

4. транспортировка по "соломе".

ИТОГО цена для потребителя.

вы где то видели что бы вот так по пунктам разложил цену хоть один из балаболов которые кричат про цену газа?

только кричат про дешевый газ - но четко по пунктам никто не раскладывает. почему морковка. есть четкие критерии.1. цена импорта на границе.2. транспортировка по магистралям.3. хранение.4. транспортировка по "соломе".ИТОГО цена для потребителя.вы где то видели что бы вот так по пунктам разложил цену хоть один из балаболов которые кричат про цену газа?только кричат про дешевый газ - но четко по пунктам никто не раскладывает. mephala Повідомлень: 3094 З нами з: 07.04.14 Подякував: 23 раз. Подякували: 441 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 чер, 2018 22:42 Re: Валютный рынок в контексте tea написав: Колись "ж.о.п.а_в_роліках" тут виводила формули - як правильно,в яких валютах,на які терміни і в яких пропорціях слід розміщувати власні кошти.Тільки тоді мова йшла про депо,а зараз про більш прибуткові ОВДП. Колись "ж.о.п.а_в_роліках" тут виводила формули - як правильно,в яких валютах,на які терміни і в яких пропорціях слід розміщувати власні кошти.Тільки тоді мова йшла про депо,а зараз про більш прибуткові ОВДП.



Був би вдячний за посилання чи короткий опис формули Був би вдячний за посилання чи короткий опис формули V2 4 Повідомлень: 5203 З нами з: 03.07.09 Подякував: 200 раз. Подякували: 762 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 чер, 2018 23:21 mephala написав: есть мировая цена на сырье.

если вам вдруг захочется что бы вам продали его дешевле - его или перестанут производить или вывезут за кордон.



ах да. о газе. можно сколько угодно мечтать о стоимости украинского газа с подачи юли и прочей гоп компании но если его будут заставлять продавать дешевле чем есть мировая цена его просто будут гнать на экспорт всеми правдами и не правдами. а вам в трубу подмешивать разную хрень что бы не бухтели. горит - ну и ладно. зато же дешево.

есть мировая цена на сырье.если вам вдруг захочется что бы вам продали его дешевле - его или перестанут производить или вывезут за кордон.ах да. о газе. можно сколько угодно мечтать о стоимости украинского газа с подачи юли и прочей гоп компании но если его будут заставлять продавать дешевле чем есть мировая цена его просто будут гнать на экспорт всеми правдами и не правдами. а вам в трубу подмешивать разную хрень что бы не бухтели. горит - ну и ладно. зато же дешево.



Нет никакой "мировой цены" на газ.

Есть региональные рынки (причем иногда такой региональный рынок - одна-две страны), и есть внутренние рынки.

Касательно Украины - наш региональный рынок нечто колеблющееся между Восточной Европой и СНГ. Внутреннего рынка вообще нету. Есть жестко фиксированные цены, выставленные довольно произвольным образом по принципу "повыше, но чтоб население окончательно не сдохло и на бунт не вышло". Нет никакой "мировой цены" на газ.Есть региональные рынки (причем иногда такой региональный рынок - одна-две страны), и есть внутренние рынки.Касательно Украины - наш региональный рынок нечто колеблющееся между Восточной Европой и СНГ. Внутреннего рынка вообще нету. Есть жестко фиксированные цены, выставленные довольно произвольным образом по принципу "повыше, но чтоб население окончательно не сдохло и на бунт не вышло". Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин Shram Повідомлень: 2168 З нами з: 26.03.16 Подякував: 104 раз. Подякували: 627 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 чер, 2018 23:57 Shram написав: Нет никакой "мировой цены" на газ.

Есть региональные рынки (причем иногда такой региональный рынок - одна-две страны), и есть внутренние рынки. Нет никакой "мировой цены" на газ.Есть региональные рынки (причем иногда такой региональный рынок - одна-две страны), и есть внутренние рынки.

ну да. одна две страны. я уже обулыбался.

интересно а че ж это по всей планете плавают танкеры с сжиженным газом?

ну или магистрали прокладывают. то северный поток. то южный недавно открыли в обход раши. и цены же конечно - какие назначат такие и будут. ржу не могу.



ЗЫ

а то что у нас назначают цены оно и не удивительно. все же в угоду халявщикам.

интересно какой бизнес согласился бы за 20% от цены мировой продавать свой товар.в Украине? может покажите такой? Может ахметка продаст мне металопрокату по 20% от мировой? Или агрохолдинг какой мне зерна насыплет по 20% от мировой цены? Давайте - ткните пальцем у кого прикупить. ну да. одна две страны. я уже обулыбался.интересно а че ж это по всей планете плавают танкеры с сжиженным газом?ну или магистрали прокладывают. то северный поток. то южный недавно открыли в обход раши. и цены же конечно - какие назначат такие и будут. ржу не могу.ЗЫа то что у нас назначают цены оно и не удивительно. все же в угоду халявщикам.интересно какой бизнес согласился бы за 20% от цены мировой продавать свой товар.в Украине? может покажите такой? Может ахметка продаст мне металопрокату по 20% от мировой? Или агрохолдинг какой мне зерна насыплет по 20% от мировой цены? Давайте - ткните пальцем у кого прикупить. mephala Повідомлень: 3094 З нами з: 07.04.14 Подякував: 23 раз. Подякували: 441 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 чер, 2018 23:59 mephala написав: Surfer написав: ну да , конечно. всегда дергали морковку перед носом в виде 60%, 80% что мол чуть чуть осталось до 100% оплаты. постоянно об этом только разговоры и были. всегда был свет в конце тоннеля, только тоннель , с.ка никак не кончается ну да , конечно. всегда дергали морковку перед носом в виде 60%, 80% что мол чуть чуть осталось до 100% оплаты. постоянно об этом только разговоры и были. всегда был свет в конце тоннеля, только тоннель , с.ка никак не кончается

почему морковка. есть четкие критерии.

1. цена импорта на границе.

2. транспортировка по магистралям.

3. хранение.

4. транспортировка по "соломе".

ИТОГО цена для потребителя.

вы где то видели что бы вот так по пунктам разложил цену хоть один из балаболов которые кричат про цену газа?

только кричат про дешевый газ - но четко по пунктам никто не раскладывает. почему морковка. есть четкие критерии.1. цена импорта на границе.2. транспортировка по магистралям.3. хранение.4. транспортировка по "соломе".ИТОГО цена для потребителя.вы где то видели что бы вот так по пунктам разложил цену хоть один из балаболов которые кричат про цену газа?только кричат про дешевый газ - но четко по пунктам никто не раскладывает.



Да что вы говорите , грефневый вы наш. Сейчас гречка стоит 11 грн за кг. Попробуйте найдите такие же цены в европе ! Овощная группа от 15 центов - где вы такие цены за рубежом видели ? И много вывезли - продали ? А такие цены держатся после обвала 5-й год !



С какого пениса я должен считать газ украинской добычи по цене транспортировки и цене на границе если его рядом под Полтавой качают ? Зарплата у наших газодобытчиков такая же как у норвежцев на нефтяных вышках или ЧУТЬ ниже ? Или вы предлагаете формировать цену на украинскую картошку пор цене 1,5-2 евро как она в европе стоит + транспортировка, хранение по евроценам ? А потом еще премию себе выписать за применение формулы ротердам + к бараболе ? Вы не Кобелев случаянно ?



Статья 13 конституции Украины - Надра принадлежат народу.



Все эти ротердамы , и расчет цены украинского газа по цене еврохаба есть прямое нарушение конституции. И это шарашкина контора вдоль всей вертикали должна и будет сидеть за содеянное. Да что вы говорите , грефневый вы наш. Сейчас гречка стоит 11 грн за кг. Попробуйте найдите такие же цены в европе ! Овощная группа от 15 центов - где вы такие цены за рубежом видели ? И много вывезли - продали ? А такие цены держатся после обвала 5-й год !С какого пениса я должен считать газ украинской добычи по цене транспортировки и цене на границе если его рядом под Полтавой качают ? Зарплата у наших газодобытчиков такая же как у норвежцев на нефтяных вышках или ЧУТЬ ниже ? Или вы предлагаете формировать цену на украинскую картошку пор цене 1,5-2 евро как она в европе стоит + транспортировка, хранение по евроценам ? А потом еще премию себе выписать за применение формулы ротердам + к бараболе ? Вы не Кобелев случаянно ?Статья 13 конституции Украины - Надра принадлежат народу.Все эти ротердамы , и расчет цены украинского газа по цене еврохаба есть прямое нарушение конституции. И это шарашкина контора вдоль всей вертикали должна и будет сидеть за содеянное. Surfer Повідомлень: 1119 З нами з: 14.11.13 Подякував: 61 раз. Подякували: 307 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 5154515551565157 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ П'ят 15 чер, 2018 09:48 Валютный юмор 1 ... 14 , 15 , 16

tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48 159 240789

fefelova Чет 14 чер, 2018 19:42