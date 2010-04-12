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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5155515651575158

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 786
1. Нет сбережений в валюте
11%
83
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
110
5. более 75%
62%
490
Всього голосів : 786
Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 00:25

  mephala написав:
  Surfer написав:Статья 13 конституции Украины - Надра принадлежат народу.

в чем проблема? берите кирку в руки и долбите землю. а потом ведрами таскайте себе газ домой. он же вам принадлежит.
не можете? не указывайте другим сколько стоит газ вам домой доставить.


по сути сказать нечего ? или "грефневая" "логика" уже не работает ? Еще как укажут вам и вам подобным. И за кирки возьмутся только долбить не землю будут а таких вот "специалистов" у нафтогаза во главе и не только. И за премии в десятки лимонов в полунищей стране еще как ответите. Сидеть вам всем кодлом.
Востаннє редагувалось Surfer в Нед 17 чер, 2018 00:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 00:41

  Surfer написав:
  mephala написав:
  Surfer написав:Статья 13 конституции Украины - Надра принадлежат народу.

в чем проблема? берите кирку в руки и долбите землю. а потом ведрами таскайте себе газ домой. он же вам принадлежит.
не можете? не указывайте другим сколько стоит газ вам домой доставить.


по сути сказать нечего ? или "грефневая" "логика" уже не работает ? Еще как укажут вам и вам подобным. И за премии в десятки лимонов в полунищей стране еще как ответите. Сидеть вам всем кодлом.

так начинайте указывать. только не забудьте что надра это не только газ.
поедьте янтарным копачам укажите что они копают ваш янтарь. или слабо?
заодно ахметке скажите что хотите прокат на халявку. он же из ваших надр его делает. или на цементный завод мотнитесь и потребуйте цементика на халяву. он же тоже из ваших недр. или все же кишка тонка?
и гречку я привело что бы тугим было понятнее. хотя халявщикам оно все глаза застилает. желание самому ниче не делать и что бы другие на него пахали.
Востаннє редагувалось mephala в Нед 17 чер, 2018 00:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 00:43

Тугой здесь как раз вы раз ваша "логика" нифига не работает.

Халявщики это как раз вам подобные кобелевы которые жрут там где не сеяли. Поедут и покажут вам подобным , ждите уже скоро, допрыгаетесь.
Surfer
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 00:47

  Surfer написав:Тугой здесь как раз вы раз ваша "логика" нифига не работает.

Халявщики это как раз вам подобные кобелевы которые жрут там где не сеяли. Поедут и покажут вам подобным , ждите уже скоро, допрыгаетесь.

так начинай показывать. заводов делающих продукцию из сырья добываемого из недр полно в Украине. Начинай по очереди на все заезжать и качать права.
Что тебе на халявку должны отсыпать.
Че ты только к газу приклеился? Ты уж на все свои права губу раскатывай.
  Surfer написав:И за кирки возьмутся только долбить не землю будут а таких вот "специалистов" у нафтогаза во главе и не только.

я чет так и подумал - яркий представитель халявщиков. сами нихрена делать не умеют и не хотят зато дайте им всего и побольше.
mephala
 
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